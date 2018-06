Brooks představil limitovanou edici bot věnovaných maratonu v Berlíně

Ghost patří mezi celosvětově nejoblíbenější a nejprodávanější modely běžeckých bot, takže volba zasvětit jednomu z největších maratonů právě tuto botu byla celkem logická. Typově se jedná o klasickou objemovou tréninkovou botu vhodnou na volné nabíhání kilometrů mimo jiné právě při přípravě na maraton.

Klasické ghosty váží necelých 300 gramů, disponují pro Brooks obvyklým dropem 10 milimetrů a speciální berlínská edice se od standardní verze v tomto ohledu nijak neliší. Zásadní změnu prodělal především design celé boty od podrážek až po tkaničky.

Inspirace pro nový vzhled vzali návrháři z Brooksu přímo v berlínských ulicích, které jsou známé svými streetartovými poklady. Odpadkové koše, telefonní budky, zdi budov. To vše je vyzdobeno povedenými graffiti, které rozsvěcují atmosféru a přinášejí více barev na každý roh této německé metropole.

Popisovat vzhled nových Berlin Ghostů je poměrně zbytečné, stačí se podívat do galerie. Graffiti hraje u nového divokého vzhledu hlavní roli a v Brooksu při návrhu v žádném případě nezůstali při zemi.

Brooks však není ani zdaleka jediný, kdo s podobnou edicí přichází. Botu, nebo dokonce celou kolekci věnovanou některému z nejslavnějších světových závodů, má ve své nabídce snad každý výrobce běžeckého vybavení. Většinou se však jedná o americké akce a především o tu nejslavnější z nich, maraton v Bostonu.

Limitovanou edici Boston nalezneme u adidasu, New Balance Skechers, Brooksu i dalších. Není to však vždy jen Boston, jak ukazuje japonský Asics, který pro letošní rok představil kompletní kolekci oblečení a bot s tematikou maratonu v New Yorku.

Podobně jako Brooks Berlin Ghost je i Asics NYC kolekce silně ovlivněna graffiti a klíčové produkty této řady hrají všemi barvami. V nabídce jsou však i umírněnější kousky pro vyznavače jednoduššího a tradičnějšího vizuálního stylu.

Autor pracuje jako konzultant běžecké speciálky Triexpert.