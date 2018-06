Jak do sauny? Bez plavek, nebo alespoň v suchých!

Kdo holduje rakouským lázeňským zařízením, ten ví. Ostatní by to měli zkusit. V sauně opravdu můžete jen tak dřepět a dumat nad nesmrtelností chrousta. Nebo si užít rituál, při kterém lázeňský oděn v pracovním ručníku udělá ze sauny peklo i ráj na zemi v jednom. Nejprve vyvětrá saunu tak, že pomocí ručníku nažene do místnosti studený vzduch (nejlépe ze dveří otevřených do sněhem zasypané předzahrádky). Pak uzavře dveře a začne točit ručníkem nad vodou a esencemi polévanými kamny. Pokud nejste na umření, neopovažujte se rituál přerušit a zbaběle prchnout, i kdybyste měli sebevětší chuť. Tento akt by byl považován za horší než svléknutí spodků před hlavou státu. Horký vzduch proudící k vašemu tělu funguje jako žhavý bič, pot se z vás řine potokem, sníte o ledové vodě. Přesto vás nikdo nechce zabít a celá procedura je vypočítána na míru i těm, kteří zase tolik nevydrží. Někdy je rituál přerušen společnou konzumací malého piva, které příjemně vychladí vaše útroby a dovolí vám setrvat v ohřívárně nějakou tu minutku navíc. Nebo je doplněn vydrbáním kůže sekaným ledem či nátěrem medem nebo léčivým bahnem. Pak teprve budete vpuštěni do sprch a odpočíváren. V dobrých saunách mají pravidelné rituály každou hodinu a jejich skladbou se můžete inspirovat na internetu hned vedle otevíracích hodin.