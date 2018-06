Běžecká abeceda, třetí díl: předkopávání a odpichy

Běžecká abeceda: jak, kdy, proč a kde JAK: Aby prvky v běžecké abecedě měly svůj význam, musí být prováděny stoprocentně technicky správně. Pokud s nimi tedy začínáte, je nutno dobře nastudovat jejich technické provedení, ještě lepší je dohled atletického trenéra a případná korekce chyb na počátku. KDY: Běžecká abeceda se uplatňuje v několika oblastech běžecké přípravy. Jednak je nedílnou součástí atletického rozcvičení v dynamické úvodní části. Běžeckou abecedu, v rámci rozcvičení před výkonem (závod, trénink), zařazujeme těsně po krátkém rozhýbání a strečinku na místě (horní a dolní polovina těla). Tomu musí předskakovat dostatečné rozehřátí organismu v podobě lehkého rozklusání. Pokud začleníte abecedu do rozcvičení před závodem, mělo by to být okolo 20 až 15 minut před startem. Tak mluví běžecké zkušenosti. U tréninku je samozřejmě tento harmonogram z časových důvodů často krácen. PROČ: Další oblastí, kde má běžecká abeceda velké slovo, je nácvik a vypilování „ideální“ běžecké techniky. Díky těmto „zázračným“ prvkům si zajistíte posílení svalových partií dolních končetin, zpevnění příslušných úponů, zlepšení koordinace a rytmicity pohybů, přispějete k rozvoji dynamiky běžeckého kroku, podpoříte správnou práci paží a ideální držení trupu a hlavy. Při provádění běžecké abecedy si krásně uvědomíte vlastní polohu chodidel při dopadu a odrazu. Je nutno řádně se soustředit na technické provedení cviků. Jak již bylo řečeno, u začátečníků či lidí se špatnou běžeckou technikou, je ideální dohled jiné osoby (trenéra) a přímá korekce chyb. KDE: Cyklický prvek provádíme přibližně na třiceti metrech, mezi jednotlivými prvky řadíme volný meziklus či chůzi. Terén volíme rovný, může být i měkčí povrch. V rámci rozcvičení provádíme sérii jednou až dvakrát. Pokud abecedu zařadíme jako nácvik techniky či alternativu běžeckého posilování, bude vhodné vícečetné opakování. Obvykle se do této série dynamických cviků řadí pět až šest prvků. Lifting, skipping, zakopávání, předkopávání, odrazy, odpichy.