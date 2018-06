Nelezte v březnu za kamna a zasoutěžte si s námi v chůzi

Máme za sebou nejkratší měsíc roku, a protože soutěžíme každý měsíc, dáme si nejdříve krátké shrnutí toho, co všechno jste společně s námi zvládli v únoru. Vyrazili jsme na několik společných výšlapů. V Praze byly tři, v Brně dva. V Ostravě jen jeden, zato speciální - valentýnský. V Brně jsme nově začali chodit na výšlapy ve středu, která většině z vás lépe vyhovuje.

Chodíme v Brně i Praze Přidejte se na svižné výšlapy! Chodíme v Brně a v Praze. Události vypisujeme v naší skupině na Facebooku. Do soutěže se ale může zapojit kdokoliv!

Do naší výhvy se můžete zapojit, i když se ani v jednom z měst nenacházíte - a to virtuálně pomocí Endomondo výzvy. V únoru se do společné Endomondo výzvy přihlásilo celkem 309 účastníků, kteří nachodili neskutečných 24 420 kilometrů. To znamená, že kdybychom to vzali kolem Země po rovníku, ušli bychom více než půlku obvodu. Máte to před očima jako já?

Metu 55 kilometrů překonalo celkem 149 účastníků, ze kterých jsme vylosovali Radka Kezir Řezníčka. Gratulujeme! O cenu si, prosím, napište na e-mail: sarka.spacilova@rungo.cz.

V březnu nám sice začíná astronomické jaro, ale minimálně teď na jeho začátku zůstávají teploty venku mrazivé. Proto na sebe budeme mírní a počet kilometrů, které musíte nachodit abyste se mohli zúčastnit slosování o cenu, zůstane na 55 kilometrech.

Abyste se mohli zúčastnit, přidejte se do naší březnové Endomondo výzvy. Kilometry pak můžete zaznamenávat přímo v aplikaci Endomondo, která je k dispozici pro chytré mobilní telefony, anebo vaším oblíbeným sporttesterem, a kilometry do Endomonda synchronizovat.

Pokud se vám nechce chodit samotným, sledujte vypisované události na Facebooku. A budeme rádi, pokud se s námi podělíte o vaše tipy na výlety, výšlapy a fotky z nich.