Běžecké kmeny: jste fajfkař, proužkonožec, nebo běhochodec?

TEST: Do kterého běžeckého kmene patřím? TEST: Do kterého běžeckého kmene patřím? 1. Mým přirozeným běžeckým biotopem je: A) Atletický ovál B) Cokoliv o nadmořské výšce nad 1 000 m n.m. C) Lesy, luhy, háje D) Výběh mezi severním a jižním okrajem Pařížské ulice E) Vymezená oblast mezi Letnou, Vinohrady a Náplavkami F) Pouště, polopouště, kamenitá pole a kaňony vysokých hor G) Planeta Země 2. Moje sportovní běžecká výživa se sestává z: A) Piva a párku B) Sacharidového nápoje a poloviny tyčinky X-treme energy bar C) Kousků chleba s granulemi Propesko D) Tagliatelle al carpaccio noc carciofi freschi E) Café latté a dvojitých palačinek F) Guacamole a cokoliv dalšího striktně veganského G) Dýňového krému a hummusu vlastní výroby 3. Nikdy nevyběhnu bez: A) Tréninkového plánu B) Hodinek Suunto, trička a šortek s kompresní a posturální podporou a karbonových holí C) Kamaráda D) Make-upu a hrudního pásu E) Nagelovaného účesu a mobilu zavěšeného proklatě nízko F) Bez dobrého důvodu G) Eh? Běžeckých bot na nohou? 4. Při výběru běžeckých bot upřednostňuji: A) Dlouhodobou zkušenost B) Vzorek značky Zetor C) Podobnost se psími tlapkami D) Růžovou barvu a minimální váhu E) Podrážku s minimálním dropem F) Nevybrat si žádné G) Rozumný poměr cena/výkon 5. Moje běhání nejlépe charakterizuje věta: A) Mám desítku pod 40. B) Neběhám závody s převýšením pod 500. C) Nejradši běhám s kamarádem. D) Dávám přednost běhu v oblečení, které mi sedí. E) Běh je pro mě socializující záležitost. F) Zrozeni k běhu. A ukopnutým palcům. G) Běhám, tedy jsem. Výsledky: Nejvíce odpovědí A – Sokolí běžci Nejvíce odpovědí B – Lid severských polí Nejvíce odpovědí C – Šestinožci Nejvíce odpovědí D - Proužkonozí Nejvíce odpovědí E - Fajfkaři Nejvíce odpovědí F - Bosoběžci Nejvíce odpovědí G - Běhochodci