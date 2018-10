Novinky ze světa: žonglování, lepší Zwift i Garmin

Konec nudy při běhání

Před pár dny jsme tu měli článek s nejbláznivějšími běžeckými rekordy. Přiznávám, následující rekord zase tak bláznivý není, ale pořád je dost daleko od „klasického běhání“. Týká se totiž žonglování.

Američanka Sarah Szefi dokázala zaběhnout maraton v Chicagu za 4:02:30 a ještě po celou dobu žonglovala s třemi míčky! Bez zajímavosti není ani to, že je to její třetí nejrychlejší maraton, bez ohledu na žonglování. V téhle neobvyklé zábavě ale Sara rozhodně není sama, podobných nadšenců je spousta.

Jednoznačně nejviditelnější je Barry Goldmeier, který ve stejném závodě žongloval hned s pěti míčky. Barry už však zkoušel žonglovat třeba se sáčky s fazolemi, basketbalovými míči nebo lakrosovými balonky. Určitě zajímavý tip pro ty, kterým vadí, že při běhu málo zapojují ramena a ruce. A snad ještě jedna rada - pokud vám míček spadne, nemusíte se vracet zpátky na start.

Garmin se naučil Spotify

Pokud nás sledujete na Facebooku, už o tom možná víte, ale stejně neuškodí připomenutí. Jestliže si někdo stěžoval, že streamování hudby v hodinkách Garmin funguje jen se službou Deezer, je tu dobrá zpráva.

Garmin se dohodl na stejné spolupráci i s mnohem rozšířenější a oblíbenější službou Spotify. Kompatibilita je v této chvíli zajištěna se všemi typy Garmin Fenix 5 Plus. Uvidíme, jestli se dostane i na další modely, které přehrávání hudby umí, takový Forerunner 645 Music by si to určitě zasloužil. Pokud ale nové fenixy máte, potřebujete dále už jen potřebujete jen Spotify Premium (pro nové uživatele je na tři měsíce zdarma). Pak už jen stačí stáhnout si aplikaci Spotify a začít synchronizovat oblíbené playlisty. Pokud by vás zajímal podrobnější postup a zhodnocení této služby, dejte nám vědět.

Zkuste v zimě Zwift

I když to podle počasí zatím nevypadá, zima se blíží a spousta běžců začne řešit problém, jestli vyrazit ven, nebo raději trénovat pouze na běžeckém pásu. Ti, kdo se rozhodnou pro druhou možnost, mohou už nějakou dobu využívat Zwift. Služba, určená původně pro cyklisty, přidala začátkem roku podporu i pro běžce a před zimním obdobím doplnila nové zajímavé funkce, které by jí mohly přitáhnout další zájemce. Zjednodušeně řečeno, Zwift nabízí uživatelům možnost proběhnout si různé trasy, které ale sledují pouze na obrazovce před sebou. Stačí mít běžecký pás a kompatibilní footpod, který kontroluje vaši rychlost.

Samotná služba je stále zdarma, zaplatit ale musíte za povinnou výbavu. Na trase nejste sami, potkáváte virtuální postavy dalších on-line běžců. Zwift teď nově zařadil speciální trasy, které jsou určeny pouze pro běhání, do cesty se tak už nebudou plést výrazně rychlejší cyklisté. Trasy mají různou délku i převýšení. Současně tu jsou tréninkové plány a vylepšené propojení s aplikací Strava, ve které můžete přes Zwift plnit různé výzvy. Zwift se zkrátka snaží běžce zaujmout a určitě představuje zajímavou alternativu pro zimní běhání. Takže až příště vyrazíte na pás do fitka, zkuste se zeptat, jestli podporu pro Zwift neplánují.