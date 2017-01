Otestujte v Ostravě svůj trénink ze zimy. V dubnu se běží „Bělákem“

A co jsme si připravili ještě? Držíme se tradicí, takže na vás čeká trať, kterou znáte již z předešlých ročníků. Žádný velký kopec a spousta přírody, cestiček a hlavně po sedmi kilometrech cíl s velkým jásotem pořadatelů, včetně voňavé perníkové medaile pro každého.

To ale není všechno, na každý Craft RUNGO závod jsme nachystali jedinečné tričko s běžeckou tématikou pro dané místo, ztvárněnou výtvarnicí Marianou Francovou. A protože na závodech v Ostravě bývá vždy vlhké drsné počasí, kterého se místní běžci vůbec ale vůbec nebojí (což každý rok sborově jako pořadatelé obdivujeme), zvěčnili jsme ostravskou odolnost tímto výjevem.

Co tomu říkáte? Povedené, viďte!

Kdy a kde

8. dubna 2017 startujeme v 11 hodin závod o délce 7,4 kilometrů, který povede pěšinami Bělského lesa. Prostor startu a cíle (je totožný) se nachází v ulici Svazácká u vchodu na koupaliště.

Kolik to stojí a jak se mohu přihlásit

Závod prodáváme do 5. dubna, ale chcete-li získat i tričko (a to chcete), je potřeba se přihlásit a zaplatit nejpozději do 19. března! Cena je 350 korun. Více informací najdete v propozicích, přihlásit se můžete kliknutím na rámeček níže.

Neváhejte, již teď máme téměř z poloviny vyprodáno.

Stále se lze registrovat i na ostatní naše závody. Vybrat si můžete mezi Prahou, Brnem, Ostravou, Plzní nebo Pardubicemi, ale březnová Praha už se kapacitně rychle plní.

Součástí startovného je běžecké tričko s unikátním potiskem. Obrázek na každém tričku bude samozřejmě s běžeckou tématikou.

Tričko pro Craft RUNGO běh přes ty tydýty 2017 v Praze Tričko pro Craft RUNGO divoký běh Šárkou 2017 v Praze Tričko pro Craft RUNGO běh brněnskou zoo 2017

Tričko pro Craft RUNGO běh na Kuňku 2017 v Pardubicích Tričko pro Craft RUNGO razovity běh 2017 v Ostravě Tričko pro Craft RUNGO běh Borským parkem 2017 v Plzni



