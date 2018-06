EXKLUZIVNĚ: Garmin fénix5 poprvé naživo

Hodinky Garmin Fénix byly původně navrženy jako outdoorové GPS hodinky. Garmin jim dal do výbavy GPS, barometr, elektronický náměrový kompas, navigační funkce, vysokou odolnost a také velmi slušnou výdrž baterií. Postupem času díky softwarovým aktualizacím a postupným vydáváním novějších verzí dostaly fénixy do výbavy možnost propojení se smartphony a chytré funkce a funkce GPS sporttesteru. Zatímco se řada jiných sporttesterů od Garminu zaměřovala na konkrétní sportovní odvětví, jako je běh, cyklistika nebo triatlon, fénixy jako sporttester nabídly všestranné sportovní funkce. To je skvělý příběh.



Jenže největší úspěch hodinek přišel až s verzí Fénix3, která kromě všech uvedených funkcí získala i civilní vzhled a z původně robustních outdoorových hodinek se staly hodinky, které se dají vzít bez potíží i přes den do práce. Nutno dodat, že fénixy vždy patřily mezi dražší sportovní hodinky. Jejich cena se obvykle pohybuje mezi 10 až 20 tisíci Kč. I přes to se podle informací Garminu na českém trhu prodalo více než 15 tisíc kusů hodinek Fénix3. Tím se řadí k nejprodávanějším sportovním hodinkám vůbec.

Série Fénix5 a její hlavní změny

Pojďme ale k Fénix5. O nástupci hodinek Fénix3 se již nějakou dobu vedly diskuze. Nejčastějším tématem byla otázka: Jaké nové funkce je možné v nové verzi hodinek představit? Vždyť již Fénix3 nabízel tolik funkcí, že je snad není ani možné všechny využít. A i když u Fénix5 najdete pár nových funkcí, pokud čekáte revoluční změny či vylepšení, budete zklamáni. Jako by si v Garminu uvědomili, že přidávat do hodinek další funkce by bylo pro většinu sportovců zbytečné.



Přesto Garmin vyslyšel výtky části zákazníků, kteří fénixy dosud odmítali. Jedním z hlavních důvodů, proč si Fénix3 nekoupit, je kromě ceny jejich velikost. Modely řady 5 jsou k dispozici ve třech různých velikostech, od nejmenšího Fénix5s přes střední Fénix5 až po největší Fénix5x. Ten má velikost současných Fénix3, všechny ostatní modely jsou menší. Všechny jsou vybaveny optickým snímáním tepu na zápěstí s možností připojení klasických hrudních pásů (včetně nových plaveckých, triatlonových nebo i starších gumových). Samotné čidlo optického snímače je oproti jiným garminům téměř zarovnané se zadní stěnou hodinek, což mě opravdu potěšilo.



Z trojice je na první pohled nejzajímavější Fénix5x se zobrazením a dohráváním podrobných map, navigačními funkcemi a neuvěřitelnou 12GB pamětí. Je fascinující, ale po prvním osahání nové řady se nemohu ubránit pocitu, že hlavní hvězdou nové řady je Fénix5s. Pojďme se ale na jednotlivé modely podívat blíže.

Fénix5s jsou elegantní hodinky pro menší zápěstí

Fénix5s displej: 218 x 218 px

218 x 218 px velikost: 42,0 x 42,0 x 14,5 mm

42,0 x 42,0 x 14,5 mm hmotnost: 67 g

67 g výdrž (hodinky): 9 dní

9 dní výdrž GPS: 14 hod

14 hod výdrž ultra track GPS: 40 hod

40 hod cena: od 15 990 korun



Jsou překvapivě malé. Mají mnohem užší lunetu okolo displeje a jsou opravdu elegantní. Pokud se vám fénixy dosud nezamlouvaly kvůli velikosti, bude se vám Fénix5s líbit. Daní za menší velikost je v porovnání s ostatními modely nové řady menší výdrž akumulátoru, konkrétně 15 hodin s plně zapnutou GPS. Není to možná dost pro ultra maratonce, ale pro většinu běžců je vyhovující.



Možná se v některých materiálech dočtete, že Fénix5s je dámskou verzí hodinek. Nenechte se mýlit, je k dispozici i v neutrálních barvách a pro běžce s menším zápěstím bude jistě zajímavou alternativou. Položte je vedle předchozího modelu a pochopíte, čím se vývoj Garminu zabýval poslední roky. Stejný pokrok, který se udál při přechodu z Fénix2 na Fénix3, se opakuje mezi Fénix3 a Fénix5s. Jsou to krásné a všestranné hodinky pro sportovce s malým zápěstím, kteří chtějí hodinky pro celodenní nošení. Troufnu si napsat, že z tohoto pohledu v tuto chvíli nemají na trhu sportovních hodinek rovnocennou alternativu.

Fénix5, co dodat?

Fénix5 displej: 240 x 240 px

240 x 240 px velikost: 47,0 x 47,0 x 15,5 mm

47,0 x 47,0 x 15,5 mm hmotnost: 85 g

85 g výdrž (hodinky): 14 dní

14 dní výdrž GPS: 24 hod

24 hod výdrž ultra track GPS: 75 hod

75 hod cena: od 15 990 korun



Snad není hřích napsat, že Fénix5 je nejnudnějším modelem nové série. Ano, je pěkný, funguje skvěle, dokonce je o něco menší a tenčí než Fénix3, ale v porovnání s ostatními dvěma verzemi nové řady, které přináší nové, překvapivé vlastnosti, mě zaujal nejméně. Zajímavou novinkou je čitelnější zobrazení veličin na displejích sporttesteru. Garmin použil na obrazovkách sporttesteru tučnější fonty, a pokud špatně vidíte, bude se vám Fénix5 líbit.

Při volbě typu zobrazení je na tréninkovém displeji dokonce možné nezobrazovat název veličiny a na úkor názvu zvolit ještě větší a čitelnější cifry. Funkce je k dispozici i u ostatních modelů, a i když se jedná o maličkost, zaslouží si za ni Garmin palec nahoru.



Pokud vás zajímá, zda podobnou funkci dostane i Fénix3, dostal jsem odpověď, že to není pravděpodobné. Pokud bych se dnes rozhodoval o koupi nových fénixů, dal bych rozhodně přednost Fénix5 před safírovými Fénix3. Pokud bych se však díval po ceně, dal bych přednost obyčejným Fénix3, které jsou výrazně levnější a mají ve výbavě velmi podobné funkce. A ještě jeden postřeh, pokud máte jako já zkušenost s Fénix3 a Fénix5 si nakrátko vyzkoušíte, je přechod zpět těžký. Působí poté na ruce robustně. Rozdíl ve velikosti se nezdá být velký, ale rozhodně je na ruce znát.

Fénix5x pro objevitele nových terénů

Fénix5x displej: 218 x 218 px

218 x 218 px velikost: 51,0 x 51,0 x 17,5 mm

51,0 x 51,0 x 17,5 mm hmotnost: 98 g

98 g výdrž (hodinky): 12 dní

12 dní výdrž GPS: 20 hod

20 hod výdrž ultra track GPS: 50 hod

50 hod mapy: turistické včetně navigace



turistické včetně navigace cena: od 19 990 korun



Fénix5x jsou funkčně nejdokonalejší model nové řady hodinek. Může za to možnost práce s podrobnou barevnou mapou na displeji a pokročilé navigační funkce, které umí plánovat nejrychlejší/nejkratší/okružní trasy přímo v hodinkách. Koho by před pár lety napadlo, že něco takového bude možné, navíc v hodinkách, které se dají nosit i ve všedním životě?



A ono to funguje. Čekal jsem, že práce s mapou bude těžkopádná, ale hodinky si s ní poradí velmi dobře, a to i v případě podrobných map, jako je turistická mapa ČR 1:10 000. Posun, překreslení, přiblížení/oddálení mapy jsou překvapivě svižné. Trošku pomalejší je výpočet trasy, ale i ten hodinky zvládají tak, že doba čekání není extrémní, a to jsem hodinky používal i s dohranou podrobnou mapou. Čitelnost mapy a naplánované trasy je díky použitému displeji skvělá. Omezenou velikost zobrazovací plochy poznáte v okamžiku, kdy byste chtěli na jedné obrazovce vidět mapu a číselné hodnoty, jako je například rychlost, projetá vzdálenost nebo srdeční tep. To už hodinky nezvládnou, pro číselné údaje musíte použít samostatnou obrazovku a zobrazení přepínat nebo nechat rotovat automaticky.

Hodinky jsou vybavené topografickou mapou celé Evropy, je v měřítku cca 1:100 000. Obsahuje ulice ve městech, silnice i důležité cesty mimo silniční síť. Jako základní mapa je to dostačující, ale pro podrobné plánování tras je lepší některá z podrobných map, které má Garmin hotové pro outdoorové navigace. Český Garmin bude dávat k hodinkám navíc podrobnou turistickou mapu republiky. Zajímavým řešením jsou i bezplatné Open Street mapy, které jsou pro Garmin k dispozici. Osobně nejraději využívám stránku http://garmin.openstreetmap.nl/, která nabízí zdarma velmi dobré mapy jak turistických, tak i málo navštěvovaných oblastí.



Pokud o Fénix5x uvažujete, připravte se na to, že trasy je dobré si předem plánovat. Ne že by automatický výpočet nefungoval, ale pokud se chcete pustit do neznámého terénu, je lepší si trasu předem připravit a mít kontrolu nad jejím průběhem a převýšením. Garmin k plánování tras poskytuje volně stažitelný program BaseCamp, který z hodinek přečte mapu, zobrazí ji na počítači a poskytne plánovací funkce. Do hodinek si můžete stáhnout i svou nebo cizí aktivitu přímo z tréninkového deníku Garmin Connect a nechat se navigovat podle ní.

Velikost hodinek je shodná se starším modelem. Na ruce je snesitelná, pokud máte standardní nebo silnější zápěstí. Sportovcům s menším zápěstím nebo ženám by mohla vadit.

Závěr

Nové Fénix5 jsou krásné hodinky. Zatímco výběr staršího modelu se omezoval na volbu barvy, materiálu skla a řemínku, u nového modelu budete navíc přemýšlet, jaká velikost ze tří nabízených je ta správná. Majitelé Fénix3 mohou být ale v klidu, nových funkcí není tolik, aby se nutně vyplatilo uvažovat o výměně generací. Pokud máte peníze nazbyt a hodí se vám mapy u modelu Fénix5x nebo menší rozměry modelu Fénix5s, budete s vysokou pravděpodobností spokojeni. Fénix5 má podobné prostředí a logiku ovládání a přechod je velmi snadný.

Osobně si myslím, že více zájemců bude mezi novými zákazníky. Podle dostupných informací bude Garmin nové Fénix5 nabízet současně s vybranými modely starší řady. Na výběr tak budou levnější Fénix3, nové trio a luxusní Fénix Chronos, které získají softwarovou aktualizaci na prostředí a vybrané funkce nové řady. Nové modely Fénix5 tak zatím nenahrazují starší verzi, ale doplňují celkovou nabídku. Ceny nové řady se pohybují podle provedení od 16 do 21 tisíc korun a patří k nejdražší skupině sportovních GPS hodinek. Zatím ale na trhu nemají rovnocennou konkurenci, která by jejich cenu pomohla snížit.