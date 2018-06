Znáte jméno své běžecké boty? Představujeme 10 nejzajímavějších

Označení běžecké boty je u některých značek velice komplikované a obsahuje hned několik údajů. Prvním a nejzásadnějším z nich je značka, po které následuje modelová řada (podle ní jsme schopni rychle a snadno rozlišit, do jaké kategorie se bota řadí), a až na samotný závěr se dobereme ke jménu konkrétního modelu. Běžecká bota se tak může jmenovat například „adidas Supernova Glide Boost 7”.

Jiné značky naopak dbají na jednoduchost a nezahlcují své zákazníky přehršlí těžko vyslovitelných názvů. Ideální ukázkou takového jména je například Brooks Ghost. Některé značky to však se zmíněnou jednoduchostí přehání a používají pouze číslice, jako americký New Balance s modely 1080, 890, 1260 a tak dále...

Vymyslet originální, zajímavé a přiléhavé jméno s příběhem rozhodně nepatří mezi jednoduché úkoly. Občas se ale v záplavě modelů objeví označení, které perfektně vystihuje funkční vlastnosti svého nositele nebo odkazuje na netradiční původ.

Adidas Adios

Adidas byl pravděpodobně první značkou na trhu, která přišla s pozdravem v názvu svého závodního modelu. Adios neboli sbohem sedí k této botě, která má na svědomí množství světových rekordů, naprosto dokonale.



Mizuno Sayonara

Mizuno očividně nechtělo za adidasem zůstat pozadu, a v rámci přeměny své modelové řady, která intenzivně odkazuje na svůj japonský původ, přišlo se svižnou tempovkou Sayonara. Hádáte správně, „sayonara“ znamená japonsky rovněž sbohem.



Salomon Fellraiser

Fell running je kultovní sportovní disciplína, která je specifická především pro Velkou Británii. Jedná se o běh ve volném terénu plném mokřadů a bahna. Boty na fell running proto disponují velmi agresivním vzorkem a mezipodešví, která dokáže velmi dobře číst terén. A přesně to by mohl být popisek této lehké krosovky od Salomonu.



Asics Kayano

Jako by už před dvaadvaceti lety v Asicsu tušili, že tahle bota bude jednou patřit mezi největší legendy, a chtěli tak vzdát poctu jejímu stvořiteli tím, že po něm jeho výtvor pojmenovali. Toshikazu Kayano stále ještě v mezinárodním centru v Kobe pro Asics pracuje, ale na aktivním vývoji nových modelů už se nepodílí.



Brooks Ravenna

Ukázku úcty ke svému rodišti projevil Brooks, když svou energickou tréninkovou botu pojmenoval po oblasti v Seattlu, ze které tato americká značka s více než stoletou historií pochází.



Saucony Kinvara

Na své kořeny nezapomínají ani u další americké značky Saucony. Jeden z jejích nejoblíbenějších modelů Kinvara odkazuje na stejnojmenné město v irské vysočině. Saucony totiž pochází z Bostonu, který má svou historii s Irskem velmi úzce spjatou. Že na své předky v Saucony nezapomínají, dokazuje i fakt, že zlatý model této lehké tréninkové boty obdržel na památku i starosta Kinvary.

Under Armour Gemini

Gemini je tréninková bota určená pro běh na velmi velké vzdálenosti. Jaký lepší název by mohla mít než ten, který odkazuje na program NASA, který pomohl Apollu přistát na Měsíci?



Hoka One One Huaka

Hoka One One je značka, která si svůj název vzala z maorštiny, a z tohoto jazyka si bere inspiraci i nadále. Důkazem je závodní model Huaka, v jehož názvu se skrývá odkaz na čirost a bystrost a také rychlost, která tento maximalistický model provází.



Hoka One One Speedgoat

Na rozdíl od Huaky má jméno Speedgoat mnohem prozaičtější důvod. Speedgoat je totiž padesátikilometrový závod v Severní Americe, který je označován jako nejtěžší svého druhu. Hoka One One Speedgoat je bota, která byla stvořena právě do podmínek, jimž musí běžci na tomto legendárním závodě čelit.



Nike Vomero

Keňští běžci jsou fenomén, který navždy změnil svět vytrvalostního běhu. O tom, kde žijí a jak trénují, jsme se mohli mnohé dočíst ve světovém bestselleru Běhání s Keňany. Málokdo ovšem ví, že Vomero, jméno oblíbené tréninkové silniční boty od Nike, je také označení kopce v Keni, na kterém absolvují běžci svůj každodenní ranní trénink.



SOUTĚŽ: Vymyslete jméno boty Jaké jméno byste dali běžecké botě vy? Napište svůj návrh do diskuse pod článkem, doplňte komentářem proč právě toto jméno a zapojte se do naší soutěže. Tři nejoriginálnější nápady odměníme. Čas máte do 22. listopadu, vítěze vyhlásíme v následujícím týdnu po ukončení soutěže.

Autor pracuje jako konzultant běžecké speciálky Triexpert.