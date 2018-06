Je běh zátěží pro planetu? Aneb ekologická stopa běžce

Vždycky když vidím video ledního medvěda, jak se topí, protože nedokáže kvůli globálnímu oteplování najít vhodnou kru k odpočinku, odpustím si jednu vanu plnou horké vody. A nový papír na poznámky, protože ten z jedné strany potištěný se taky báječně hodí. A z principu piju jen kohoutkovou.

Uvědomujeme si však, jak náročný je náš běžecký koníček pro životní prostředí? A chováme se podle toho?

Ekologická stopa běžce

Zelený „terorismus“ nechme stranou a použijme jen zdravý rozum. Dost na tom, že naše zaměstnání i celkové živobytí ve spotřebně-pospolné společnosti produkuje odpadů a dalších problémů pro přírodu více než dost. Protože na zpětné stěhování do jeskyní už je pozdě, musíme si některé věci uvědomit a neškodit více, než je zdrávo. Zvláště v případě koníčků.

Pojem ekologická stopa je dost složitý, ale stojí za to ho pochopit a vnímat jako ukazatel toho, jaký dopad má to které naše konání na naše okolí. A rovněž, že ho můžeme vědomě ovlivnit. Ekologická stopa je vlastně účet, který příroda vystavuje našemu počínání v dané oblasti. V případě běhu to znamená veškerý odpad, který vzniká v průběhu naší činnosti, tedy všechny ty prázdné kelímky, tuby od gelů, dózy od iontových nápojů, staré boty a oblečení, které se kdesi hromadí.

Uhlíková stopa se zase týká spotřeby kyslíku a následné produkce oxidu uhličitého při výrobě materiálů na boty, oblečení a další pomůcky na běhání a přesun na závody. Tento náš nárok se dá přepočítat na plochu Země, jakési globální hektary, které si takto uzurpujeme k souvislému zajišťování všech zdrojů surovin a k asimilaci odpadů, které z naší činnosti vznikají. A i když se zúčastníte lokálního závodu, počítejte s tím, že se to země trošku dotkne.

Brian Palmer například vypočítal v článku pro Washington Post, že maratonec průměrné váhy vyprodukuje nad obvyklou míru v klidovém stadiu na gauči díky dýchání a konzumaci potravy 8,6 kilogramu oxidu uhličitého. Zajímavé je, že čím pomaleji běží, tím méně skleníkového plynu vyrobí, což lze využít jako pádný argument stran aktuální formy a špatného výsledku v závodě.



Ekologická stopa jedné sezóny běžce

Na závodech se spotřebují spousty jednorázových kelímků.

Představte si, že na jednom závodě série RunCzech (1/2 Maraton Karlovy Vary 2013, zdroj RunCzech) se použije 30 tisíc kelímků na vodu. O tom, že se rozlévají z PET lahví, které jsou u nás stále nevratné, nemluvě. A o tom, že se tento odpad nemusí vždy třídit podle pravidel, už vůbec nemluvě. Dokážete si představit, kolik odpadů vyprodukují všechny závody, které se u nás během roku pořádají? Jen z pořádání jednoho Craft RUNGO závodu odvážíme minimálně šest pytlů kelímků, plastových lahví a použitých papírových utěrek, a to naše občerstvení servírujeme na recyklovatelných tácech. Ihned po dopsání této věty jsme se v redakci rozhodli, že v příštím ročníku našich závodů zavedeme oddělené pytle a budeme velice důsledně třídit odpad.



A jak je na tom s odpady a dopady jedna sezóna běžce? Pominu-li zvýšenou produkci oxidu uhličitého, kterou rozhodně prohrávám nad ekologickou stopou nesportovce sedícího doma na gauči, vznikají kvůli mně především odpady. Za jednu sezónu roztrhám v průměru dvoje běžecké boty, čtyři běžecká trička, jednu mikinu a jedny kalhoty. Absolvuji osm závodů, z nichž na šesti je mi dopřána občerstvovací stanice. Na každé z nich striktně použiju v průměru dva plastové kelímky na vodu, sním banán (slupka do kompostu je recyklovatelná) a kostku cukru. Běžím-li něco delšího, připravím si traťovku sama (co dobrého si můžete ukuchtit, si přečtěte v tomto článku).

Plastovou tašku plnou papírových letáků odmítám s tím, že si je ráda pročtu, pokud mi přijdou e-mailem. Bohužel, zatím mi nikdo nevyhověl, a tak je rovnou vyhazuji do tříděného odpadu. Papírové startovní číslo uschovám, nebo si ho lepím na zeď místo tapet. Medaile a ukořistěné cílové pásky v ekologickou pohromu počítat nebudu, ty se týkají jen statistických odchylek v čele startovního pole. Velice vítám, pokud se dostanu na závod, kde je v povinné výbavě vlastní kelímek na vodu. Většinou to bývají horské závody, kde na nějakém deku navíc nezáleží a je třeba minimalizovat objem odpadků podél trati. I přes všechna tato opatření ale po zvážení přebývajícího materiálu zjišťuji, že jedna sezóna průměrné běžkyně vyprodukuje 3 876 gramů odpadu. Většina těchto věcí je naštěstí recyklovatelná a na konci roku skončí ve specializovaných kontejnerech na plast, textil a papír.

Šetrná výroba běžeckých výstřelků

Jak věci použité při běhání, skončí, je jedna věc. Druhou ekologickou stopu vytváří to, jak přicházejí na svět. Odmítněte plýtvání a práci ve sweat shopech s nulovou odpovědností za hygienu a bezpečnost práci i dopad na okolí továrny. Myslete vlastní hlavou a shánějte si informace. Jsou totiž i běžecké firmy, které myslí na ekologii a uspokojí vaši touhu po ochraně obnovitelných zdrojů.



INOV-8 zavedl systém auditující všechny aspekty dopadu výroby běžeckých bot na životní prostředí. Spočítali například, že 65 procent uhlíkové stopy zanechávají obchodní, především zámořské lety. Jejich vnitropodnikové zákony tedy říkají, že se letecky vyřizují jen ty opravdu urgentní záležitosti a přesuny materiálu. Naopak výroba materiálů na boty dělá jen 14 procent. Protože vyrábí lehké boty s minimem použitého materiálu a s minimálním obsahem gumy, které navíc balí do malé krabice, výrazně ušetří na odpadech. Ostatně, přesun výroby z Asie zpět na západ je trendem dneška u většiny firem a ekologické stopě to jen prospívá.

Všichni výrobci používají na výrobu krabic recyklovaný papír, ale někteří, například firma Brooks, navíc dbají i na použití recyklovaných inkoustů nebo s barvou na krabici šetří. Ve výhodě jsou výrobci minimalistických bot Vibram a Vivo barefoot, jejichž krabice odpovídají velikosti bot a jsou na rozdíl od klasických přímo miniaturní. Málokdo také ví, že firma Nike používá pro výrobu funkčního oblečení recyklovaný polyester, který se vyrábí z použitých PET lahví. Navíc využívá technologii Flyknit, která používá díly utkané a ne sešité z jednotlivých dílů, což kromě výrobních nákladů hodně snižuje také objem odpadů a nevyužitelných zbytků z výroby.

Reklama nás neustále přesvědčuje, že potřebujeme ještě tento pár bot a tuto bundičku. Nutně. Při pohledu na hromádku na stole, kterou svým koníčkem vyprodukuji každý rok, si říkám, že je čas začít nejen běhat, ale také žít minimalisticky. Nové boty, tento rok už pátý model v pořadí slibující výrazné zrychlení, za vás totiž závod přes všechny marketingové sliby nevyhrají. A protože mě nejen rozčiluje plýtvání, ale také ráda pomáhám, zjistila jsem, že v Africe ještě ocení moje ne tak úplně oběhané boty. Existují nadace, které je sbírají a centrálně posílají tam, kde jich je třeba.



Běžcovo ekologické desatero 1) Nevyhodíš kelímek od pití mimo občerstvovačku a jejich počet minimalizovat budeš. 2) Ani tubu od gelu nebo papírek od hroznového cukru nevyhodíš mimo trať. A nejlépe si traťovky připravíš sám do recyklovatelných obalů. 3) Nekoupíš víc běžeckých bot a oblečení jen kvůli parádě, ale jen ty, které nutně potřebuješ. 4) Co nepotřebuješ, k dalším běžcům nebo do kontejneru na recyklaci pošleš. 5) Nebudeš po keřících trousit papírové kapesníčky, jen v nezbytném případě, když nenahmátneš listí na stromech. 6) Spolujízdu či stop na běžecké závody praktikovati budeš. 7) Vodou plýtvati nebudeš – ni zbytečným vyléváním kelímků, ni při sprchování. Kohoutková je voda naše volba! 8) Plastové startovní tašky s rozmyslem recyklovat budeš. 9) Při nákupech zbytečné krabice a pytlíky odmítati budeš. 10) Hlavou mysleti budeš. Všechna pravidla mají své výjimky, ale námořnická rozvaha je vždy na místě.

A jak jste na tom vy? Vnímáte svoje stopy na Zemi a snažíte se po sobě zanechat jen ty dobré a krásné? Sdělte nám své dojmy nanašem FB.