Když ženy nemají své dny aneb nepodceňujte ztrátu menstruace

Co je to ženská atletická triáda? Jedná se kombinaci tří poruch, které se navzájem podmiňují. Patří sem nevhodná strava, ztráta menstruace a řídnutí kostí. Tyto dysfunkce jsou spojeny s nepřiměřenou fyzickou zátěží a trpí jimi ženy, které pravidelně sportují. Jedním z prvních příznaků je ztráta tělesné hmotnosti, což mnohé sportovkyně vnímají zprvu pozitivně. O to těžší je pak návrat k normálu, který je zátěží i pro psychiku ženy. atletická triáda