TEST: Nejlepší běžecké podprsenky roku 2017

Rok se s rokem sešel a zase zde máme představení nejlepších běžeckých podprsenek pro tuto sezónu. Stejně jako při autosalónu v Ženevě se ukazují jen ty nejlepší vozy, i my jsme tento rok vyloučili trabanty mezi běžeckým prádlem a představujeme jen kusy, které si zaslouží vaši absolutní pozornost. Z výběru tentokrát vypadly levnější značky, které se v dlouhodobém měřítku neosvědčily, a stejně tak značky, které v této sezóně nepřišly s něčím úplně novým. Stupně vítězů pro rok 2017 vypadají následovně:

1. Brooks Rebound Racer

Brooks u nás není tak známá jako jiné značky, ale podprsenky vyrábí konstrukčně dokonalé. Rebound Racer je jejím nejvyšším modelem pro maximální podporu poprsí.

Koeficient prohupu byl definován v roce 2014 při prvním RUNGO testu běžeckých podprsenek jako bezrozměrná veličina udávající rozdíl poklesu prsou při běhu mezi stavem zcela bez podprsenky a stavem v podprsence. Koeficient 1 tak mají prsa zcela nechráněná, nulovou hodnotu má ideální stav v takovém zařízení, kde se prsa nehnou ani o píď. Subjektivním zkoumáním bylo zjištěno, že jako nepříjemný je vnímán běh v podprsence s koeficientem prohupu vyšším než 0,15. Při hodnotě nad 0,3 už je toto počínání přímo bolestivé a podprsenka není pro běžkyně s popředím vnadnějším než košíček B použitelná. V omezené míře ji lze využít při nehopsavých posilovacích blocích či protahování.

Je na suchý zip, má nastavitelná ramínka, prohup prsou je prakticky zanedbatelný. Rebound Racer je šita z materiálu DRILAYER® HORSEPOWER, který je pocitově tím nejpříjemnějším, co jsem kdy měla na kůži. Něco tak hladivého a savého aby člověk pohledal.

Střih podprsenky tvoří několik dílů sešitých skrytými švy, to vše doplněno křížem na zádech a zapínáním na spodním lemu, což dohromady tvoří podpůrný systém, který nedovolí vašim ňadrům žádné bujnosti. Ramínka jsou široká a nezařezávají se, v oblasti žlábku je savá vsadka, na zadním díle mesh materiál pro odsátí potu. Pocit volnosti pohybu je v ní maximální a schne tak rychle, že je ideálním doplňkem i pro vnadné triatlonistky.

Koeficient prohupu: max. 0,1 (pro vel. 80DD)

Barvy: růžová, šedá, tyrkysová, tmavomodrá

Dostupné velikosti: 70 B až 80 DD

Doporučená MOC: 1 149 korun



2. Kari Traa Idunn

Značka Kari Traa je známá tím, že v ní ženy navrhují sportovní oblečení pro ženy. Podle toho také vypadá jejich přístup k běžeckým podprsenkám – hurá! Už tři sezóny jejich vývojové týmy výrazně šlapou do inovací v oblasti materiálů a střihů a po úžasném modelu Brystfager přichází letos v létě na pulty neméně úžasný model Idunn. Zatímco Brystfager byla na první pohled sportovní podprsenka, v Idunn budete vypadat jako filmová hvězda šedesátých let, takže pokud plánujete běžecké rande, je Idunn vaše jasná volba.



Podprsenka je minimalistické umělecko-konstrukční dílo spojující nejnutnější hloubku vypolstrovaných košíčků, které vaše prsa oddělí a podrží, kde je potřeba, s bytelným křížem na zádech a neskutečně pevným pružným silným spodním dílem, který je zapínatelný na háčky a po dopnutí vám vytvoří postavu snů. Široký průramek zajišťuje, že si neodřete podpaždí ani při delším výběhu. Jedinou výhradu budou mít majitelky opravdu velkého poprsí, pro které jsou košíčky přece jen příliš vykrojené a podprsenka bude mít v horní části ňader vyšší koeficient prohupu než je 0,1.



Koeficient prohupu: 0,1 (pro velikost 85 D 0,2)

Materiál: Hlavní: 80 % Polyamid, 20 % Elastan. Podšívka: 100 % Polyester, druhý 52 % Polyamid, 48 % Polyester

Barvy: korálová, černošedá



Velikosti: 70B až 85D

MOC: 1 349 korun

3. ANITA Dynamix Star

Německá značka Anita existuje už od konce 19. století, kdy šila korzety a kýlní pásy, takže s navrhováním padnoucího prádla má opravdu bohaté zkušenosti. Nejpevnějším modelem z jejich bohaté řady je Dynamix Star, která díky chytrému střihu košíčků, konstrukci ramínek do kříže a zapínání na spodním okraji dolního dílu vaše prsa obejme takovým způsobem, že se nehnou, ani kdybyste skákala jako klokan odsud až k protinožcům.

Materiál podprsenky sice na první pohled připomíná obvaz a celkový design něco, co jste omylem vytáhla z babiččiny skříně (ano, na rande si vezměte Idunn), ale účel splňuje na jedničku. Je lehoučká, neskutečně savá a prodyšná, a pokud hledáte podprsenku pro maraton na Sahaře, tohle je přesně ona. Froté na rubu košíčků krásně saje, podprsenka je tak lehká, má tolik větracích vsadek a je tak dobře šitá, že o ní prakticky nevíte, a třecí plochy mezi vaší kůží a jejím materiálem prakticky neexistují, takže se vám vyhnou jakékoliv odřeniny.

Koeficient prohupu: 0,15 pro vel. 85E

Barvy: černá, modrá

Velikosti: 70B až 85E

Doporučená MOC: 1 390 korun



Nejen dřinou živa je běžkyně. Pokud máte chuť v létě v plné parádě ukázat to, co jste si běháním pracně vybudovala, mám pro vás letošní cenu sympatie:

Lululemon Free To Be Tranquil Bra

Kanadská firma mě dostala obrovským výběrem sportovních a volnočasových podprsenek, které jsou tak rafinovaně krásné, že jim odpustíte i prachmizerný koeficient prohupu. Tolik různě fikaných křížení na zádech, tolik různých materiálů a střihů jako u Lululemon nenajdete u žádné jiné značky.



Pokud se kromě běhání věnujete i dalším sportům či kompenzačním aktivitám, vezměte si jednu na jógu, do posilovny, na protahování v parku či na procházku v tílku s odhalenými zády a budete muset ctitele odhánět vidlemi. A pokud v ní nebudete zrovna sprintovat nebo jste majitelka drobnějších ňader, i ona udrží všechno tam, kde to chcete mít.



MOC: 52 dolarů

Materiál: Lycra

Velikost: US 2-12 (testovaná vel. 8)

Hitparáda podprsenek 2014 - 2017

NIKE Pro

První test podprsenek vyšel před čtyřmi lety a za tu dobu se mi doma nashromáždilo tolik kousků, že bych na jejich prohlídku mohla lákat místo obligátní sbírky motýlů. Testovala jsem prakticky všechny podprsenky dostupné na našem trhu a vzhledem k delšímu časovému odstupu je mohu ocenit i z dlouhodobější perspektivy, než jsou standardní dva měsíce testování. Které testované podprsenky jsou nejlepší v souhrnu všech ročníků?



Panache

Panache: Vynikající tlumení a střih oddělující prsa od sebe a prakticky nulový koeficient prohupu dělá z této podprsenky „must have“ pro všechny ženy sportující s opravdu velkým poprsím. Šije se totiž až do velikosti HH, což nenabízí žádná jiná značka. Benefity jsou ale vykoupeny šrámy na kůži od spodního lemu, které se vám vytvoří, pokud nepoužijete dost vazelíny. Podprsenka se po dvou letech každotýdenního používání seprala do tlumenějších barev, takže na rande už to není, ale střih a podpůrná funkce zůstaly absolutně zachovány.



Kari Traa Elsket

Kari Traa Brystfager/Elsket: Geniálně navržený střih podprsenky, jejíž model Brystfager inovoval letos do modelu Elsket uzavřenějším přiléhavějším střihem vepředu. Materiál se po ročním používání ani nehnul, stejně tak nádherná kombinace barev. Letmé výhrady mám stále vůči savosti materiálu, ale jinak je to absolutní držák, který vám na kůži nepředvede žádné šrámy a dovolí vám v komfortu uběhnout i ultramaraton.

NIKE Pro

NIKE Pro: Zdánlivě obyčejné „bodíčko“, které ale dokáže neobyčejné věci. Je šitá jen z jednoho dílu, ale materiál je vybaven neviditelnými všitými nitkami, které v horizontálním i vertikálním směru drží vše na svých místech. Spodní lem gumy drží i po třech letech používání a stále minimalizuje prohup prsou i o velikosti grepu. Navíc je rychleschnoucí a šitá tak, že neomezuje pohyb v žádném směru včetně kraulového záběru, takže ji lze použít na triatlon.

adidas supernova racer

Adidas supernova racer. Tři roky starý model, který kombinuje látkový kříž na zádech s perfektně vychytaným střihem a pevným materiálem. Po třech měsících užívání se trochu vytáhne, takže si ji kupte o číslo menší, ale pak už udrží a vydrží všechno na světě. Vzhledem k tomu, že se jedná o starší model, pořídíte ji na internetu nebo v outletu za pár stokorun. Kvalitativní rozdíl mezi touto podprsenkou a low cost sportovními značkami je propastný, takže pokud nechcete zbytečně utrácet za běžecké vybavení, rozhodně po ní sáhněte.