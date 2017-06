Jeden nepovedený závod, co se moc povedl. Dnes se běželo borským parkem

Než vůbec první závodníkovy ruce třímaly v rukou startovní tašku, několik dní před startem systém poskytovatele časomíry a registračního systému zamíchal účastníky a některé vymazal. Šlo o ty, kteří se přihlásili na celý seriál a my to zjistili až při chystání tašek. Než vůbec první tělo obléklo červené účastnické tričko, nevěděli jsme, zda bude triček a správných velikostí dostatek - právě vinou toho systému. Jako organizátoři jsme se pořádně orosili, ale přesto jsme přijeli dnes do Borského parku včas a připravení, jenže...



Další zádrhel přišel právě několik sekund před jedenáctou, kdy se jeden z nás ujal odpočítávání startu a zapůjčitelem mu byla podána startovací pistole, kterou nenatáhl. To ale nevěděl. V tu samou chvíli se časomíra zasekla na 10:59:54, šest sekund před startem. Než stačil kdokoliv zareagovat, naskočilo 10:59:59 a startér jen tiše „cvakl“ pistolí. Pak už se pouze bezmocně nadechl k výřiku: „Běžte!!!“. A závod začal.

Dál probíhalo vše jak po másle, ale ne na dlouho. Sluníčko houževnatě pralo do běžců, kteří dobíhali plni radosti k občerstvovací stanici a do cíle. Fandili jsme, rozdávali medaile, a v tom komentátorce vypadl zvuk. Vše jsme zvládli hravě, nové baterie do bezdrátového mikrofonu jsme našli a vyměnili hned, ale nepomohlo to. V tu chvíli, kdy jsme zahlédli, jak se nám vyfukuje startovní brána Craft. Příčina zjištěna, jsme bez elektriky. Přes to všechno, co se událo, se však závod moc podařil, všichni účastníci si šťastně pochvalovali krásnou trasu i organizaci a ti, co měli více štěstí, si odnesli netradiční cílovou fotku, jak probíhají bránou, kterou podpírá mnoho rukou. To se vám jinde nestane.

Craft RUNGO běh borským parkem 11. 6. 2017

Plzeň

Výsledky

Všechny problémy ale vyvážila úžasná atmosféra, bouřlivé fandění až do posledního závodníka, krásná trať i skvělé domácí občerstvení. V hlavním závodě na deset kilometrů zvítězil s časem 38:20 Miroslav Matěcha (druhé místo získal Tomáš Pačák s časem 39:45, třetí místo Lukáš Drozd s časem 42:02), v ženách obhájila loňské vítězství Teodora Svejkovská (40:02), stejně jako obhájila druhé místo Lucie Pecinová (46:08). Na třetím místě se umístila Petra Šmídová (49:30). Na ostatní výsledky závodu na deset i pět kilometrů se můžete podívat zde.

Těšíme se na vás v září v brněnské zoo, kde půjde snad všechno hladce, jako obvykle. A pokud snad ne, alespoň z toho budete mít netradiční zážitek, třeba vám uprchlý medvěd vylepší osobní rekord.