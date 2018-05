Novinky: běhající robot a zlepšování kondice přes Instagram

Pozor, běží robot

Boston Dynamics je společnost, o které asi ještě uslyšíme. Zaměřuje se na vývoj robotů a je neskutečné, co všechno už s nimi dokáže provádět. Jak to ale souvisí s běháním? Boston Dynamics totiž před nedávnem představili robota, který běhá. A jde mu to skutečně dobře. Lidského soupeře by zatím neporazil, ale kdo ví, co bude za pár let. Robot jménem Atlas zvládá bez potíží běh v terénu a nevykolejí ho ani překážky na cestě. Navíc jeho běžecký styl vcelku věrně kopíruje některé hobíky, alespoň tedy můj běh je mu velmi podobný.



Zkuste to pozpátku

Chtěli byste být u zrodu nového běžeckého trendu? Nebo jen běháte přes paty, bolí vás kolena a rádi byste svou techniku zlepšili? Pro vás všechny tu teď máme tajný tip. Začněte běhat pozpátku! A vůbec to nemyslíme jako vtip.

Tenhle trochu zpátečnický pohyb má svoje vlastní mistrovství i závodníky, kteří dokážou být pořádně rychlí. Nejlepší z nich se jmenuje Aron Yoder a jednu míli zvládne za 5 minut a 54 sekund. To je tempo pod čtyři minuty na kilometr.

Aron se k běhání pozpátku dostal právě po zranění kolene, které ho zastavilo v jeho standardní běžecké kariéře. Začal běhat obráceně a nemůže si to vynachválit. A výzkumy mu dávají zapravdu. Tělo zapojuje více svalů na nohou a spálíte údajně o 30 procent více energie. Díky tomu se tělo naučí lépe hospodařit se zásobami kyslíku. Takže na nic nečekejte, nazujte boty a kupředu. Tedy vlastně dozadu. A pro inspiraci se podívejte na Aronův světový rekord.



Sdílejte, budete rychlejší

Snad každý, kdo je aktivní na sociálních sítích, už to zažil. On, jeho přátelé nebo někdo z jejich okolí sdílí své běžecké výkony. Podobných fotek jsou na Instagramu skutečně tisíce. Přidávají je profesionální atleti i úplní hobíci. Běžecký obchod sportsshoes.com nedávno přišel s tvrzením, že sdílení výkonů napomáhá jejich zlepšování. Na skupině 2 500 běžců prý zjistili, že ti, kteří sdílejí, dosahují rychlejších časů na pětikilometrové trati, ale současně doběhnou i mnohem dál. Zatímco u nesdílejících byla nejčastější odpověď, že jejich maximum je kolem 25 kilometrů, běžci aktivní na sociálních sítích velmi často uváděli vzdálenost přes 40 kilometrů.

Sdílení by tedy mělo mít pozitivní vliv na motivaci, a ta se zase projeví ve zlepšování fyzického výkonu. Ovšem pozor, přiznáváme, že přestože studii komentovalo více sportovních webů, nám se ji nepodařilo dohledat.