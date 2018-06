Běžela jsem na Točník a vypadala jak troska

Každý zná klišé o neshodách stran víkendového rodinného programu, kdy muž -sportovec touží viset za jeden a půl palce nad hlubokou roklí, zatímco žena by chtěla zažít výlet na romantické místo následována dvěma krásnými ratolestmi, jež se chvíli nebudou ani nudit, ani prát. Genderově spravedlivě musím podotknout, že existuje i nemálo rodin, kde žena chce zažít adrenalinový závod bahnitými kopci, zatímco muž by dal přednost pasení ratolestí na prolézačkách s pivem v jedné ruce a klobásou v druhé. Kompromis se v takových rodinách hledává jen těžko, ale akce Běh na hrady ta kritéria připomínající touhu po hodinkách s vodotryskem bezezbytku splňuje.

Cestou na Točník, velkého bratra stojícího na kopci nad Žebrákem, nás zastavili místní s lahví vína a pozvánkou na večerní májovou oslavu. V tak přátelsky naladěném kraji se nedalo odmítnout, stejně jako předzávodní pivo, klobása a domácí kremrole. Pro vytrávení jsem se zapojila do dětských rytířských her, které spočívaly v hodu míčků do tlamy loupežníka a přehazování kroužků po vzoru Pyšné princezny. Střevíček jsem si zavázala sama a odstartovala do hlavního závodu, jež se ukázal být poměrně kopcovitým trailem. Je sice známo, že hrady se ze strategických důvodů stavěly na kopcích, a nemohu proto čekat 13 kilometrů po rovině, ale trasu alespoň částečně vedenou po vrstevnici by slabší běžecká část ocenila. V opačném případě totiž mnohdy hrozí situace, při které muž - sportovec hrdinně prochází s dětmi Pohádkovou cestu hradem a při záchraně princezny tiše doufá v zažehnutí vášně pro běh i u své kratší trasu běžící partnerky, kterážto mu ale po protnutí cíle otluče o hlavu jak tento pošetilý nápad, tak zabahněné upocené tenisky a návrh na rozvod od stolu i lože.

Já sama jsem po doběhnutí na Točník poměrně výrazně připomínala trosky, a pokud bych směla být tak smělá, rozhodně bych se u pořadatelů přimluvila za změkčení kratší části závodu. Je sice možné přihlásit se jen do soutěže v nordic walkingu, ale pokud bych si chtěla zaběhnout šest kilometrů s krásným výhledem na hrad, potěšil by mne spíš začátečnický level. Každopádně po doběhu už mě čekala jen samá pozitiva a sociální jistoty v podobě ovoce, ionťáku a volného vstupu na hrad. Vyvalila jsem se na sluníčko, vyklepala nohy, zahrála si hradní kuželky a přehodnotila status podniku "Běžíme na hrad" na nejlepší sobotní běžeckou akci pro celou rodinu.