Běhejte v oblacích se švýcarským fenoménem ON

Ne všem nováčkům, kteří se pokoušeli svézt na vlně běžeckého boomu, se podařilo uchytit a vytvořit si dostatečně silnou pozici, která by jim zajistila dlouhodobou životnost. Klíčem k úspěchu byly především tři pilíře, na kterých se dala úspěšná značka postavit.

Prvním z nich je kombinace kvalitního zpracování a dobrých funkčních vlastností. Tyto dvě věci jsou naprostou nutností, pokud se má běžecká bota prosadit a získat si oblibu běžecké komunity. I přesto někteří výrobci sází na své dobré jméno z jiné sportovní oblasti nebo na agresivní marketing. Špatná bota však zůstane špatnou botou a i přes mediální masáž je dříve či později odsouzena k zániku.

Druhým pilířem je odlišení se od konkurence. Běžeckých bot je na trhu obrovské množství, a jestli má novinka zaujmout, musí přijít s neotřelým nápadem, který donutí běžce, ať už ze zvědavosti, nebo z pouhé sympatie k nápadu, aby tuto novou botu vyzkoušel.

Třetím a posledním pilířem je povedený design. Fakt, že barva neběhá, je sice všeobecně známý, ale stejně tak platí, že sebelepší bota, která bude vizuálně velmi nepovedená, se bude prodávat jen velmi těžko.

Švýcarské značce ON, která poprvé nakoukla na trh v roce 2010, se povedlo úspěšně skloubit všechny tyto tři požadavky a začala tím úspěšně svou cestu výrobce běžeckých bot. Na začátku byl pouze jeden model, ON Cloudsurfer, a teprve postupem času se začaly objevovat nové varianty rozšiřující nabídku o více závodní i tlumenější varianty.

Běžecké boty ON jsou jiné už na první pohled. Stará se o to především unikátní způsob tlumení na bázi takzvaných obláčků. V praxi to vypadá tak, že podešev není tradičně nalepena přímo na tlumicí pěnové vrstvě, ale tvoří obloučky různých tvarů a velikostí, které tlumí nárazy při dopadu a stabilizují botu při odrazu. Tento princip je pak nejen ojedinělý na pohled, ale přidává i velmi slušné funkční vlastnosti. ONy se sice nemohou rovnat s botami typu Asics, Hoka One One nebo Brooks, které využívají maximální možné tlumení, ale zato se řadí k výrazně lehčím a dynamičtějším botám, které přicházejí s optimálním poměrem mezi tlumením a dynamikou.

Poměrně specifický je i systém členění jednotlivých modelů. U každého z nich naleznete rychlostní rozmezí, pro které je bota nejvhodnější. Závodka Cloudracer je tak například určená pro tempa pod čtyři min/km a nejpohodlnější varianta Cloudster zase pro rychlosti nižší než šest min/km. Jedinou botou vybočující z tohoto konceptu je univerzálka Cloud vyrobená s důrazem na co nejnižší hmotnost.

K tomu všemu přidejme i velmi povedený design a špetku minimalismu v propagaci a dostáváme výbušnou směs, která krok po kroku dobývá běžecký svět a pomáhá ONu ukrojit si svůj podíl na trhu. Pro koho jsou vlastně tyto boty určené? ONy může využívat prakticky kdokoliv od profesionálního atleta po začínajícího hobíka, nejvíce je však ocení zkušenější běžci s nášlapem na střed chodidla hledající lehkou a dynamickou botu na silniční závody i tréninky.

ON se sice pravděpodobně nikdy nestane mainstreamovou značkou a nebude atakovat pozice Adidasu, Mizuna, Asicsu a dalších gigantů, ale svým pozvolným vývojem a zvyšující se oblibou mezi běžci dokázal tento výrobce ukázat, že je potřeba s ním počítat.

Autor pracuje jako konzultant běžecké speciálky Triexpert.