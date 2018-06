Zprávy ze světa: novinky od garminu a dojemné video z půlmaratonu

Novinky od Garminu

Minulý týden Garmin představil nový sporttester Garmin Forerunner 935. V názvu má sice označení běžecké řady Forerunner, jsou to ale multisportovní hodinky, které mají mnohem blíže nedávno uvedeným Garmin Fenix 5 než ostatním hodinkám řady Forerunner. Modelu Fenix jsou podobné už vzhledem (na rozdíl od něj jsou ale převážně plastové a díky tomu také lehčí a levnější), obsahují stejný displej (240x240 pixelů, 64 barev), kompas i barometr a nasadit na ně můžete dokonce i stejné řemínky jako na Garmin Fenix 5.

Za zmínku stojí skvělá výdrž baterie, kterou Garmin uvádí na 24 hodin v GPS režimu nebo až 50 hodin v úsporném Ultra Track režimu. Stejně jako fenixy je můžete nabíjet i během zapnuté aktivity. Nechybí ani optický snímač tepu ze zápěstí a spousta sportovních metrik včetně VO2max, regenerace, aktuální formy a tak dále. Nový Forerunner 935 podporuje samozřejmě i propojení s dalšími čidly a měřiči výkonu, tepu nebo chytrými brýlemi, a to včetně Bluetooth senzorů. Cena Garmin Forerunner 935 začíná na 14 990 korunách.

Druhou novinkou, kterou Garmin představil, je Running Dynamics Pod. Jedná se o miniaturní pod, který umístíte na botu a díky němuž získáte do hodinek další data o svém běhání a běžeckém stylu. Jedná se o takové metriky, jako je například kadence, vertikální oscilace (jak moc skáčete při běhu do vzduchu) nebo doba kontaktu se zemí. Jsou to vlastně parametry, které dokázaly poskytnout už nové hrudní pásy od Garminu, a tento POD by měl tato data poskytnout i hodinkám s optickým senzorem tepu, kde hrudní pás obecně není jinak potřeba.

Running Dynamics Pod je možné propojit s hodinkami Forerunner 935, 735XT a Fenix 5/5S/5X. Starší a stále prodávaná řada Fenix 3 podporovaná není, což je myslím velká škoda. Oficiální českou cenu se mi zatím nepodařilo zjistit, nicméně v zahraničí se začíná prodávat za 69 dolarů, tedy v přepočtu asi 1 800 korun.

Uběhnutí maratonu je podobná zátěž jako operace srdce

Běh na velmi dlouhé vzdálenosti je pro tělo velká zátěž, to se dávno ví. Jedna z nových studií v časopise American Journal of Kidney Diseases zkoumala konkrétně vliv maratonu na ledviny. Na základě vzorků moči odebraných maratonským běžcům v cíli právě uběhnutého maratonu se ukázalo, že 80 procent běžců mělo ledviny v podobném stavu, jako mají pacienti po náročné operaci srdce.

Vysoký obsah kreatinu a zánětlivých bílkovin, které autoři studie naměřili v moči běžců, sice neznamená, že by vaše ledviny měly po doběhnutí trvalé následky, nicméně to dokresluje, jakou zátěž pro tělo takový výkon znamená. Autoři studie uvádí, že pokud necháte ledvinám dostatečnou dobu na regeneraci a jste jinak zdraví, vše se opět vrátí do normálu. Buďte proto ke svým ledvinám šetrní a po závodě myslete nejen na bolavé svaly, ale i na orgány, o kterých člověk vlastně ani neví, dokud nepřijde vážný problém.

Video: Když jsi v problémech, ostatní běžci ti pomohou

Na cílové rovince půlmaratonu v americké Filadelfii mohli fanoušci sledovat další ukázku soudržnosti a vzájemné pomoci běžců. Jen kousek před cílem, v místě, kde měla cílovou bránu již na dohled, začaly jedné běžkyni zlobit nohy a každý další krok se proměnil v utrpení. Dva běžci kolem ní ji velmi rychle podali pomocnou ruku a pomáhali jí překonat poslední úsek do cíle.

Když se bezejmenná běžkyně již nedokázala ani pořádně udržet na nohou, vrátil se k ní jeden z jiných běžců, a přestože měl za sebou půlmaraton, vzal ji do náručí a pěkných pár desítek metrů odnesl směrem k cíli. Je moc hezké vidět, že ani při závodech vlastně nejde vždy jen o soupeření, předhánění a zlepšování časů, ale i o vzájemnou pomoc.