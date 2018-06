Kunětická hora dobyta. A co bude dál?

Tak konečně to bude za námi, honilo se mi hlavou už několik dní. Ještě tedy Pardubice a stres na pár měsíců opadne, nastane zimní spánek předzávodního pořadatelského stresu. To bude paráda.



Na shon kolem organizování závodu si ani nevzpomenu, nebude mi líto, že nebudu muset řešit tolik různých problémů. Nastane prostě klid. Žádná pruda kolem shánění povolení, řešení věcí, které nejsou na poslední chvíli tak, jak je domluveno. Dejte mi pokoj! Nechci slyšet slova časomíra, sušené maso, pytlování startovních setů. Prostě KONČÍM.



Vše je ale jinak. Je den po našem posledním závodě, který byl tentokrát v Pardubicích a je mi jasné, jak moc mi to už nyní chybí. Je neděle půl šesté ráno, jen pár hodin „po“ a mně se stýská po všech těch lidech, kteří dorazili a které jsem potkal, po emocích, energii a propoceném oblečení. Byl to pro mě Craft RUNGO rok, na který nikdy nezapomenu.

Ale zpět k sobotnímu závodu. Páté město, do kterého jsme tedy zavítali byly Pardubice. Tentokrát jsme připravili dvě vzdálenosti. Kratší na šest kilometrů a třináctikilometrovou, s výběhem na majestátní kopec,v krajině téměř naprosté roviny, Kunětickou horu. Na startu bylo nakonec kolem 300 závodníků a překvapivě více na tu delší distanci. Očividně jsou Pardubice k běhání předurčeny.

Craft RUNGO běh na Kuňku 3. října 2015

Pardubice

Trať 6 a 13 kilometrů

Výsledky

Fotogalerie Filipa Marvana a Pavly Šanderové

Výsledky jsou důležité, to je jasné. Těm nejrychlejším patří můj obdiv a gratulace. Ale musím přiznat, že moc vlastně nedělám rozdíl mezi prvním a posledním. A to je to, co mám na běhu opravdu rád. Každý je dobrý. Jeden tím, že dře jako šílený, jiný zase v tom, že se zvedl a šel i v dešti běhat, jiný třeba jen tím, že konečně vstal. Všichni mají můj respekt. Děkuji každému, kdo se na start v Pardubicích postavil.

Je neděle něco po sedmé hodině ranní a já se už nemůžu dočkat, až se přípravy na další závody v příštím roce zase rozeběhnou. Už teď vám můžu prozradit, že v příštím roce, tedy 2016, bude závodů šest. Praha 19. 3. , Ostrava 9. 4. , Plzeň 11. 6. , Brno 17. 9., Pardubice 1. 10. a ještě jednou Praha 22. 10.. Registrace se rozeběhnou v průběhu října. Tentokrát nastane několik zásadních změn. Craft RUNGO běhy budou jednak seriál a pak každý závod bude mít jen jednu vzdálenost (ale v každém městě jinou). Těšte se.

Ještě bych rád poděkoval firmám Craft, Mattoni, BMW Česká republika, BBraun a Garmin, tedy našim partnerům.