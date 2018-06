TEST: Obalte si stehna kompresí pro lepší výkon a rychlejší regeneraci

Kompresní oblečení je přínosem především ve třech ohledech. V prvé řadě je to již zmíněná ochrana svalů před drobnými prasklinami, které vznikají vlivem otřesů při dlouhém běhu. Kromě toho mají kompresky pozitivní vliv na rychlejší okysličení svalů a zároveň na rychlejší odplavení toxických látek, které se během fyzické zátěže ve svalech ukládají.



Kompresky se často využívají i pro regeneraci nebo při dlouhém cestování. Díky svým funkčním vlastnostem totiž dokážou omezit vznik otoku a zabraňují pocitu těžkých nohou.

Běžci si nejvíce oblíbili kompresní podkolenky a návleky na lýtka. Při běhání po rovinkách a v mírných kopcích je lýtkový sval hlavním hnacím motorem a jeho kompresní stažení přináší citelné snížení únavy a zrychlení regenerace.

Komprese na stehna

Pokud se ovšem začne ve vašem tréninku objevovat stále větší množství prudkých kopců nebo se rozhodnete vyzkoušet běhání v horách, pak se lýtko dostává na druhou kolej a hlavní roli přebírají svaly stehenní. Ty jsou klíčové jak pro stoupání, tak pro následný seběh. Časté střídání prudkých stoupání a ještě prudších seběhů je velmi efektivní způsob, jak si stehna zničit snadno a rychle.

Z toho důvodu vyhledává spousta horských běžců kompresní kraťasy nebo návleky na stehna, které dokáží výrazně snížit otřesy a při cestě vzhůru poskytují potřebnou oporu. Jednou ze zajímavých variant, jak kompresi na stehnech vyřešit, jsou návleky For Quad od švýcarské značky Compressport.

Compressport For Quad

Na rozdíl od kompresních podkolenek se návleků na stehna vyrábí pouze velmi malé množství. For Quad od Compressportu jsou pak pravděpodobně nejčastěji používaným kompresním návlekem na stehna nejen na českých horách. Compressport patří ve svém oboru mezi absolutní špičku a návleky For Quad to jen potvrzují.

Compressport For Quad Kompresní návlek na stehna míra komprese: 33 mmHg cena: 1 590 korun klady: vysoká míra komprese

návleky se díky silikonovému pásku neposouvají a neshrnují

lehký a prodyšný materiál zápory: je potřeba si dávat dobrý pozor při výběru velikosti

Hlavní rozdíl mezi kvalitním a nekvalitním kompresním návlekem je v intenzitě stažení a v použitém materiálu. Pro výrobu levnějšího kompresního oblečení se používá klasická tkanina zesílená gumovými vlákny. Tento způsob výroby však nezaručuje dostatečně vysokou míru stažení a zároveň hrozí velmi rychlé vytahání a povolení materiálu. Místo kompresního návleku tak máte doma po krátké době pouze obyčejný upnutý kus oblečení, který neposkytuje žádnou oporu pro vaše svaly.

Compressport, podobně jako několik dalších výrobců kompresního oblečení, používá hustě tkaný materiál, který není potřeba vyztužovat žádnými pružnými vlákny. Pomocí této technologie je možné míru komprese dynamicky stupňovat (klíčový prvek pro podporu krevního oběhu) podle potřeby a zároveň zaručit velmi dlouhou životnost. V tomto případě se nejedná pouze o marketingové sliby, ale o reálné vlastnosti, které mohu potvrdit na základě několikaletého využívání návleků na lýtka a kompresních kraťasů od několika značek.

Velmi pevné stažení

Materiál samotný je u návleků For Quad prakticky totožný jako ten, který Compressport používá u návleků na lýtka. Ve srovnání s konkurencí je tkanina velmi pevná a pocitově stahuje o něco více, než na co můžete být zvyklí od SLS3, CEPu nebo ROYAL BAY.

Pevnější stažení může být zároveň výhodou i nevýhodou a velmi záleží na správné volbě velikosti. Na výběr jsou čtyři možnosti od T1 do T4, které se vybírají na základě obvodu stehna v nejužším a nejširším místě. V druhém parametru, který je pro výběr důležitější, se sousedící velikosti navzájem překrývají. Nenechte se tím ale zmást a vzhledem k vysoké pevnosti vždy raději sáhněte po větším čísle. Můžete se spolehnout na to, že návlek bude i tak na noze velmi pevný a že bude poskytovat požadovanou oporu.

Před zakoupením raději vyzkoušejte

Velký pozor si dejte na to, aby vás návleky po natažení na nohy nepříjemně neškrtily. V tu chvíli si spíše ublížíte a při častém používání se mohou dostavit i svalové problémy.

Vzhledem k jasně dané velikostní tabulce není problém návleky objednávat i přes internet, ale i přesto bych vám raději doporučil nákup v kamenné prodejně, kde si můžete vyzkoušet, jak vám návlek na noze reálně sedí. V mém případě byl horní obvod stehna 53 centimetrů, takže bych teoreticky mohl používat velikost T1. Po vyzkoušení jsem ale měl jasno, že T2 (rozsah 52 - 59 centimetrů) je na noze mnohem příjemnější.

Tvarově sedí návleky na noze velmi příjemně a svým kuželovitým tvarem přirozeně kopírují tvar stehna od kyčlí ke kolenům. Důležitý prvek představuje horní lem s hustým silikonovým potiskem, který se stará o to, aby vám návleky na noze neklouzaly nebo aby se při běhu neotáčely do stran.

Lehké a prodyšné

Prodyšnost použitého materiálu je velmi vysoká, a tak se návleků nemusíte bát ani při běhu v parném letním dni. Celý návlek je ušitý z jemného funkčního vlákna, které velmi rychle odvádí pot od pokožky a jediné místo, kde se pod návlekem můžete potit, je potisk ve tvaru velkého Q na přední straně návleku.

S vysokou prodyšností úzce souvisí i možnost využití spolu s dalšími kousky oblečení. Osobně preferuji kompresní návleky pod volnými kraťasy, ale vzhledem k nízké gramáží se dají umístit i pod upnuté elasťáky.

Návleky plus kraťasy Overshorts

Velmi zajímavé řešení v tomto směru představují volné šortky Compressport Overshorts. Ty jsou střiženy velmi minimalistickým způsobem a k jejich výrobě byla použita ta nejlehčí textilie, jakou si dokážete představit. Kraťasy samotné váží pouze pár gramů, mají pohodlný vysoký pas a délka nohavic se pohybuje někde mezi třemi a pěti palci - tedy zhruba do jedné třetiny stehen.

Kombinování návleků na stehna a kraťasy Overshorts je jedním z nejlehčích a nejvzdušnějších možných řešení, jak podpořit svá stehna při běhu v horách a zároveň u toho nevypadat příliš exhibicionisticky.

Kraťasy Overshorts se můžou hodit i běžcům, kteří dávají přednost kompresním kraťasům, ale nejsou schopní se smířit s jejich vzhledem, který připomíná spíše spodní prádlo než vnější vrstvu oblečení.

Vraťme se ale k návlekům na stehna. Ty se ve výsledku vyznačují velmi kvalitním zpracováním a využitím stupňované komprese od nejsilnějšího stažení na spodním okraji až po relativně volný horní lem. Tato konstrukce zajišťuje efektivní ochranu svalových vláken před vznikem nežádoucích prasklin a pozitivní vliv má i na rychlejší zásobení stehenních svalů čerstvě okysličenou krví.

Perfektní vychytávku představuje silikonová vrstva pod horním okrajem, která zabraňuje tomu, aby návleky při běhu sjížděly dolů po stehně.



Celkové shrnutí

Návleky For Quad bych doporučil všem, kdo rádi běhají po horách a stehna jsou jejich slabým místem. Osobně pak tyto návleky nejčastěji používám po náročném běžeckém tréninku v kopcích, na kole nebo na koloběžce.