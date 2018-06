Horské závody pro začátečníky? Poradíme, kam vyrazit

Horské závody se řadí mezi velká běžecká lákadla, ale spousta lidí u nich naráží na příliš vysokou náročnost. Kombinace technického terénu, prudkých stoupání a přísného časového limitu často znamená, že rekreační běžci nemají šanci si takový závod užít. Mají však několik možností, kam se vypravit do hor, aniž by se museli strachovat o to, kde je organizátor zastaví a nepustí dál.

Pokud vás trápí přísná pravidla a na horský maraton se po fyzické stránce necítíte, stále máte možnost proběhnout se po horách po vlastní ose. Tato varianta je však výrazně komplikovanější, protože se musíte po celé délce trasy spoléhat pouze na sebe. To v praxi znamená nést výrazně větší objem tekutin, více oblečení a vynechat byste neměli ani lékárničku. S ničím z toho si při závodě nemujsíte lámat hlavu, protože se pohybujete mezi občerstvovacími stanicemi a o zdraví závodníků se obvykle stará místní horská služba.

Na následujících řádcích se tedy podíváme na několik horských akcí, které vychází vstříc i těm běžcům, jejichž tempo je spíše volné a místo pódiového umístění vyhlížejí spíše krásnou přírodu a zajímavé zážitky.

Aby horský závod splňoval tyto požadavky, musí mít v prvé řadě velmi mírný časový limit. Objevovat by se neměly extrémně náročné úseky na trati, které by mohli znamenat předčasný konec v závodě. Za zmínku stojí i občerstvovací stanice, kde by se kromě ionťáků a gelů mělo objevovat i normální jídlo v podobě polévky, namazaného chlebu nebo mezi běžci oblíbené škvarkové pomazánky.

1 Horská výzva

Prvním seriálem závodů, který všechna tato kritéria splňuje, je Horská výzva. Ta sice původně lákala především špičkové běžce a startovní listina bývala plná zvučných jmen, ale postupem času se tento pětidílný závodní seriál stal svatostánkem všech, kdo s běháním po horách teprve začínají.

Všechny závody z Horské výzvy totiž nabízejí poměrně luxusní časový limit a k tomu hned několik různých délek tras, ze kterých můžete vybírat. Tratě Long, Half a Short se rozpínají mezi sedmdesáti a třinácti kilometry, takže by si na své měl přijít úplně každý.

V minulosti bylo Horské výzvě vyčítáno množství asfaltu, se kterým jste se na jednotlivých závodech mohli setkat, ale v letošním roce dostal trasování Krušných hor a Šumavy na starost Tomáš Bystřický (vynikající horský běžec a člen skyrunningové reprezentace) a na kvalitě i atraktivnosti tras to bylo výrazně znát.

Nejdelší trasu Long je možné absolvovat pouze ve dvojici, a i když není toto pravidlo mezi zkušenějšími běžci příliš oblíbené, u začátečníků dává velký smysl. Běh s parťákem vám totiž pomůže snáze překonat krize a náročné úseky a své výhody má společnost dalšího běžce i v případě zranění nebo zdravotních potíží.

2 Hostýnská osma

Hostýnská osma je původně malý trailový závod v hostýnských vrších, který si za posledních několik let získal neuvěřitelnou popularitu. Pokud se chcete osmy zúčastnit, pak si budete muset pořádně pohlídat přesný čas spuštění registrace, abyste se v následujících několika minutách proklikali mezi dvě stovky dalších šťastlivců.

I nyní, kdy je kapacita letošního ročníku zcela naplněná, se však dá odkoupit registrace od jiných běžců, kteří z nejrůznějších důvodů startovat nemohou.

Důvodem, proč je Hostýnská osma tak oblíbená, je především pohodová rodinná atmosféra. Zapomenout ale nesmíme ani na zajímavou a náročnou trať, která vás provede po všech zajímavých místech široko daleko. Délka trasy se obvykle pohybuje mezi šedesáti a sedmdesáti kilometry, což už je opravdu poctivá porce. Na její zdolání však máte dostatek času a samotní organizátoři počítají nejen s běžci, ale i s chodci. Tomu odpovídá i skladba a rozmístění občerstvovacích stanic.

Pomyslnou třešničkou na dortu je večerní pozávodní program s koncerty v oblasti cíle. Díky nim se totiž obrovského aplausu dočkají i účastníci, kteří se do cíle dostanou až pozdě v noci, kdy už by na jiných závodech byla vzhůru pouze obsluha časomíry. Spíše než obyčejný závod je tak Hostýnská osma spíše třídenní festival běhu, kde si na své přijdou jak výkonnostní chrti, tak zástupci z řad hobíků.

3 Turistické pochody

Třetí možnost, jak si užít pohodové terénní ultra, představují turistické pochody. Ty mají v Česku dlouhou tradici a daly by se označit za pomyslné předchůdce ultra trailového běhání. Pokud máte rádi menší akce s komorní, ale pohodovou atmosférou, pak jsou turistické pochody pro vás to pravé.

Příjemným bonusem je velmi nízké startovné (obvykle v řádu desítek korun), ale spokojit se musíte s výrazně omezenějším servisem než u předchozích dvou jmenovaných podniků. Místo čipů tak nafasujete kontrolní kartičky, čas se bude měřit stopkami a „občerstvovací stanice“ se často umisťují do hospod, kde si můžete sami zakoupit něco k jídlu a pití.

Královskou disciplínou mezi turistickým pochodem jsou takzvané stovky. Řeč není o ničem jiném než o sto a více kilometrové distanci. Největší popularitu přinesla stovkám ta Pražská, která se chodí a běhá na začátku prosince, ale na výběr máte z celé řady dalších akcí v České republice i na Slovensku. Kompletní termínovka a podrobné informace o jednotlivých závodech se dají nalézt na stránkách projektu Československá tisícovka.