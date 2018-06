Běžecký kemp s vrchařem Ondřejem Fejfarem mě na vrchol (ne)dostal

Očima účastníků Nádherné místo, pohodoví trenéři, lahodné jídlo, výborný borůvkový koláč, bezva parta lidí a k tomu nádherné horské počasí spojené s největším koníčkem - během. Tomáš Kemp na mne zapůsobil především velmi motivačně. Před pár dny jsem uzavřel první pětiletku svého běhání a nyní mám chuť do svého popobíhání jen pro radost zařadit i něco z atletického tréninku a posunout tak trochu svojí výkonnost. Díky skvělým trenérům, kteří se navzájem výborně doplňovali, vím i jak na to. Pepa Na kemp na Kuprovce jsem se po chvíli váhání přihlásil až na poslední chvíli a skoro nikoho jsem tam neznal, ale bylo cítit, že se tam sešli hlavně běžci čerstvě rozhodnutí posunout svoje třeba už lehce stereotypní běhání na novou úroveň. Takový tuningový sraz, řekněme. Trenéři se nás ujali mile a s velmi osobním přístupem, ale vykřesali z nás opravdu maximum. Však také bylo těžké se tomu bránit: byl to našláplý víkend plný informací (včetně individuálního rozboru běžecké formy z videa), tréninkových fíglů, vyvedených společných výběhů do náruče hor. K tomu sauna, masáže, chata na úžasném místě a výborné jídlo, prostě běžecké rozmazlování par excellence, ze kterého se nikomu nechtělo domů. Vojta

Já jsem se pocitově dostával do fáze .... "vyběhnu na hodinu po práci a běhám pořád stejně". Začínal jsem cítit, že už mě to nebaví tak jako na začátku, a musel jsem se častěji do běhání nutit. Po tomto kempu mi to zase dodalo více šťávy, najednou vím, že to není o tom, kolik uběhnu, ale jak si trénink udělat příjemným, zajímavým, co zařadit do tréninku. Takže jsem zde získal "novou" motivaci. Hodně, ale opravdu hodně, mi pomohlo video. Bylo to poprvé, co jsem měl možnost se vidět a při rozboru mi Petr jasně ukázal, co bych měl změnit. Tato možnost mi dala hrozně moc, zejména taky tím, že jsme běhali ve dvojicích a člověk měl rovnou "vizuální" srovnání s někým dalším. No a další super věc byly konzultace ohledně "bolístek" typu "běžecké koleno", "kotníky" apod. včetně toho, že jsem viděl, že tyto problémy trápí hodně běžců a nejsem v tom sám. No a pak samozřejmě nemůžu opomenout ten borůvkovej koláč! Honza