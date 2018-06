Neumíte dostatečně pít? Tahle láhev vám prý poradí

Pitný režim je důležitou součástí zdravého životního stylu. A pokud jste ještě k tomu aktivní a pravidelně sportujete, je dostatek tekutin ještě důležitější. Já jsem se postupem času naučil pravidelně popíjet čistou vodu v průběhu celého dne, ale pamatuji si, že ještě před pár lety jsem s tím měl docela problém.

Stačilo se v práci zabrat do řešení nějakého problému a najednou jsem zjistil, že jsou tři hodiny odpoledne a já mám vypitý pouze ranní čaj. V návalu pracovních starostí o sobě žízeň nedávala vědět a ozvala se vší silou, až když jsem se v podvečer po práci vydal proběhnout. Na pátém kilometru patnáctikilometrového okruhu jsem byl obyčejně vyprahlý jako velbloudí trus na Sahaře a sklenka, kterou jsem si dal před výběhem, už nezachránila vůbec nic.

A právě pro takové „případy“, jakými jsem byl já, je určena „chytrá“ sportovní lahev Moikit Gene. Dokáže sledovat, kolik toho vypijete, jak často, a případně vás upozorní, že je čas se napít. Pomocí Bluetooth se dokáže připojit k aplikaci v mobilním telefonu a evidovat vaše popíjecí návyky a statistiky.

Na sport i do práce

Lahev je sice označována jako sportovní, ale myslím, že vůbec nic nebrání tomu ji používat v každodenním životě, například v práci v kanceláři. Je to plastová lahev z materiálu tritan, který je pro výrobu lahví na vodu populární. Neobsahuje totiž žádné škodlivé látky a je velmi odolný. To nejzajímavější na celé lahvi je ale její víko. Zde se ukrývá veškerá elektronika, která je hlavní přidanou hodnotou lahve. Obsahuje dokonce displej, který neustále zobrazuje, kolik procent z denní dávky máte upito, nebo signalizuje, že je čas se opět napít.

Kolik jste vypili vody, pozná senzor ve víčku podle objemu vzduchu, který vniká dovnitř lahve, když pijete. Funguje to docela přesně, a i když jsem se snažil senzor ošálit například extrémně pomalým nebo rychlým pitím, byl údaj po vypití celé lahve pokaždé zhruba stejný.

Mohla by být ale i chytřejší

Moikit Gene objem: 700 ml

700 ml baterie: 150 mAh

150 mAh výdrž: 25 dní



25 dní vodotěsnost: IPX6

IPX6 nabíjení: microUSB

microUSB cena: 1 959 korun

klady:

- dlouhá výdrž

- displej přímo na lahvi

- přesná evidence pitného režimu

- možnost propojení se službami FitBit a Jawbone

zápory:

- nestabilní aplikace

- pouze ruční synchronizace s aplikací

- cena



Důležitou součástí lahve je mobilní aplikace, která je z mého pohledu zároveň nejslabším článkem tohoto produktu. Spárování sice proběhlo bez problémů, po nastavení základních dat o mé osobě mi aplikace vypočítala, kolik bych toho měl každý den vypít, a podle toho nastavila i ukazatel na displeji lahve. Následná synchronizace dat mezi lahví a aplikací ale probíhá pouze ručně (musíte otevřít aplikace a kliknout na „synchronizovat“), takže dokud nenecháte data nahrát, aplikace nemá tušení o tom, jak pijete.

Po několika dnech s lahví jsem si mohl v aplikaci docela přehledně procházet, jak na tom jsem s pitím v průběhu dne, a aplikace mi sama navrhla, v kterou hodinu mi doporučuje zapnout si upozornění v mobilním telefonu na potřebu se napít. V mém případě bylo vidět, že dopoledne to mám s pitným režimem horší než ve zbytku dne. Upozornění, která si v aplikaci zapnete, ale fungují pouze jako obyčejný budík a neberou v úvahu vůbec to, zda jste se před chvílí zrovna nenapili z vlastní vůle. Dokonce fungují, i když láhev vůbec nemáte. Další daň za to, že aplikace a lahev spolu komunikují pouze během ručně spuštěné synchronizace.



Přitom si myslím, že by nebylo vůbec špatné, pokud by se lahev připojovala k mobilnímu telefonu pravidelně, jako to dělají například sporttestery nebo chytré hodinky. Upozornění na potřebu pít by mohlo brát v úvahu, kolik jsem toho již skutečně vypili, a když na to přijde, pitný režim by se mohl upravovat i podle aktuálního počasí. Třeba v horkých letních dnech potřebuju vypít i dvojnásobek obvyklé denní dávky.

Občasné pády a dlouhá výdrž

Nejvíc mě však na aplikaci trápilo, že opakovaně přestávala po čase fungovat a nebylo možné ji vůbec spustit. Jedinou možností bylo její odstranění a nová instalace. Testováno na telefonu Sony Xperia Z5 s Androidem ve verzi 7.

Kromě toho má ale lahev i pár vlastností, které mě překvapily opravdu příjemně. Třeba výdrž baterky, kterou jsem během tří týdnů testování nemusel dobíjet ani jednou a stále zbývaly více než dvě třetiny kapacity. Také se mi líbilo, že lze pít z lahve dvěma způsoby, pomocí brčka i nakloněním.

Cena lahve je necelých dva tisíce korun, což je zhruba trojnásobek ceny kvalitní plastové lahve bez „chytrých“ funkcí. Vzhledem k nedostatkům mobilní aplikace je to cena dost vysoká, není ale vyloučeno, že postupný vývoj aplikace tyto nedostatky odstraní a možnosti lahve rozšíří. Pokud jste ale fanoušek technických hraček a s pitným režimem třeba již nějakou dobu bojujete, mohla by vám třeba právě tato láhev pomoci.