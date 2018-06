TEST: Garmin Forerunner 220. Hodinky na běhání, které budete chtít nosit každý den.

Valná část běžeckých hodinek nevypadá jako normální hodinky a ta druhá se naopak tolik podřizuje modernímu designu, že mnoho nevydrží. Garmin se vydal třetí a podle nás tou nejlepší cestou. Hodinky Forerunner 220 (stejně jako vyšší model této řady) můžete pohodlně nosit i do práce a nikdo se vás nezeptá, co za divnou kalkulačku to máte na zápěstí. Díky jednoduchému ovládání, velkým tlačítkům, vhodnému členění displeje a velkému fontu číslic jsou přitom dobře ovladatelné i při běhu. Spojují tedy v sobě jak hodinky na denní používání, tak pokročilý sporttestr.

Výčet základních funkcí nepřekvapí, ale ani nezklame. Kromě průměrné i aktuální rychlosti, uběhnuté vzdálenosti, okamžitého a průměrné tempa běhu, množství spálených kalorií a výškového profilu, umí díky přibalenému hrudnímu pásu měřit srdeční tep. Nastavitelné alarmy vám vibracemi a případně i zvukem pohlídají, že se opravdu pohybujete v předem zvoleném rozpětí tepové frekvence. Nastavit si můžete pevné krajní hodnoty nebo využít přednastavená krajní rozpětí dle zón. Ty jsou dány tím, jakou do hodinek uložíte vlastní maximální a minimální tepovou frekvenci.

Data se ukládají do vnitřní paměti a po připojení k PC je lze přenést do on-line aplikace. Novinkou modelu 220 je Bluetooth, přes který si hodinky ihned po doběhnutí můžete spárovat s mobilem a přenést data na web okamžitě. Vnitřní paměť má kapacitu na uložení až 1000 tréninkových intervalů. Garmin umí i plánování tréninků, které si ale nejprve musíte vytvořit na počítači a do hodinek stáhnout. Intervalové tréninky lze nastavit přímo v hodinkách.

Bez výhrad až na pár výjimek

První vizuální novinkou, které si ihned po vybalení všimnete je (například narozdíl od modelu Forerunner 110 a předchozího 210) nová koncovka napájecího kabelu. Už se nemusíte bodlinkama na kabelu trefovat do kontaktů na hodinkách jako u starších modelů. Stačí hodinky prostě vtlačit do dokovací kolébky a je to. Dalším, už na první pohled patrným zlepšením je měkký hrudní pás (ANT+). Je o poznání pohodlnější než předchozí plastový výlisek. Samotný senzor se dá navíc z pásu například před praním odepnout.

Hmotnost hodinek je 41 gramů. Barevný displej má průměr 2,5 cm a rozlišení 180 x 180 pixelů. Dokonce si můžete navolit vlastní barvu pozadí a menu. A tady se dostávám k prvnímu menšímu problému. Při základním nastavení hodinek (věk, hmotnost, atd.) vybíráte položky pomocí šipek a někdy platí ta položka, která je v průhledném okénku, někdy však ta, která je označena vybranou barvou. Než vám dojde, že tomu tak je (nějaká barva je nastavená už od výroby), vždy podvědomě považujete za vybranou tu položku, která je v průhledném poli. Já si tak pokaždé vybral meření ve stopách, i když jsem ve skutečnosti chtěl použít metrické jednotky. Nepříjemná drobnost, na kterou si ale rychle zvyknete.



Párování s mobilem přes Bluetooth (LowEnergy) je taktéž novinkou, která přichází s touto modelovou řadou a není bez výhrad. Samotná aplikace Garmin Connect obdržela v hodnocení například v App storu pouhé dvě hvězdičky. A nutno dodat, že právem. Po každém restartu mobilu se snaží natahat všechny běhy uložené ve stejnojmenné on-line službě znova. To znamená, že když se vám například mobil vybije a vy si aplikaci zapnete, abyste si stáhli aktuální běh, budete čekat, než se natahají z webu ty ostatní. Jste-li někde s mizerným signálem, máte problém. A to nepočítám zbytečně přenesená data a vyplácaný FUP. Na druhou stranu, je pravděpodobné, že Garmin aplikaci opraví, v tuto chvíli pro něj není vlastní aplikace právě nejlepší reklamou.

Pokud vše funguje, můžete si ihned po doběhnutí na mobilu prohlédnout mapu běhu, podrobný rozpis o aktivitě včetně dynamiky běhu, nastoupaných a naklesaných metrech, atd. K dispozici jsou i grafy pro tempo, nadmořskou výšku, srdeční tep a počet kroků za minutu. Podrobněji však grafy zkoumat na malém displeji nelze. Máte-li tedy potřebu zkoumat, na kterém kilometru jste přesně udělali krok navíc, musíte si stejně zapnout PC.

Satelity hned

Garmin si prý umí po spárování s mobilem uložit do paměti polohu satelitů na několik dní dopředu. Jakmile tedy vyjdete ven a chcete začít měřit, nečekáte na aktivace GPS dlouho. Ať už to však funguje jakkoliv, GPS signál mi pokaždé naběhl do nějakých 20 sekund.



Profesionálové si u nových Garminů pochvalují také funkci odloženého přechodu do spořícího módu. Starší modely se každých cca. pět minut při nečinnosti snažily přepnout do spořícího režimu. U modelu 220 si můžete nastavit odklad o 25 minut (funkce Odpočet). Hodí se to zejména na startu hromadných běhů, kde se čekání na výstřel může protáhnout.

V terénu vše po ruce

K logice ovládání nelze mít (kromě výše zmíněné výtky) žádné připomínky. Vše je tak, jak byste předpokládali. Šipky vlevo slouží pro pohyb v menu a přepínání obrazovek (ty se mohou přepínat automaticky, pokud aktivujete funkci Automatické procházení). Červená klávesa pro start/stop stopek a výběr položek v menu. Klávesa "zpět" pro návrat v menu zpět a skok do spořícího režimu. Klávesa označená žárovičkou osvětlí displej (dobu lze nastavit) a při delším stisku hodinky vypne.

Rozložení dvou aktivních obrazovek si lze libovolně nastavit. Každá obsahuje vždy po třech údajích (vzdálenost, stopky, tempo, rychlost, kadenci, průměrné tempo, tep, kalorie, atd.). Údaje na třetí obrazovce jsou pevně dané a jsou jen dva - srdeční tep a příslušná zóna.

Nastavit si můžete délku okruhu (Lap), po jehož odběhnutí se zobrazí aktuální informace. Pohlídat si kromě příliš vysokého nebo nízkého tepu můžete i tempo. Opět stačí nastavit rozpětí, ve kterém se chcete pohybovat. Pro účely tréninku na delší tratě si lze v minutách stanovit poměr Běh/chůze.

Když se vám náhodou podaří zaběhnout nějaký ten osobní rekord, hodinky to dokáží náležitě ocenit. Objeví se medaile a příslušná hláška ve stylu "Nejrychlejších 5 km". Zobrazí se také na titulní straně služby Garmin Connect.

Pro zjištění přesnosti jsem hodinky používal zároveň se zapnutou aplikací Runtastic na iPhonu. Výsledky jsem také pro celkovou kontrolu porovnával s Markovými Suunty Ambit2 S. Odchylky byly naprosto minimální.

Garminy umí i bez přídavného čidla na botě (lze samozřejmě připojit) vyhodnocovat kadenci kroku (počet kroků za minutu). Přesnost tohoto měření je opět překvapivě vysoká.

Forerunner 220 jsou vybaveny i akcelerometrem pro měření uvnitř. Hodinky se pro tyto případy automaticky kalibrují při běhání v místech, kde signál GPS je. Přesnost sem bohužel neměl možnost vyzkoušet. Podle zahraničních recenzí je však velmi vysoká.

Koupání ani mráz nedělá Garminům problém. Konečně i podle manuálu jsou hodinky vodotěsné. Výdrž akumulátorku je velmi obstojná. Po čtyřech hodinách s aktivovaným GPS a třech týdnech nošení, ukazuje indikátor stále ještě půlku baterie. Návod uvádí 10hodinovou výdrž se zapnutým GPS a 6 týdnů v režimu hodinek.

Koupit či nekoupit?

Hodinky Garmin Forerunner 220 se na internetu dají sehnat za cenu začínající na 7990 Kč včetně hrudního pásu. Jednou z jejich předností je civilní vzhled a z toho vyplývající možnost každodenního nošení. Nic nelze vytknout pohodlnému ovládání, trochu pokulhává synchronizace přes Bluetooth.