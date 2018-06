Kompresní podkolenky, hubnutí a jídlo a puchýře. Další porce z poradny

Jak vybrat kompresní podkolenky?

Dotaz: Hezký den, chtěl bych vědět, jaký je rozdíl v kompresních doplňcích, když například podkolenky Mizuno stojí 25 eur a Royalbay 45 eur. Spočívá rozdíl v kompresi, nebo v použitých materiálech? A chtěl bych se zeptat i na značku Skins, máte s ní zkušenosti? Děkuji, Tomáš

Odpověď: Ahoj, Tomáši, každé podkolenky i ostatní kompresní věci jsou trošku jiné, jak materiálem či hřejivostí, tak stupněm a charakteristikou komprese. Samozřejmě, každý výrobce tvrdí, že ty jeho jsou nejlepší. Co ti vyhovuje, si ale bohužel musíš zjistit sám. Já osobně jsem jich vyzkoušel poměrně dost a musím říct, že zrovna kompresní návleky od Skins mě moc neoslovily, tím ale nechci tvrdit, že jsou špatné.

Poradna Honza Jakubíček Ptejte se na vše, co vás kolem běhání zajímá, Honza Jakubíček se vám pokusí odpovědět. Byl reprezentantem ČR v moderním pětiboji, teď se věnuje dlouhému triatlonu - Ironmanu. V současné době je také jedním z hlavních trenérů Nike a potkat se s ním můžete na společných trénincích, které najdete zde.

Jídlo před a po běhání při hubnutí

Dotaz: Dobrý den, chci se zeptat na jídlo před a po běhání. Je možné si dát chvíli před běháním například půl banánu, abych neběžela úplně na lačno? Jaká je vhodná snídaně po běhání? Je dobré si dát vločky s jogurtem, míchaná vajíčka, nebo je lepší celozrnné pečivo se šunkou? Běhám kvůli redukci váhy. Děkuji za odpověď, Zuzana (otázka byla upravena poradcem)

Odpověď: Ahoj, Zuzko, pokud běháš kvůli hubnutí, je ideální běhat na lačno, pokud však něco v žaludku potřebuješ, banán je dobrá volba. Po tréninku je pak dobré dát si něco s nízkým glykemickým indexem, takže vejce, mléčné výrobky atd., ale s mírným odstupem po tréninku, asi 30 až 45 minut.

Puchýře

Dotaz: Dobrý den, minulé úterý jsem zkoušela běh na boso. Krom úžasné euforie (mnohem lepší běžecký styl, tempo…) se však dostavilo i pět velkých fialových puchýřů na chodidlech a na prstech. Starám se o ně, jak mohu, už vypadají mnohem lépe. Jenže v neděli se koná závod na 10 kilometrů (rovinka), kterého bych se ráda zúčastnila, ale s puchýři se to trochu komplikuje. Jak mám postupovat? Anna

Odpověď: Ahoj, Anno, dokud se puchýře nezahojí, bych rozhodně doporučil neběhat, jinak si je pravděpodobně obnovíš nebo strhneš – a bude to takto pořád dokola. Do neděle by se teoreticky měly zahojit a aspoň budeš na závod odpočinutá. Potom bych popřemýšlel o tom, zda je běh naboso, tak jak jsi ho praktikovala, zdravý. Když už na boso, ideálně někde na trávě nebo na měkkém povrchu a v rozumném objemu. Na závod si raději boty vezmi.