Na tabu s humorem V závislosti na převaze konzumované potravy se směs plynů liší. V případě kvasné dyspepsie, typické pro konzumenty se zálibou v sacharidech rostlinného původu, převažuje v plynech oxid uhličitý, který plamen zháší. Naopak v případě hnilobné dyspepsie, kdy konzument dává přednost masité stravě, vzniká vyšší procento hořlavého methanu a vodíku, takže plyny unikající v rámci flatulence je možno zapálit. Američtí vědci při svých průzkumech v Guantanamu takto zjistili, že je tímto způsobem možno experimentálně jednoznačně odlišit vegana od masožravce i přesto, že se rozhodl v rámci svého náboženství vehementně zapírat či nevypovídat. Doc. Dr. Petr Větrovec, PhD. Jeden prd je lepší než deset doktorů, ale pokud to vaše tělo přehání, uvažte konzumaci odvaru jedné lžičky kmínu v šálku horké vody. Případně si udělejte odvar z máty, koriandru, fenyklu a anýzu. Babské konsorcium z Horní Lhoty PRD je oblíbená kratochvíle pražských běžců! Zkratka znamená Pražskou relativní desítku, která se běhá na sklonku jara, pije se při ní pivo a v rámci antidiskriminačního zákona jsou běžci nad určitou tonáž zvýhodněni strženými minutami za každé kilo navíc. Neznámý běžec v oboře Hvězda Analýzou satelitních dat z roku 2004 a leteckého průzkumu prováděného prostředky NASA američtí geofyzikové odhalili, že dobytek vypouští do atmosféry více metanu než „ropáci s plynárníky“ dohromady, a výrazně tak přispívají ke globálnímu oteplování Země. Zelení varují před účinky kravských výparů a doporučují přejít na čistě rostlinnou stravu, díky níž si alespoň zaprdíme atmosféru sami. U.S. EPA