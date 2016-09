Hýbejte se, nepřejídejte se a pijte vodu z kohoutku, radí nefrolog

Hrozí onemocnění ledvin i sportovcům s aktivním životním stylem?



Jistě ano, ale u většiny typů onemocnění se pravděpodobnost snižuje. Nejčastější příčiny závažných onemocnění ledvin, tedy hypertenze a cukrovka, jsou zdravým životním stylem ovlivněny nejvýznamněji.

Zdraví ledvin je prý částečně závislé na zdravém srdci. Je tedy správná úvaha, že během, který je pro srdce zdravý, pomáháme i ledvinám?

Zcela jistě. Běh a pohyb obecně pomáhají zlepšit kvalitu a fungování svalů, tím ovlivňují spalování cukrů. To pak ovlivňuje i to, jestli se objeví cukrovka. Cukrovka poškozuje ledviny zásadně. Lidově se dá říci, že pohyb podporuje pružnost cév a oddaluje jejich stárnutí. To prospívá srdci i ledvinám, které jsou na krevním zásobení cévami zcela závislé.

Čím ledvinám škodíme nejvíc?

Právě nedostatkem pohybu, který souvisí s nadváhou a hypertenzí, se schopností správně zpracovat jednotlivé složky potravy, hlavně cukry.

Oblíbený Ibuprofen může způsobit v určitý případech pohromu

I zdraví sportovci občas sáhnou po lécích proti bolesti, jak moc tím ledvinám můžou uškodit?

Léky na bolest škodí sportovcům nejčastěji v závislosti na dávce a na okolnostech – na stavu hydratace, ale i na věku. Mezi léky na bolest tvoří speciální skupinu takzvaná nesteroidní antirevmatika, u nás je z nich nejpopulárnější Ibuprofen. Často ho používají sportovci při bolestech způsobených tréninkem, případně při závodě. Při dehydrataci ale může v ledvinách způsobit doslova pohromu, především pak tehdy, když běžec běží extrémně dlouhou trať, kdy se navíc přidává poškození svalů, byť mírné. Z poškozených svalů se uvolňují látky, které mají schopnost ledviny „ucpat“ a přispět k jejich selhání.

Lidé teď začínají chodit nebo i běhat naboso. Naše maminky i babičky ale často říkají, že nohy mají být v teple, jinak nám nastydne „spodek“, tedy ledviny a močové cesty. Mají pravdu? Nebo může být bosá chůze naopak otužováním a posilováním imunity?

Problematika prospěšnosti chůze či běhu naboso je hlavně doménou ortopedů, z hlediska ledvin je vliv minimální. Při pohybu se člověk zahřeje, proto je riziko močových infekcí minimální. Ale to je úvaha selského rozumu a zkušenost, výsledky přesných pozorování nejsou k dispozici.

Vy sám jste také sportovec. Sportujete ze zvyku, pro radost, nebo cíleně pro zdraví?

Řekl bych, že jsem spíše nesportovní typ. Poslední roky mne ale začala trápit mírná nadváha, včetně jejích laboratorních ohlasů. A taky jsem chtěl vyzkoušet, jak rady, které dávám pacientům, fungují. Proto jsem změnil jídelníček a přidal nejprve jízdu na kole a později i běh. Ačkoli jsem sportoval málo, kila šla dolů. Teď mám asi tři týdny s během pauzu. Rozbolela mě záda a kyčle. Myslím si, že mám nezpevněný střed a škodí mi přetěžování kloubů nadváhou, takže se nejprve chystám pracovat s tím. Je fakt, že jsem začal relativně záhy běhat příliš dlouhé tratě. Ve svých čtyřiceti letech si uvědomuji, že je čas zatáhnout za brzdu a běh času trošku zpomalit. Proto se nehodlám cíle zlepšit si kondici vzdát. Myslím na to denně.

Sportoval jste i dřív? Vedli vás k tomu rodiče?

Nesportoval jsem nikdy jinak než rekreačně, a to spíš sporadicky. Na gymnáziu jsem byl vždy nejrychlejší běžec ve třídě plné sportovců, na krátké i dlouhé tratě, ale svůj talent jsem nijak nerozvíjel. Běhat jsem začal až loni.

Sport je náhražka za přirozený užitečný pohyb

Občas lidé, zejména nesportovci, ironicky říkají „sportem ku zdraví“, když se někdo při sportu zraní. Jak to je podle vás? Jsou sportovci zdravější nežli nesportovci?

Zcela jistě jsou zdravější. Zvláště ti, kteří sportují pro radost a s rozumem. Vrcholový sport je podobně nezdravý jako život strávený s brambůrky a pivem před televizí. Moderní způsob života naše tělo ničí, ačkoli se předpokládaná délka života od listopadu 1989 stále prodlužuje. Jsme naprogramovaní na přiměřený pohyb, na pobyt v přírodě a manuální práci. Dělbou práce se někteří z nás, a zdá se, že je nás stále víc, přestali dostatečně hýbat. Sport je náhražka za přirozený užitečný pohyb, po kterém naše tělo touží, aby fungovalo tak, jak má. Běh (za zvěří, před nepřítelem) k tomu starému a opuštěnému způsobu života patří. Naši předkové zvěř štvali, i proto jsme schopni lépe obstát při běhu na delší vzdálenosti.

Jak jsou na tom nesportovci s ledvinami? Když k vám přijde pacient do ordinace, poznáte podle stavu jeho ledvin nebo jiných orgánů, jak aktivně žije?

Lékař často správně pozná už při prvním pohledu, jak člověk žil. Pohled do laboratorních výsledků pak většinou domněnku potvrdí. „Jako kluk jsem dělal atletiku, pak hrál celý život tenis. Maminka mě vedla k sokolství a já cvičím dodneška. Jezdím celý život na kole...“ To jsou příklady odpovědí těch, kteří dobře vypadají navenek i laboratorně. Ale existují samozřejmě i výjimky. Například délka života je hodně věcí dědičnosti. V kolika letech zemřeli naši prarodiče z obou stran, ovlivňuje naše přežití zcela zásadně. Tak lze snáz pochopit i občasné poznámky typu „Znám pána, ten umřel v pětaosmdesáti a do posledního dne kouřil“. Ano, ale jeho bába tu byla do sta. Kdyby nekouřil, žil by možná déle.

Když jsme u kouření, jak moc je pro ledviny nebezpečné?

Kouření poškozuje cévní stěnu, takže může poškodit tepny na srdci, na dolních končetinách, v mozku i v ledvinách. Ale jsou i jiné mechanismy. Kouření poškozuje DNA, která kóduje naši genetickou informaci, a může dojít ke vzniku nádoru. Dříve se kouření spojovalo s nádory plic, ale seznam dotčených orgánů se stále rozšiřuje. Není to sice faktor nejzásadnější, ale je hodně významný. Poškození DNA vzniká nejen kouřením, ale například i nadměrným jídlem. Nejlepší prevence proti nádorovému bujení je se nepřejídat. A přejídá se skoro každý. Jedni si to všechno ukládají do tuku, druzí sice vypadají navenek v pohodě, ale fungují jako teplárny v létě – vyrábějí teplo, které nikdo nepotřebuje, a všechno vyletí komínem. Nadmíra jídla vede k tomu, že se vám v těle dělí buňky rychleji, než by měly. Ty pak nezvládají opravu DNA.

Je na tom současná populace, co se týče ledvin, lépe, nebo hůře než v minulosti?

Stav se zhoršuje především proto, že populace stárne. Navíc nadále zůstává poměrně alarmující fakt, že s konečným a nezvratných selháním ledvin k nám přichází stále asi polovina všech nově zjištěných pacientů takzvaně z ulice – tedy dříve nepoznaných, nevyšetřených, neléčených... Lidé málo chodí na preventivní prohlídky k praktickým lékařům.

Nejzávažnější onemocnění ledvin o sobě nedávají dlouho znát

Říká se, že onemocnění ledvin je zrádné, protože nebolí. Když já jsem měla před několika lety oboustranný zánět ledvinových pánviček, bolelo to jako čert. Tak jak to je?

Zánět močových cest i konkrétně ledvin je jedním z mála onemocnění, která se projevují často dramaticky. Naprostá většina těch nejzávažnějších o sobě bohužel opravdu nedává znát, dokud není pozdě. Až těsně před smrtí nebo, protože máme štěstí a léčba je k dispozici, před transplantací ledviny či před dialýzou.

Je jiná možnost, jak poznat, jestli máme ledviny v pořádku, než jít k lékaři? Mnoho lidí nechce chodit k doktorovi „zbytečně“.

Bohužel prakticky ne. Pokud byste byla stoprocentně přesvědčená, že k lékaři prostě opravdu nepůjdete, lze s velkou dávkou nadsázky doporučit nákup kvalitního pažního tlakoměru, papírků k detekci přítomnosti krve a bílkoviny v moči a glukometru. Pokud bude váš tlak v 90 procentech případů do 135/90, papírky nic neukáží a glykémie nalačno bude stále do asi 5,6 milimolů na litr, máte docela slušnou šanci, ale ne jistotu, že vaše ledviny budou OK. Určitě sledujte, jestli vás nebolí v bedrech, zda nevidíte nepřirozené zbarvení či pěnění moče. V opačném případě k lékaři raději zamiřte. Máte také možnost vyšetření absolvovat v rámci Světového dne ledvin, v rámci něhož se konají preventivní akce každoročně druhý březnový čtvrtek na většině nefrologických pracovišť v Česku. Velkou část z nich najdete například na www.svetovydenledvin.cz. Přibližné riziko svého onemocnění ledvin si také můžete snadno spočítat na ledvinové kalkulačce.

Jak vaše ledvinová kalkulačka funguje?

Je to jednoduchý nástroj, primárně vyvinutý pro ty, kteří se nemohli zúčastnit Světového dne ledvin, nebo pro ty, na které se nedostalo. Počet zájemců o vyšetření stoupal a stály se dlouhé fronty. Kalkulačka na www.ledvinovakalkulacka.cz pomůže lidem se rozhodnout, jestli by na vyšetření jít měli, nebo ne. Funguje to tak, že odpovíte na pár jednoduchých otázek: Kolik je vám let, jestli kouříte, jestli máte cukrovku a tak dále. Software z odpovědí vyhodnotí, jaká máte zdravotní rizika, a podle toho vám doporučí, jestli zajít na vyšetření.

Vyšetření ledvin je prý rychlý a bezbolestný proces. Jak vlastně probíhá?

Záleží na tom, o jak podrobné vyšetření se jedná. Velmi rychlé a nezatěžující spočívá ve vyšetření moče papírkem, hladiny krevní glukózy glukometrem a krevního tlaku tlakoměrem. Velkou většinu onemocnění či jejich riziko tak máme šanci odhalit. K podrobnému vyšetření dochází v nefrologických ambulancích u těch, kde vznikne na onemocnění ledvin důvodné podezření. Většina bolestí zad není „od ledvin“, ale „od páteře“, proto se potřeba vyšetření řeší individuálně.

Pít se má dostatečně. A pokud možno vodu

Jste zkušený lékař a odborník a zabýváte se exaktní vědou. Nicméně v babských radách často také bývá zkušenost a pravda. Jsou nějaké babské rady, týkající se zdraví, které můžete jako lékař potvrdit?

Máme například dost pít. Tohle vědí všichni. A je to pravda například proto, že dostatečné pití pomáhá jako prevence ledvinných kamenů. Jak se zvyšujícím se věkem odchází zrak, sluch, chůze... odchází i žízeň. Voda je nejen nutnost, ale i lék. A věřte mi, že je mnohdy prospěšnější než drahé léky.

Jsou naopak takové babské rady, které byste rád vyvrátil?

Někteří urologové dosti brojí proti „urologickým“ čajům, v době močového zánětu zbytečně dráždí. Užitečnější je čistá voda. Pokud možno kohoutková. Minerálky tělo většinou zatěžují solemi.

Takže doporučujete nepít při problémech urologické čaje. Ale co preventivně zařadit bylinkové čaje, které mají ledviny posilovat?

Nikdy nevíte, kolik účinné látky bylina obsahuje, nevíte kde a za jakých okolností byla trhaná a jak byla usušená. Nevíte ani, jestli je v bylinných směsích opravdu to, co mají obsahovat. Nechci varovat před bylinami obecně, ale tyhle přípravky na rozdíl od preparátů farmaceutických firem nepodléhají přísné kontrole. Když budete bylinkám opravdu rozumět a sama si je nasbíráte, pak je to něco jiného, ale jinak opravdu doporučuju pít kohoutkovou vodu. Ta je mnohem lepší než voda z plastových lahví, ze kterých se do vody můžou uvolňovat nejrůznější škodliviny.

Tradiční čínská medicína považuje ledviny za jeden z nejdůležitějších orgánů a „pramen života“. Souhlasíte?

S tím nelze než souhlasit.

Proč jste se vy sám rozhodl věnovat právě ledvinám?

Jako u většiny mých kolegyň a kolegů tomu pomohla náhoda. Ale rozhodně nelituji. Ledvina je krásný orgán, funkčně, ale třeba i tvarem. Připomíná přece kreslené srdce ještě víc než srdce samotné. I když mě za tohle možná kardiologové nebudou mít rádi.