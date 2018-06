Tipy na šílené závody: sáhnout si na dno nebo se zmazat barvami?

První dvojice běžeckých podniků má spíše pohodový a exhibiční charakter, zatímco u následujícího tria si budete muset sáhnout až na dno. Není totiž vždy důležité zvítězit, stejně důležité je se během pořádně bavit.



1 Color Run

Pojďme začít u zábavných a bláznivých běhů. Jestli máte rádi barvy a baví vás běhat, pak byste neměli vynechat Color Run, který se běží začátkem června v Praze. Není to ani tak závod, jako spíše běžecký happening. Váš cílový čas se totiž vůbec neměří. Důležitá je zábava, ne výkony.



The Color Run Termín: 3. června Místo: Praha Trasa: 5 km

V rámci závodu obdržíte bílé tričko a balíček pestrých barev, které můžete podle libosti házet po svých spoluběžcích. Na každém kilometru jsou navíc organizátoři s barevnými děly, kteří se postarají o to, abyste do cíle doběhli co nejvíce pestrobarevní.

2 Zombie Run

O poznání temnější je noční závod Zombie Run. Na rozdíl od Color Runu se tentokrát opravdu závodí, ale o nezapomenutelný zážitek se vám postará zpestření v podobě chodících mrtvol všude kolem.



Zombie Run Termín: říjen (bude upřesněno) Místo: Praha Trasa: 5 km

Zombie Run je jakási kombinace oblíbeného Zombie Walk a klasického nočního běžeckého závodu. Cílem není nic jiného, než dostat se do cíle jako první a nenechat se polapit dotírajícími mrtvolami. Jestli vás zajímá, jaká atmosféra může na takové akci být, nezbývá, než si to v říjnu vyzkoušet na vlastní kůži.

3 Red Bull 400

Jakmile má závod v názvu Red Bull, pak si můžete být jistí, že se bude jednat o pořádnou šílenost. Podnik s jednoduchým názvem 400 v tomto směru rozhodně nezaostává.

Red Bull 400 Termín: 12. srpna Místo: Harrachov Trasa: 400 m

Podtitul „nejnáročnějších čtyři sta metrů vašeho života“ a informace, že se běží sprint na vrchol skokanského můstku, mluví za vše. Během několika málo minut se tak můžete na vlastní kůži přesvědčit, jak vysokou máte maximální tepovou frekvenci a jak moc vám mohou zatuhnout svaly.

4 Schody až nahoru

Další z vertikálních závodů se odehrává v Brně. Tower running neboli běh do schodů zažívá poslední dobou velký boom a důkazem rostoucí popularity je i tento závod z dílny organizátorů Běhej Brno.



Schody až nahoru Termín: 21. května Místo: Brno Trasa: schodiště AZ Tower

Od ostatních schodařských závodů se Schody až nahoru liší tím, že se běží dvoukolově (kvalifikace a následné finále). Závod se odehrává v AZ Tower, nejvyšší budově na území České republiky.



5 Universal Run

Třetím extrémním závodem je méně známý Universal Run. Ten se v posledních letech běhal v rámci brněnského veletrhu Sport Life, ale v letošním roce se přesunul do Nymburka.



Universal Run Termín: 14. května Místo: Nymburk Trasa: 10 km

Universal Run je kombinací běhu a posilování s vlastní vahou, v jeho průběhu na vás bude čekat desetikilometrová trať proložená množstvím stanovišť, na kterých musíte splnit předem určený počet kliků, dřepů, angličáků nebo sklapovaček.