TEST: Odhoďte mobily, krabička Mighty potěší každého hudebního nadšence

I když nedokážu říct, jaký je podíl lidí, kteří poslouchají hudbu přes MP3, a těch, kteří dávají přednost streamované hudbě, jedno je jisté. Druhá skupina roste. Ještě před pár lety byly služby jako Spotify, Apple Music a jiné na svém počátku nebo úplně neznámé. Dokázaly si však získat miliony uživatelů díky jednoduchému principu. Stačí měsíčně něco málo zaplatit (a ani to není vždy nutné) a můžete si poslouchat, co chcete.

I díky tomu začal mezi běžci převažovat poslech hudby z mobilu. I když je větší, chodí na něj upozornění a dotykové ovládání je při běhu nepraktické, možnost poslouchat si, co chcete, je prostě příliš lákavá. Mighty to ale může změnit. Spojuje totiž výhody mobilu i původních přehrávačů.

Spotify v krabičce

O čem to celé je? Mighty umí přehrávat hudbu ze Spotify. Ta je mezi streamovacími službami jednoznačně nejpopulárnější a asi se nenajde mnoho lidí, kteří by si mezi miliony skladeb nenašli něco, co se jim líbí.

Samozřejmě, vzhledem k designu Mighty není možné, abyste si veškeré skladby vybírali přímo přes něj. Vše funguje tak, že si do mobilu nainstalujete jednoduchou aplikaci, tu propojíte na jedné straně se svým Spotify účtem a na druhé s přehrávačem a následně už jen zvolíte, která alba nebo konkrétně playlisty, chcete mít v Mighty uložené. Hledáte v tom nějaký háček? Možná bych jeden nepatrný našel. Službu Spotify musíte mít ve verzi Premium. Ta má ale časté slevové akce a nyní stojí jen 0,99 euro na 3 měsíce.

Propojení Spotify, aplikace a přehrávače možná vypadá na první pohled krkolomně, ale se vším pomůže skutečně jednoduchý průvodce a následné přidávání playlistů je primitivní. Navíc funguje přes Wi-Fi, takže není náročné ani časově.

Svoboda

Osobně běhám se smartphonem nerad. Zatím jsem totiž nenarazil na žádný způsob, aby mi velký telefon nevadil. V kapse překáží, pouzdra na rameni nemám rád a brát si kvůli hodinovému běhu baťůžek mi připadá zbytečné. Když už, mám u sebe pohotovostní telefon, který sice nic neumí, ale ani o něm nevím. A hudbu poslouchám z přehrávače. Novinek si ale moc neužiji, protože se mi nechtějí kupovat, když je mám na Spotify. Tak dlouho jsem hledal řešení, až jsem narazil na Mighty.

Mighty hudební přehrávač skladeb ze Spotify rozměry: 36 × 36 × 10 mm, 23 g

36 × 36 × 10 mm, 23 g konektivita: Bluetooth, Wi-Fi

Bluetooth, Wi-Fi výdrž: 5 hodin

5 hodin paměť: přibližně 1000 skladeb

přibližně 1000 skladeb kompatibilita: aplikace Mighty pro iOS a Android

aplikace Mighty pro iOS a Android další funkce: odolnost vůči pádu a vodě (déšť, nikoliv ponoření)

odolnost vůči pádu a vodě (déšť, nikoliv ponoření) cena: 85,99 dolaru, asi 1 910 korun

85,99 dolaru, asi 1 910 korun web: bemighty.com klady:

- cokoliv ze Spotify

- minimální rozměry

- primitivní ovládání

zápory:

- neumí MP3

- výdrž by mohla být delší



Před vyběhnutím si do přehrávače rychle nahraji pár playlistů podle nálady, plnou kapacitu kolem tisícovky skladeb ani nevyužiji. Mighty jednoduchým klipem připevním kamkoliv na oblečení a můžu vyrazit. Přehrávač si navíc rozumí i s bluetooth sluchátky, takže vlastně ani nevnímáte, že na sobě taháte nějakou elektroniku. Slovo tahání berte hodně s rezervou, Mighty má hmotnost 22 gramů.

Ovládání je skutečně primitivní – přehrávání, pauza, přeskakování skladeb a úprava hlasitosti dostačují. Středové tlačítko a plusko mají zvýraznění, takže se to zvládne i poslepu. Posledním tlačítkem už jen přepínáte mezi uloženými seznamy skladeb.



Mighty deklaruje zvýšenou odolnost, což jsem neměl srdce vyzkoušet. Ale že mi přehrávač při jednom běhu zmoknul a přežil, to můžu potvrdit. Jako místo uchycení se nejlépe osvědčily kraťasy. Na rukávu trička se Mighty občas neudrželo.

Nějaké nedostatky? Ano, i přes celkové nadšení jsem je objevil. Pětihodinová výdrž nemusí na skutečně dlouhé trasy stačit. Dobíjení je pak řešeno nestandardním USB kabelem, který se z druhé strany zasouvá do sluchátkového výstupu. Asi nejvíc mně ale vadí, že Mighty nezvládá i ty staré empétrojky. Místo hudby totiž občas dávám přednost audio knížkám v češtině a ty na Spotify skutečně nejsou, a tak je do přehrávače nedostanete.



Kdo však rád běhá nebo provozuje jakýkoliv jiný sport, u kterého chce hudební povzbuzení, toho musí Mighty potěšit. Vlastně se divím, že podobný produkt už tu nebyl o mnoho dřív nebo ho nevymyslelo přímo Spotify.