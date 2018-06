Běžecký překladový slovník pro začátečníky a neběžce

„První tři úseky běž pod pět, a až budeš prošitej, tak stejně přidej. Na konci chci vidět totální šrot.“ I v kódu Navajo nebo běžné klingonštině by byl takový rozkaz vašeho trenéra pochopitelnější, jazyk běžců je podobných slovních kódů plný. Vítejte ve zkratkovitém a osobitém světě běžeckého jazyka, který vám přibližujeme ve formě překladového vysvětlujícího slovníčku. Zvlášť, pokud sami neběháte nebo začínáte, bude vám užitečnou pomůckou při komunikaci s pokročilým běžeckým okolím.

Abeceda: Základní sestava běžeckých cviků připomínající mix drilu na vojenském cvičáku s přípravou tibetského bojového mnicha. Soustředěně opakované pohyby rukou i nohou evokující různé styly švihlého běhu jsou prováděny v ukrutném tempu za účelem fixace správných běžeckých návyků a postoje. Profíci si ji dávají na rozcvičení a zahřátí, ostatní po jejím absolvování opouštějí běžecký ovál ve stadiu totálního vyčerpání.

Být prošitej: Stav organismu vysoko nad anaerobním prahem projevující se motáním nohou zdřevěnělých do podoby dvou necitlivých klacků, funěním stáda nasupených hrochů a kyslíkovým dluhem ve výši součtu dluhu Řecka a celé rovníkové Afriky. Kýžený stav na konci závodu i intervalového tréninku, který ale činí běžce nepoužitelným pro cokoliv jiného kromě zajištění vlastních vegetativních funkcí.

Coura: Druh běžkyně s výrazně nízkou kinetickou rychlostí, která si běh i přes tato omezení užívá. Stejně jako jakýkoliv jiný pohyb provozovaný veřejně i v soukromí, na partnery nehledě. Na start přichází barevně i doplňkově vyladěna, bývá součástí většího rozjásaného stádečka. Genderově vyváženým protikladem je coural.

Dálkoplaz: Běžec, pravděpodobně pravidelně snídající obohacený uran, kterému je maratonská vzdálenost příliš krátká. Vyžívá se v ultrakilometrážních bězích a nahlas prohlašuje, že ho baví jen tak volně běžet od jednoho občerstvení ke druhému. A protože rád jí, musí těch občerstvovaček oběhnout „o trošku víc“.

Eliťák: Příslušník soukromého klubu fanatických běžců, který si svými výkony vydobyl startovní post rameno na rameno s Keňany. Fantom opery běžeckých závodů, protože normální hobík jej potká jen při prohlížení fotografií z vyhlášení výsledků. V době, kdy eliťák popíjí v cíli svůj sacharidový recovery drink, má totiž valná většina startovního pole ještě hodinu do cíle.

Frčka: Běžkyně, která více než na celkový čas hledí na dostatečný obsah růžové barvy na svém outfitu a jejíž make-up, růžovou rtěnku v to nepočítaje, váží alespoň půl kilogramu. Na rozdíl od coury je i při tomto vybavení relativně rychle v cíli. Snad díky kombinaci účinků redukční diety, paleo stravy a hitům Beyoncé v obou uších.

Gumicuk: Pevný kus gumy, na kterém při tandemovém závodě táhne silnější běžec slabšího kolegu. Sen všech pomalejších běžeckých partnerů a prevence rozvodových řízení v rodinách s výrazně odlišným stupněm běžecké výkonnosti.

Hlaďák: Stadium organismu, kterému právě došel cukr nebo pivo v krvi. Bez okamžité nápravy se projevuje třesem, ledovým potem a nevypočitatelným vztekem zaměřeným proti komukoli, kdo zrovna nemá v kapse čokoládovou tyčinku. Pro běh nepoužitelné, ale dříve byl využíván severskými kmeny pro běsnící válečné zapálení v přední bojové linii.

Chrt: závodník keňského somatotypu a rychlosti

Ibáč: Jakýkoliv růžový kulatý zázrak podaný perorálně, který způsobí, že běžce nebolí svaly a nezvedá se mu žaludek ani na trati o délce maratonu. Někdy bývá pro lepší účinek kombinován s colovými nápoji. Považován za charakterový doping.

Jelito: Běžec, jehož styl není příliš technicky vytříben a jehož celková motorika se nezdá být příliš progresivní. Název je používán v interním argotu trenérů. Externě je běžec nazýván jako „ten, co potřebuje o nějaké technické lekce navíc“. Nebojte se, rozhodně to není váš případ.

Kaše: Běh o intenzitě sahající daleko přes hranici komfortní zóny běžce. Jejími základními surovinami jsou krev, pot, slzy a laktát.

Loutka: Styl běhu nápadně připomínající marionetu v podobě pruského důstojníka zdrhajícího z bojiště s plnými kalhotami.

Mazánek: Běžec prchající k cíli trasy s pažemi těsně přiléhajícími k hrudi po vzoru skautů z třicátých let. V určitém stupni únavy mu paže klesají níže do podoby zakrnělých paciček a běžec přechází do stádia Tyranosurus. Poté přechází do chůze.

Nesmeky: Ochrana běžecké obuvi, potažmo běžcova nosu, před neřízeným smykem v zaledněné zatáčce a následným pádem plavmo za rukama rovnou do údolí. Tvoří je soustava řetízků vedoucích přes podrážky bot či plastové návleky s kovovými bodci. Jsou součást povinné výbavy závodníka v některých zimních ultrazávodech.

O: varózní postavení kolen, známé též jako nohy „Obdivovatelné“

Patař: Běžec dopadající při běhu na patu. Po třicátém kilometru je jím každý běžec.

Quasimodo: Synonymum pro běžecký styl „stařec“, který se v sekundových intervalech lepší v přítomnosti sličné Esmeraldy. Je typický výraznou hrudní kyfózou s náklonem hlavy dopředu a krátkým běžeckým krokem.

Rovinka/Rovka: Technicky zaběhnutý kratší úsek oválu asi do šedesáti metrů v téměř závodním tempu. Záludně zařazovaná v několika opakováních na začátek tréninku k zahřátí (rozuměj utahání) závodníka ještě před hlavní popravou samotnou tělocvičnou jednotkou. Následuje-li po Abecedě, lze očekávat poměrně rychlý kolaps i u středně trénovaných borců.

Silničky: Boty stvořené pro běh po hladké rovné silnici. Vyznačují se lehkostí těla a hladkou pletí svršku, což se nedá říct o jejich uříceném majiteli.

Šrot: totéž co kaše, jen s vyšším obsahem laktátu

Trailovky: Obutí běžců, jimž při pohledu na asfalt naskakuje kopřivka. Vyznačují se vzorkem převzatým z modelu ZETOR, který se příjemně ztrácí pod nabalenou hroudou bahna sahající až ke kotníkům. Velmi neoblíbené u manželek a v úklidových společnostech.

Uviset: Zachytit se pohledem za soupeřova záda a za upřeného civění na jeho zadek se ho držet jako klíště až do cíle. OK, tak aspoň další kilometr. Takový zadek přece nemůže být rychlejší než ten váš.

Vysekanej: Estetický sen každého běžce sestávající z přiměřeně osvalené hrudi nasedající na výrazně vyrýsované dolní končetiny. Novodobý ideál, proti kterému je i Michelangelův David líný tlusťoch.

WalkMan: Styl značného množství běžců v posledních kilometrech maratonu. Po průchodu cílovou rovinkou se stává choreografickou variací na téma „zombie z filmu Walking Dead“.

X: valgózní postavení kolenního kloubu, známé též jako nohy „čitelné“



Y – klasický tvar tejpu Achillovy šlachy, jehož horní zdvojená část se vám odloupne z kůže a omotá kolem kotníků přesně v polovině závodu.

Zeď – každý maratonec jednou najde tu svou a narazí do ní při závodě plnou hrudí. Tento je nucen si na chvíli lehnout mimo trať a mentálními metodami vyhnat laktát z křečujících svalů. Považováno za normální stav.

A jaká zajímavá slova jste na ovále slyšeli vy? Pište nám do diskuze na náš FB.