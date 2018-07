TEST: Zkusili jsme první běžecké boty na světě s podrážkou z grafenu

Inov-8 Terra Ultra 260 jsem měl možnost testovat už před uvedením na trh, takže vás na následujících řádcích čeká výčet reálných vlastností včetně všech kladů a záporů, na které jsem při seznamování s touto unikátní novinkou narazil.

Bota pro mě byla velkým překvapením, takže doporučuji nejprve číst a pak kupovat, abyste nebyli nepříjemně překvapeni. Terra Ultra je totiž velmi specifickou botou, která má potenciál rozdělit běžce na dva tábory. Ty kteří ji milují a ti, kteří jí nemůžou přijít na chuť.

Unikátní konstrukce tlumení

Specifická je na novince kombinace nulového dropu a relativně nízké úrovně tlumení (9 milimetrů), o které se stará zbrusu nová TPU směs Exteroflow. TPU materiály se až doposud u všech značek vyznačovaly extrémně vysokou pružností a vysokým komfortem. Nebyl by to ale Inov-8, kdyby nešel svou vlastní cestou a nezpracoval tento materiál známý pro svou vysokou energetickou návratnost zcela novým způsobem.

Exteroflow není žádný nadýchaný obláček, jako je tomu například u Boostu od adidasu. Místo toho můžete očekávat tužší směs, která disponuje solidní mírou tlumení a zároveň zajišťuje vynikající cit pro terén. To vše při očekávané velmi vysoké životnost. Neměl jsem možnost v Terra Ultra naběhat dostatečné množství kilometrů, abych mohl přesně určit rychlost opotřebení. Vzhledem k parametrům předpokládám, že ve srovnání s klasickými EVA pěnami, které Inov-8 používal doposud, bude životnost o poznání vyšší.

Nulový drop

Inov-8 Terra Ultra 260 G krosová bota s nulovým dropem a grafenovou podrážkou hmotnost: 260 g (UK 8) drop: 0 mm výška tlumení: 9 mm cena: 4 290 korun klady: unikátní konstrukce tlumení s TPU pěnou a nulovým dropem

skvěle podporuje přirozenou techniku běhu

grafenová podrážka skvěle drží a zároveň disponuje vysokou životností

kevlarem vyztužený svršek bez probémů dýchá a hodně vydrží zápory: nízká úroveň tlumení a nulový drop nebudou vyhovovat rekreačním běžcům a patařům

S mírou tlumení úzce souvisí i drop, který se po letech vrací zpět na nulovou hodnotu. Před několika lety nebyly v nabídce inov-8 boty s nulovým dropem ničím výjimečným, ale posledních pár sezón byste hledali takový model marně. Skalní příznivci této britské značky přitom dávali hlasitě najevo, že taková bota v portfoliu chybí a je o ni velký zájem.

Význam nulového dropu je především ve výrazně lepším vnímání techniky a v přirozeném zapojení chodidla při běhu. V rámci testování jsem měl možnost běhat v botách s dropem od dvou do dvanácti milimetrů a musím říct, že mezi nulovým a dvou až čtyř milimetrovým dropem je až nečekaně velký rozdíl. Například u závodky Speed Instinct od Hoka One One, která má rozdíl v tlumení tři milimetry, jsem nikdy nevnímal nic zvláštního, ale v případě Terra Ultra je do roviny zarovnané tlumení cítit okamžitě po obutí.

Vzhledem k nulové výšce dropu a tlumící vrstvě, která je určena především pro dopad do přední částí boty, je předem jasné, že tento model není určen pro rekreační běžce a vyznavače dopadu přes patu. V měkkém povrchu by to ještě mohlo fungovat relativně obstojně, ale jakmile vyběhnete s Terra Ultra 260 na tvrdý povrch a váš dopad bude veden přes patu, příliš nadšení nebudete. O to větší úsměv bota vykouzlí na tváři zkušenějších běžců s přirozenou technikou došlapu. V tomto případě je totiž Terra Ultra geniálně namíchaným koktejlem funkčních vlastností, který zajišťuje dostatečné pohodlí pro libovolně dlouhý trénink a zároveň pro Inov-8 typicky vysoký cit pro terén a techniku běhu.

Jednou z věcí, na které byste si nejen u této nulové boty měli dávat pozor, je postupné zapojování do tréninku. Pokud už nejste zvyklí na boty s takto nízkým rozdílem mezi patou a špičkou, doporučuji ze začátku vysokou obezřetnost, aby měly vaše achilovky a lýtka čas se přizpůsobit. V opačném případě totiž může dojít přetížení šlach a svalů, ze kterého se budete dostávat několik týdnů.

Grafenová podrážka

Tlumení a geometrie jsou prvky, které z Terra Ultra dělají unikátní běžeckou botu z hlediska funkčních vlastností, ale kromě toho zde naleznete také dva materiály, které posouvají tuto unikátnost na ještě vyšší úroveň. Hlavním tahákem, proč si nové Terra Ultra 260 pořídit, je přítomnost grafénu, který se přimíchává do gumové podrážky pro zajištění vyšší přilnavosti při výrazně vyšší životnosti a nižší hmotnosti.

Grafén už se nějakou dobu používá pro výrobu silničních cyklistických plášťů, ale v oblasti běžeckých bot je to absolutní novinka. Tento jeden atom široký materiál je dvěstěkrát pevnější než ocel a přitom lehký, odolný a flexibilní. Hlavní benefit je tedy v možnosti použít měkčí gumovou směs s vynikající přilnavostí i pro běžecké boty, které jsou určeny do tvrdšího povrchu, kde by za normálních okolností vydržela takto měkká podrážka pouze velmi krátkou dobu.

Podobně jako v případě tlumící vrstvy nemohu po kratší době testování naplno soudit, jak dlouho použitá grafénová podrážka vydrží. Podle zkušeností několika vybraných testerů z Velké Británie a dlouhodobějších zkušeností ze zmíněných plášťů se ale můžeme těšit na botu s podrážkou takřka nezničitelnou.

Svršek vyztužený kevlarem

Kouzlo Graphene Series, tedy rodiny bot, do které je Terra Ultra 260 zařazena, však nespočívá pouze v grafénu. Inov-8 má v plánu z takto označených bot vytvořit své vlajkové lodě v jednotlivých segmentech. Terra Ultra je bota pro běžce vyhledávající kamenité traily a běh po různorodém povrchu. Později

dorazí v Graphene Series verzi ještě extrémní krosovka do bláta a sněhu Mudclaw a pro crossfiťáky to bude F-Lite 290.

Vlajkovou loď ale nepostavíte na tom, že zlepšíte použitou podrážku. Proto došlo i k použití výše zmíněné TPU tlumicí směsi a zásadní je i využití kevlaru v oblasti svršku.

Terra Ultra 260 má být podle Inov-8 jednou z nejširších bot vůbec a výrazně širší by měly být pouze boty značky Altra. Negrafénová verze Terra Ultra je opravdu extrémně prostorná do šířky i výšky a uspokojí běžce i s tím nejširším chodidle a nejvyšším nártem. Z grafénové verze jsem však tento dojem neměl, i když je bota stále poměrně široká a prostorná, neřekl bych, že je výrazně prostornější než aktuální širší modely od Inov-8 jako například Trail Talon 290 nebo Park Claw 275.

Kevlarem vyztužený svršek ale výborně padne a po obutí sedí Terra Ultra 260 jako ulitá. Bát se nemusíte ani nižší prodyšnosti, bota zvládá bez jakýchkoliv potíží i běh ve velmi vysokých teplotách. Od použití grafénu si výrobce slibuje výrazné zlepšení životnosti a vzhledem k tomu, že stejná vlákna se používají i pro výrobu neprůstřelných vest, je velmi pravděpodobné, že tomu tak opravdu bude.

Kromě kevlaru ale nečekejte žádné výztuhy nebo plastová zpevnění. Stále se bavíme o Inov-8. A boty této značky kladou velký důraz na svobodnou a přirozenou práci chodidla při běhu v libovolně náročném terénu.

Celkové shrnutí

Ve výsledku je Inov-8 Terra Ultra 260 Graphene Series botou, na kterou čekali všichni vyznavači trailu, kteří preferují boty s nižší mírou tlumení a nízkým dropem. Terra Ultra je stvořena pro to, aby podporovala váš přirozený styl běhu a zároveň poskytla co nejvyšší úroveň komfortu, aby se v ní dal zvládnout krátký trénink stejně dobře jako horské ultra.