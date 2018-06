Facelift legend. Když výrobci bot vyslyší prosby bežců

Nestává se to příliš často, ale občas přece jen hlasitý nářek příznivců ukončeného modelu přiměje výrobce změnit názor a výrobu znovu obnovit. V tuto chvíli mohou nastat dva různé scénáře a na začátku letošního roku jsme mohli být svědky obou dvou.



New Balance MT101v2 Odlehčená trailová bota na tvrdý podklad váha: 205 gramů drop: 9 milimetrů orientační cena: 90 dolarů doba ukončení originálu: 3 roky Na návrhu se podílel známý minimalista a trailový běžec Tony Krupicka.

První možná varianta je obnovení produkce původní boty v nezměněné podobě. K tomuto kroku se uchýlil New Balance u svého modelu MT101. Stojedničky patřili mezi jednu z prvních trailových bot, která nesla přívlastek minimalistická, zároveň se jedná o jeden z prvních kousků, na jejichž výrobě se podílel Tony Krupicka.

Nová verze, která se dostává na trh v těchto dnech, sice nese označení MT101v2, ale jedná se o prakticky totožnou botu. Lehkých změn se dočkal pouze materiál na svršku, který reflektuje novější technologie vyvinuté v průběhu zimního spánku stojedniček.

Technické parametry zůstávají na 9 milimetrech rozdílu mezi patou a špičkou a na neuvěřitelných 205 gramech váhy. MT101 je ideální závodní a tempovou botou do pevnějšího terénu, zároveň se jedná o možná prvního předchůdce trailovek, které jsou dnes zařazeny do kategorie “běh z města do lesa”.

Druhý scénář se týká oživení ukončeného modelu s už výraznějšími změnami v konstrukci. K tomuto kroku se odhodlal Brooks se svou velmi oblíbenou silniční neutrální tempovou botou Launch.

Launch byly vždy oblíbenou závodní variantou pro těžší a hobby běžce, stejně jako tréninkovou tempovkou těch zkušenější nebo lehčích.

Brooks Launch 2 Lehká tréninková a tempová silniční bota váha: 280 gramů drop: 10 milimetrů orientační cena: 100 dolarů doba od ukončení ooriginálu: 3 roky

Druhá verze, obnovená po roční pauze, se dočkala kompletně nového bezešvého svršku, který by měl být pohodlnější a zároveň pevnější. Na svém však zůstalo tlumení s dropem rovných 10 milimetrů a BioMoGo DNA tlumicí směsí.

Díky změně svršku je Launch 2 o 25 gramů těžší a ve velikosti UK8 váží 280 gramů. To už je v dnešní době přece jen poměrně vysoké číslo a jsem zvědavý, jestli se tahle znovuzrozená novinka dokáže prosadit oproti jiným, odlehčeným tréninkovým modelům.

Autor pracuje jako konzultant běžecké speciálky Triexpert