Závod, který vám ukáže krásy Prahy, s cílem v bohnické léčebně

Startuje se v Hellichově ulici, výběhem na Petřín přes Petřínské sady. S každým získaným metrem se nám otevíraly nové výhledy. Pohodička po asfaltu, pěšince, následovaná zpestřením v podobě schodů až na nejvyšší místo trati těsně pod rozhlednou.



ČEZ City Trail Run Kdy: 19.října, 10:00 Start: Hellichova ulice, Praha 1 Cíl: Psychiatrická nemocnice Bohnice Vzdálenost: 16km nebo 2x8km Převýšení: 442 metrů

Poté dolů, miluji seběhy a užívám si každý metr. Z ničeho nic jsou před námi další schody a úzký průběh skrz zeď. O chvíli později dobíháme k Pražskému hradu. Kostky, kostky, kostky... ty prostě k Praze patří, nestěžuji si a běžíme po nich téměř až k Jelenímu příkopu. Přestáváme vykecávat a vyděšeně pátráme, kudy teď běžet. Po úzkých schodech opatrně sbíháme do Jeleního příkopu. Sotva nás opustí nadšení z tak neuvěřitelného seběhu, hned je tady další šokující místo, tunel, nikdy jsem o něm neslyšel, takže jsem chvíli nevěřil svým očím, kudy to běžíme.



Poté Letenské sady, probíháme kolem místa, o kterém se říká, že je z něj nejkrásnější výhled na pražské mosty, pohled na ně pokaždé dodá ohromnou sílu. Metronom a pověšené tenisky, probíráme, kdo a proč je tady věší. Bez smysluplného závěru diskuzi uzavíráme až při vběhu do Stromovky.

Běžecky asi nejznámější místo v Praze je také místem předávky štafety. Máme za sebou první polovinu a přichází tma, Filip si bere čelovku, já do ruky svítilnu. Ze Stromovky pokračujeme na Císařský ostrov. Visutý most do Troje se pod námi vlní a mně se zdá, jako by se snad při každém kroku pohnul o metr.

Dalším zajímavým místem trasy je botanická zahrada, trasa vede pěkně do kopečka až do Bohnic. Teprve tady začíná skutečné pravé trailové „peklo“. Vbíháme do lesa a pěkně po pěšinkách nahoru a dolů, nahoru a dolů. Probíháme dřevěnými palisádami a před námi se objevuje neskutečný výhled na Prahu. Ženeme se podél srázu, pod námi se vine Vltava a my vidíme celou Prahu od Suchdola přes Babu až po Pražský hrad. Opět se noříme do lesa a po pěšinkách jako stvořených pro kamzíky se dostáváme k bráně bohnické léčebny. Posledních pár metrů a je tady cíl. Přímo v léčebně. Asi to je příznačné, protože kdo proběhl poslední pasáž trati, určitě sem patří. Jsme běžečtí šílenci a takovýhle běh nás opravdu baví.



Trasa ČEZ City Trail Run je všehochuť smíchaná do jednoho perfektně ladícího celku. První polovina trati vede krásnými místy, ale povětšinou po asfaltu a kostkách. Oproti tomu druhá polovina vás provede skutečným drsným lesním trailem. Pokud se tedy rozhodnete běžet štafetu, správně zvolte, kdo poběží první a kdo druhou část. Pokud poběžíte za umístěním, je druhá část pro opravdové drsňáky.