TEST: Závodní bota do terénu, s límcem proti sněhu a kamení

Vedle tréninkového modelu Response Trail a adistar Raven se letos představila i šestá generace závodní boty adiZero XT s přídomkem Boost. Revoluce v podobě Boost pěny tedy letos definitivně dorazila i do trailových bot této německé značky. Oproti zbylým trailovým modelům

(Response Trail, adistar Raven) je u XTéček Boost použit pouze v přední části boty pod bříšky chodidel. Díky tomu je v těchto místech bota pocitově měkčí a dává příjemnou zpětnou vazbu o terénu, po kterém běžíte. Ne že by díky tomu byla bota vyloženě měkká, ale třeba oproti předešlému modelu XT4 je rozdíl podstatný. Zbytek mezipodešve tvoří klasická EVA pěna, která především pod patou zajišťuje lepší stabilitu při odtlumení nárazů. Bota je díky tomu i při vyšším tempu čitelná a dodá při závodě kýžený pocit jistoty. Váhově bota (272g/UK8) nijak výrazně nevyčnívá z dnešního trendu závodních bot. Oproti tomu drop 10,5 milimetrů jasně říká, že nejde o žádnou minimalistickou variantu.

adidas adiZero XT Boost Závodní krosová bota hmotnost: pánská 272g (UK 8,5)

pánská 272g (UK 8,5) drop: 10,5 mm

10,5 mm cena: 3 699 korun Klady: integrovaná ponožka

podešev TRAXION v kombinaci s Continental gumou dodává výbornou trakci

kombinace Boost a EVA pěny zajišťuje velmi dobrou stabilitu Zápory: šněrování může způsobovat otlaky

cena



Další radikální změnou prošla podešev TRAXION. Oproti minulé generaci se změnil tvar špuntů, nyní mají tvar malých koňských kopyt. Ty jsou orientovány do všech směrů, díky čemuž dodávají dostatek jistoty na rozdílných sklonech povrchu. Samotná směs gumy je jako již tradičně z rukou firmy Continental. Jak se na závodní botu sluší, je to spíše měkčí směs a vyniká především na kamenité stezce a mokrých kamenech. Ani mokrá tráva a prudké změny směru neznamenají pro tuto podrážku ztrátu gripu. Jediným nepřítelem tak zůstává asfalt. Nechci říci, že by kvůli němu mizel vzorek před očima jako u verze XT4, ale i tak se každý kilometr na botách podepíše.

Celý svršek je tvořen pevnou síťovinou s dobrou prodyšností. Síťovina v kombinaci se šněrováním dává možnost pevně obepnout nohu v botě, díky čemuž se chodidlo uvnitř nijak nepohybuje. Zároveň dodává dostatečnou oporu v technických pasážích běhu.

Prostor pro prsty je spíše širší. Patní miska je pevná a dodává kotníku stabilitu. A stabilní noha je při trailovém závodu základ dobrého výsledku. Samotnou kapitolou je jazyk boty. Ten v klasickém smyslu slova na botě není. Je totiž součástí zmíněné ponožky, což zajišťuje perfektní obepnutí. Především v začátcích je ale třeba si zvyknout na jeho nepřítomnost a podřídit tomu utažení boty. Přílišné utažení totiž může způsobit otlaky na nártu. Pakliže jste majitelem vyššího nártu, je bohužel možné, že budete při delších bězích (2 hodiny a více) trpět na otlačeniny více.

Adidas adiZero XT Boost jsou především rychlé boty. Čím rychlejší tempo s nimi vykouzlíte, tím větší v nich budete cítit jistotu. Kombinace síťového svršku, ponožky a šněrování vám dodá dostatek stability i v prudkých sebězích. Podešev vás nenechá na holičkách ani v technických pasážích. Boost botu mírně změkčuje, dělá ji tak trochu lidštější i pro hobby běžce. Nenechte se ale zmást, měkká bota to rozhodně není. S dobrou technikou a nášlapem na střed chodidla vám však může být dobrým společníkem i na závody typu B7.

A proč jsem si je vlastně tak zamiloval? Především pro jistotu a rychlost, které mi dávají. Například na Ondřejnické patnáctce jsem si to s nimi vyloženě užíval. Trail přes kořeny, přeskakování spadaných stromů a mokrá tráva. To je přesně terén, kde potřebuji vědět, že se na svoje vybavení mohu spolehnout. Dalším výborným testem byl tradiční pražský sprint kros Velká kunratická. Brody, prudká stoupání, ale především rychlé seběhy a přeběhy jsou základ pro kvalitní čas. Já si tady letos udělal osobák o více jak minutu a půl. Přesně proto je mám tak rád.