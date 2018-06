Ztratili jste motivaci? Tato běžecká videa vás zvednou ze židle

Rostoucí obliba běhání v terénu s sebou musela kromě přílivu běžců zákonitě přinést ještě jednu výraznou změnu. Tou je rostoucí zájem médií a filmařů, pro které jsou hory dokonalým tvůrčím prostředím. Vznikají tak stále nová a nová epická a motivační videa a filmy, které můžeme my, běžci, hltat se zatajeným dechem, když po horách zrovna běhat nemůžeme.

Hory samotné však pro natočení strhujícího snímku nestačí. Potřebujete ještě příběh. Ten ve většině případů poskytují elitní, ale i rekreační běžci, kteří s námi sdílejí své myšlenky, představy i životní příběhy a dodávají dějové linii potřebné napětí a motivační faktor.

Summits of My Life

Je-li řeč o běžeckých filmech a silných osobnostech, nemůžeme začít jinak než projektem fenomenálního Kiliana Jorneta s názvem Summits of My Life (Vrcholy mého života). V rámci tohoto projektu už byly natočeny tři filmy mapující Kilianův život od dětství do současnosti a především jeho pokusy o zdolání nejvyšších světových vrcholů v rekordně krátkém čase. Nejedná se o ryze běžecký snímek, i když běh v něm hraje nepostradatelnou roli. Intenzivně se však věnuje také skialpinismu a životu v horách obecně.

Web projektu: summitsofmylife.com

Salomon Running TV

Pokud vám snímek Summits of My Life nestačil, a toužíte vidět Kiliana na dalších videích, je zde série kratších snímků Kilian Quest ze začátku jeho kariéry. V tomto seriálu můžeme mimo jiné sledovat Kiliana při přeběhnutí Pyrenejí, stanovení nového rekordu na Kilimandžáru nebo na vertikálním kilometru v La Fouly.

Kilian Quest nikdy nebyl samostatným projektem, jedná se o videa zařazená do Salomon Running TV, která úspěšně pokračuje, i když Kiliana vystřídali další běžci jako například Ricky Gates, Emelie Forsberg nebo Anna Frost.

VIDEO: Why We Run - Salomon Running TV S3 E01 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Youtube kanál: Salomon Trail Running



In the High Country

Jen nepatrný stupínek níže pod Kilianem stojí další legendární postava světového ultra. Není jí nikdo jiný než Anton „Tony” Krupicka. Tahle věčně zarostlá usměvavá tvář v podstatě stojí za příchodem a rozmachem minimalismu, a i díky tomu je vděčným terčem hledáčku fotografů a filmařů. In the High Country zastihne Tonyho v jeho rodném Coloradu při běžném životě a především specifickém tréninku v okolních horách.

VIDEO: The North Face: Curiosity Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

The Ingenuous Choice

Kromě běhání ve „vysoké zemi” můžete vidět Tonyho také ve snímku Upřímná volba natočeném při jeho účasti na závodě Ultra-Trail du Mont Blanc 2014.



100: Head/Heart/Feet

Další z „plnohodnotných” filmů se stopáží 98 minut se jmenuje jednoduše 100: hlava/srdce/chodidla. Výrazná hlavní postava v tomto snímku chybí, byla úspěšně nahrazena fenoménem stomílových závodů, které jsou považovány za královskou disciplínu ultratrailu. 100 se věnuje nejen fyzické, ale i psychické stránce věci. O tom ostatně hovoří i podtitulek filmu: Jak daleko jste ochotni zajít?

VIDEO: The Lion & The Gazelle Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Unbreakable: The Western States 100

Je-li řeč o stomílových závodech, nemůže chybět ten nejslavnější z nich - Western States 100. Na jeho startu se v roce 2010 objevil neuvěřitelně velký počet slavných jmen jako Hal Koerner, Kilian Jornet, Tony Krupicka nebo Geoff Roes. Unbreakable je výpravným snímkem zachycujícím všechny podstatné momenty tohoto ročníku WS100.

VIDEO: In the High Country Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Oficiální web: ws100film.com



Rob Krar - Depressions

Deprese je hnacím motorem nejednoho běžce. Své o tom ví i aktuálně jeden z nejlepších amerických ultra-vytrvalců Rob Krar, kterého už z dálky bezpečně poznáte podle hustého plnovousu. A jaké jiné místo si zvolit pro natočení snímku s takovouto tématikou než Grand Canyon, na jehož trailu Rim-Rim-Rim drží Rob nejrychlejší známý čas?

Timothy Olson - Curiosity

S depresí bude mít bohaté zkušenosti i další legenda amerického ultra - vítěz Western States 100 a množství dalších závodů Timothy Olson. Jeho životní příběh totiž skrývá nezvykle temné období drogové závislosti, ze které mu pomohl právě běh na dlouhé a ještě delší tratě.

VIDEO: 100: Head/Heart/Feet Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Joe Grant - The Lion&The Gazelle

Joe Grant by se dal přirovnat k ultratrailové šedé eminenci. I když závodí také sám za sebe, nejčastěji ho můžete vidět v pozadí závodů po celém světě, kde se stará o podporu svých přátel na startu. The Lion&The Gazelle je krátkým, ale o to intenzivnějším videem s Joem v hlavní roli.

VIDEO: Unbreakable: The Western States 100 - Journeyfilm Official Trailer Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Darcy Piceu - 100 Miles High

Abychom byli alespoň částečně genderově vyvážení, má poslední video v hlavní roli ženu. Konkrétně Darcy Piceu, jejíž vítězství na nejikoničtější stomílovce současnosti - americkém Hardrocku - posloužilo jako námět tohoto dokumentárního snímku.



VIDEO: 100 Miles High - Darcy Piceu Africa and the 2013 Hardrock Ultra Marathon Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu