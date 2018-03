TEST: Binder je netradiční běžecké pouzdro navržené i vyráběné v Česku

Je to samého od základu unikátní produkt. Na rozdíl od drtivé většiny ostatního běžeckého vybavení byl totiž navržený a je vyráběný v Česku. Nečekejte ale žádnou rebrandovanou Čínu, jako je tomu u nejedné „české“ značky. Martin Skalník, který má Binder na svědomí, je studentem Technické univerzity v Liberci, kde s Binderem vyhrál soutěž o nejlepší startup.



Hlavní motivací k vytvoření tohoto netypického pouzdra byla potřeba nést s sebou mobilní telefon, klíče, peněženku a další drobnosti při chůzi, běhu, ale také při freestylových aktivitách, jako je parkour. Hlavní důraz je tedy kladen na bezpečnost uložených věcí, snadnou dostupnost a především vysokou stabilitu, aby vám Binder neskákal při pohybu po těle. Je to hybrid mezi batohy a ledvinkami.

Svým tvarem a konstrukcí totiž na první pohled připomíná ledvinku, ale k batohu ho přibližuje místo, kde se toto netradiční pouzdro nosí. Zapomeňte na pas nebo boky. Binder se nosí přes hrudník, kde se připíná pomocí stahovací tkanice na straně jedné a dvou pevných popruhů nad a pod ramenem na straně druhé. Tato konstrukce s sebou nese několik zásadních výhod, ale také několik nevýhod, které je nutné zmínit.

Výhody a nevýhody netradiční konstrukce

Mezi hlavní výhody patří absolutní eliminace rizika otáčení pouzdra kolem těla. K této rotaci dochází u většiny tradičních ledvinek a pásků a obzvlášť při delším běhu to dokáže být neuvěřitelně otravné. Odpadá také nepříjemné stažení přes břicho, které může negativně ovlivňovat dýchání.

Tyto výhody vyplývají z umístění Binderu na hrudníku, což je zároveň jeho jediná nevýhoda. V pozici, ve které se toto pouzdro nosí, si totiž musíte velmi dobře zvolit míru utažení, abyste si hrudník zbytečně nesešněrovali a nebránili přirozenému a plnohodnotnému nádechu. Při volném běhu nebo chůzi se do této situace prakticky nedostanete, ale jakmile zrychlíte a začnete dýchat zhluboka, pak je nutné pouzdro lehce povolit. To se naštěstí dá provést velmi rychle a snadno zatažením za boční tkanici. Celý problém by přitom mohlo vyřešit použití pružných popruhů a tkanic, které jsou u současné první generace z pevného a nepružného materiálu. Po povolení sice začne mobilem a peněženkou naložený Binder po hrudníku lehce cestovat, ale to díky tříbodovému uchycení není zdaleka tak nepříjemné jako v případě klasických ledvinek.

Zmínit musíme ještě fakt, že Binder mohou využít pouze muži. Nedokážu si totiž představit, že by pouzdro upevněné přes hrudník mohly pohodlně používat běhající dámy s větším poprsím.

Úložný prostor

Úložný prostor je na tak malé pouzdro až překvapivě velkorysý. Nám se dostal do rukou čistě běžecký model Binder Jogger, který nabízí čtyři hlavní kapsy na klasický zip a dvě menší vnější na suchý zip. Celé pouzdro je ušito symetricky ze dvou stejných dílů a dá se nosit stranově převráceně. Úložný prostor je dostatečně velký, aby se do něj vešly i ty největší mobilní telefony nebo standardní peněženka. Velkou výhodou je konstrukce z voděodolné tkaniny, která zajistí, že vaše věci zůstanou chráněné před případným deštěm, ale co je ještě důležitější, před vaším potem.

Přístup do všech úložných prostor je velmi snadný a rychlý a díky rychlé možnosti přetočení pouzdra vzhůru nohama se dostanete i do zadních kapes bez nutnosti Binder sundavat a znovu nandavat.

Velikost a bezpečnost

Obě strany pouzdra jsou doplněny o výrazné reflexní prvky, což je věc, která by měla být automatická, s níž si však většina výrobců běžeckých zavazadel hlavu příliš neláme.

Hmotnost prázdného pouzdra Binder Jogger ve velikosti M je solidních 116 gramů a správný rozměr se volí podle obvodu hrudníku. Na své si tak přijdou všichni bez ohledu na mohutnost postavy.

Celkové shrnutí

Ve výsledku představuje Binder Jogger zajímavou alternativu pro tradiční běžecké ledvinky. Pokud s sebou při běhu chcete nosit větší množství drobných předmětů, které se vám nevejdou do kapes, ale tradiční ledvinky vás přivádějí k šílenství, pak by Binder mohl být velmi zajímavou alternativou. Stačí si pohrát s mírou utažení kolem hrudníku tak, aby vám pouzdro umožnilo bezproblémový nádech a zároveň nebylo příliš volné, a pak už o něm při běhu prakticky nebudete vědět. Vzhledem k vývoji i výrobě v Česku je rozumně nastavená i cena, pohybuje se lehce nad hranicí tisíce korun, což je pro kvalitní běžecké ledvinky standardní částka.