Čtyři tipy, jak si udržet běžeckou motivaci po celou zimu

Zima, tma a vítr, mlhy, déšť nebo sníh. Nepříjemnosti vás budou při zimním běhání doprovázet den co den. I přesto se najde obrovské množství lidí, kteří se v zimě odhodlaně pouští do polykání tréninkových kilometrů a nevynechají ani den. Pokud do této skupiny nepatříte, pak vám možná přijde vhod několik tipů, jak si udržet běžeckou motivaci přes celou zimu až do dlouho očekávaného jara.

První motivací by mohlo být vědomí, že pravidelný zimní trénink vás nakopne neuvěřitelným způsobem a během následující sezóny se můžete těšit na posouvání osobní rekordů. Velmi mnoha běžcům opravdu stačí, když vydrží pravidelně běhat celou zimu a odpustí si několik týdnů či měsíců trvající přestávku.

Ne vždy ale představa jarních výkonu při střetu se zimními běžeckými podmínkami obstojí. Proto je potřeba sáhnout po dalších zbraních, které vám pomohou zvednout se z gauče a vyrazit na trénink.

Tréninkový plán

Jedním ze základních nástrojů je tvorba tréninkového plánu. Je jedno, zda si ho vytvoříte sami, nebo jestli se obrátíte na běžeckého trenéra. V obou případech vás plán donutit vyrazit ven, i když se vám opravdu nechce.

Pro co nejlepší výsledky je samozřejmě potřeba, aby byl plán vyvážený a logicky poskládaný. Pro udržení motivace ale postačí i jednoduché plány typu „uběhnout x kilometrů každý druhý den“. Vyvarujte se neurčitému plánování, jako je například stanovení ideálního počtu naběhaných kilometrů za týden. V tomto případě totiž můžete snadno sklouznout k tomu, že jeden či dva tréninky z nejrůznějších důvodů odsunete a pro splnění plánu už vám pak nezbude dost času. Mnohem efektivnější je, když si na každý den přesně určíte, jaký trénink vás čeká.

U tvorby tréninkového plánu se snažte být realističtí a nestanovujte si příliš vysoké cíle. Raději začněte na menších dávkách, a pokud vám i po několika týdnech přijde, že byste zvládli víc, začněte postupně přidávat. Nikdy ale nenavyšujte skokově objem tréninků o více než deset procent.

Vytvořte si rutinu

Patříte-li mezi běžce, kterým tréninkové plány nejsou po chuti, a nechává-li vás kalendář s předepsanými tréninky v klidu, vyzkoušejte z běhu vytvořit rutinu. Ze začátku to může být psychicky velmi náročné, ale s každým dalším během se proces vyběhnutí stane jednodušším a jednodušším. Aby se běh stal rutinní záležitostí, je dobré dodržovat stále stejný režim. Tím může být pravidelné dobíhání do práce a z práce nebo prostě jen opakovaný výběh v konkrétním čase.

Najděte si parťáka

Ani vytvoření rutiny nemusí být pro každého. Obzvlášť u lidí, kteří mají nepravidelný denní režim a dopředu neví, jak na tom budou s volným časem, je rutina naprosto nereálná. V tom případě přichází na řadu parťák, který vás bude motivovat.

Je totiž velký rozdíl v tom, když se máte zvednout a vyběhnout do pošmourného zimního počasí osamoceni, nebo když je na vás někdo závislý. Pokud se dopředu domluvíte, nemůžete jednoduše nepřijít a motivace se najednou hledá mnohem snadněji.

Parťák vás pak může motivovat i na dálku formou virtuální soutěže o to, kdo naběhá za určitý časový úsek více kilometrů. To je ale jen jedna z možností, kterých se nabízí nepřeberné množství. Fantazii se meze nekladou. Zařazení „gamifikace“ je ale léty prověřeným způsobem, jak lidi donutit k určité činnosti, nebo jak jim ji co nejvíce zpříjemnit.

Netrénujte jen venku

Posledním tipem je zařazení halového tréninku. Může to být posilovna, kruhový trénink nebo běh na páse nebo jakákoliv jiná aktivita, která se vám bude hodit pro zvyšování běžecké výkonnosti. Indoorové aktivity mají obrovskou výhodu v tom, že představují osvobození od několika vrstev oblečení a všudypřítomné tmy a zimy. Uvnitř vám stačí tričko a kraťasy, a i když vám je běh na pásu obvykle velmi nepříjemný, po dlouhých týdnech v sychravém počasí přijde vhod téměř každému.