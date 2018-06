Zlomenou nohou běh nekončí – jak se vrátit i po těžkém úrazu

Mistrovství České republiky v atletice, červen 2013. Závod na 3000 metrů překážek spěje ke svému závěru, dvě kola před cílem tempo stupňuje a mně je jasné, že do toho musím prásknout. Vlastní osvědčená taktika, charakteristická výrazným zrychlením a následným překonáním příkopu letmo (tzn. bez došlapu a odrazu od překážky), mi umožňuje výrazně plynuleji a hlavně rychleji překonat vodní příkop a získat tak potřebný náskok před soupeři.

Bohužel, tentokrát mi metoda, díky níž zdobí moji poličku několik stýplařských medailí, štěstí nepřinesl. Dodnes přesně nevím, co se vlastně stalo, ale najednou jsem ležel v příkopě s levou nohou nepřirozeně zkroucenou do pravého úhlu, soupeři mě přeskakovali a mně bylo jasné, že závod pro mě skončil.

V onu chvíli jsem si však ještě neuvědomoval, že další velký závod právě odstartoval. Závod, v němž se nesoutěžilo o nic menšího než o to, co mám v životě nejraději - běh.

Je smutným faktem, že pokud se sportu věnujeme naplno, je pravděpodobnost toho, že se v průběhu své kariéry budeme potýkat se zraněními či zdravotní problémy, značná. Ve chvíli, kdy vás podobná nepříjemnost postihne, je nutné tento fakt přijmout a vyrovnat se s ním stejně jako s ostatními obtížemi, které řešíme v tréninkovém procesu nebo v závodě. Pokud to dokážete, můžete překážku, která se vám postavila nečekaně do cesty, využít k tomu, abyste po jejím překonání byli silnější, než když jste k ní přibíhali. Připravil jsem pro vás několik tipů, které mi v každé fázi rekonvalescence pomohly při mém doposud nejtěžším závodě.



Hospitalizace: 0 až 4 týdny po úrazu

Organizovanost je nositelem efektu i v nemocnici Sportovec je navyklý na přesný režim a tréninkový systém, který ho posouvá k definovanému cíli. A právě takový systém je nutné dodržet i v případě hospitalizace. V praxi pomáhá vedení tréninkového deníku a dny strávené na lůžku zaznamenávat jako tréninkové volno. Na první pohled se to může jevit jako absurdní, ale pro psychiku sportovce se jedná o velmi důležitou věc. Tréninkové volno je plnohodnotná součást tréninkového cyklu stejně jako vlastní trénink nebo závody. Ve chvíli, kdy zahájíte rehabilitaci, budete ji už zapisovat jako tréninkovou jednotku. Organizování času a vedení tréninkového deníku vás ukotví v systému a umožní vám sledovat i drobné krůčky ke zlepšení. Neležíte v posteli, nýbrž regenerujete. Regenerujete proto, abyste nabrali síly. Nabíráte síly, abyste se mohli co nejdříve vrátit na start. Nepropadejte depresi.

Skutečnost, kdy se v podstatě během pár hodin přesunete z atletického oválu na operační stůl, přirozeně představuje velký nápor na psychiku sportovce. Mně v této fázi nejvíce pomohlo vědomí, že se mým problémem budou zabývat odborníci, kterým maximálně důvěřuji. Protože operace se může buď udělat dobře, nebo jen udělat, využil jsem výhody, která mi umožňuje svobodně zvolit nemocnici i lékaře, a nechal se odvézt z jihu Čech do trutnovské nemocnice k primáři Rouskovi mladšímu.

Zatímco nesportovci zatěžujícímu dolní končetiny daleko méně by stačila k plnohodnotnému provozu jedna operace, já jako aktivní běžec musel počítat s tím, že nároky na opravu polámané nohy do provozuschopného stavu budou daleko vyšší. S vědomím, že má noha je v těch nejlepších rukou, jsem mohl konečně vypnout.

V rámci svého pobytu v trutnovské nemocnici jsem absolvoval celkem dvě operace, při nichž byla moje noha doslova prošpikována železnými šrouby. Poté, co jsem se na pokoji probudil z narkózy, mi došlo, že od tohoto okamžiku je moje sportovní budoucnost opět v mých rukou. Snažil jsem se co možná nejobjektivněji zhodnotit svou situaci. Došel jsem k závěru, že noha je sice ošklivě polámaná, ale operace dopadla dobře a celkově se cítím silný a odhodlaný vrátit se zpět na běžecké závody. Závody jsou stres - sice příjemnější než zlomená noha, ale přece jen stres.

Takže jsem se oprostil od myšlenek na závody, které budu muset vypustit, a nesledoval ani jejich výsledky. Ušetřenou mentální energii jsem věnoval škole, literatuře a přemýšlení o tom, jak zlepšit stravu a urychlit regeneraci. Obecně si myslím, že vyvážená strava je při zraněních klíčová, a to jednak z důvodu zabezpečení potřebných živin pro regeneraci poranění, jednak pro regulaci váhy. Častým nežádoucím jevem během rekonvalescence je, že sportovec výrazně přibere, což mu znepříjemňuje návrat k výkonnostnímu sportu. V mém případě tomu bylo naopak, celkově jsem ztratil na váze, což se výrazně projevilo na ztrátě svalové hmoty. Pro podporu regenerace a hojení se mi osvědčil prostředek apo curenzym. A důležitá byla také podpora rodiny, přítelkyně a kamarádů, kteří mě celou dobu podporovali. Vědomí toho, že jsou tu stále lidé, kteří mi věří mi, dávalo obrovskou sílu.

Alternativní trénink: 4 až 8 týdnů po úrazu

Ve chvíli, kdy to ošetřující lékař a váš zdravotní stav dovolí, je na místě zahájit znovu trénink. V mém případě, kdy mi zlámaná noha neumožňovala běhat, bylo nutné zvolit alternativní tréninkové prostředky, díky kterým jsem mohl konečně začít rozvíjet potřebnou sílu a vytrvalost. V začátcích je nezbytné objektivně vyhodnotit aktuální kondici a na základě toho stanovit optimální tréninkové dávky. Nesmíme zapomínat na fakt, že naše tělo je v režimu oslabení a nemoci, proto musíme dělat maximum pro uzdravení a neodebírat příliš sil potřebných k hojení zranění.

Alternativní fáze tréninku - shyby a přítahy

Já jsem například svůj trénink zahájil každodenní dvacetiminutovou volnou projížďkou na rotopedu, každý den jsem pár minut přidal, až jsem se dostal asi na dvě hodiny. Rotoped je cvičení v bezpečí obýváku, při kterém si můžete navolit intenzitu a ještě objektivně zhodnotit, jak na tom jste. Zároveň jsem aktivně posiloval trup a horní končetiny, a to zejména shyby na hrazdě a šplhem na laně. Při posilování jsem se snažil dosáhnout co možná největšího celkového počtu cviků prostřednictvím opakování série cviků v průběhu celého dne. I tady je na místě dodržet tréninkový plán – i kdyby to bylo jen 5 shybů, 10 minut na kole a 10 minut protahování za den, budete před sebou mít perspektivu a uvidíte před sebou jasné pokroky. Cítil jsem, jak moje tělo začíná opět pracovat a zpevňovat se, což mi přidalo i psychicky. Pomalu se začínala vracet i dynamika a potřebná sportovní jiskra.

Alternativní fáze tréninku - jízda do kopce na horském kole udrží stabilní úroveň tepové frekvence

Ve chvíli, kdy jsem se již cítil jistěji, jsem začal vyrážet na tréninky na horském kole. Při jízdě jsem usiloval o dosažení stabilního zatížení po co možná nejdelší dobu, tedy o udržení předepsané tepovky. Jako ideální se ukázala jízda do kopce, kdy je tepová frekvence pod kontrolou a neklesá díky opakovaným stoupáním a klesáním. Mojí oblíbenou trasou byl výjezd z Vrchlabí na Zlaté návrší, permanentní pozvolné stoupání trvající asi hodinu a půl. Horské kolo jsem rovněž využíval i pro intenzivnější intervalový trénink. V praxi se jednalo o čtyři až pětiminutové prudké výjezdy v asi 8 opakováních, po celou dobu ze sedla. Pro běžce je šlapání „ze sedla“ daleko bližší a zároveň tím procvičí potřebné svalové partie.

Alternativní fáze tréninku - přítahy za hlavou

Další formou alternativního tréninku, kterou jsem zkoušel, byla jízda na kolečkových lyžích nebo bruslích. To se mi však příliš neosvědčilo – otřesy na nerovném asfaltu rezonovaly do zraněné nohy, způsobovaly mi bolest a zároveň negativně ovlivňovaly hojení. Raději jsem šel plavat do bazénu a zároveň zkoušel běhat i provádět běžeckou abecedu a různá protahování.

Plavání lze obecně označit jako ideální tréninkový prostředek pro rozvoj jak vytrvalosti, tak i síly. Jako rehabilitační cvičení při pozvolném zatěžování zlomené končetiny se mi osvědčilo lezení. Pochopitelně obezřetně, žargonem lezců „na druhým“. Ani tady se nemá nic přehánět, avšak při horizontálních zraněních je žádoucí kosti stlačovat a stát na nich. V závěru tohoto období jsem cítil , že noha je natolik v pořádku, že mi můj stav umožňoval absolvovat tří až čtyřhodinové výšlapy s desetikilovým batohem na zádech v pohorách, s kotníkovou zátěží a holemi. Díky zátěži a náročnému profilu jsem při tomto tréninku dosáhl potřebné tepové frekvence i přesto, že jsem mohl pouze pochodovat, nikoli běžet.

Rozběhání: 8 a více týdnů po úrazu

S běžeckou abecedou na ovále začněte pozvolna

Protahování achilovek o původce problému

Běhat můžete začít až ve chvíli, kdy bude vše perfektní. Dříve ne, protože byste si koledovali o komplikace. Výše popsaný alternativní trénink běžecké zatížení do určité míry nahradí, a tak nemusíte tolik spěchat a můžete začít klusat až v momentu, kdy je vaše zranění na sto procent v pořádku. Přestože jsem prostřednictvím alternativních tréninkových postupů dokázal znovu získat určitou kondici, absence vlastního běžeckého tréninku byla znatelná. V úvodu si svaly musí opět navyknout běžeckému pohybu, proto je důležité protahování, avšak i to je třeba dělat s rozumem, protože minimálně na začátku budete hodně zkrácení.

Běh do kopce je ze začátku šetrnější

Mé první běžecké krůčky vedly do kopce, a to z pragmatického důvodu - běh do prudkého svahu je bližší chůzi, má nižší dynamiku, a tím pádem i otřesy. Zatímco „vyběhnout“ sjezdovkou na Žalý mi problém nedělalo, rozběhnout se naplno po stadionu se mi povedlo až na jaře roku 2014, kdy mi z nohy vyoperovali šrouby. S holemi nebo bez, do kopce jsem běhal a dolů chodil nebo jel lanovkou. Na ovále jsem začal s běžeckou abecedou.

K běhu se budete posouvat postupně a je velice důležité, aby u toho byl někdo, kdo váš pohybový projev objektivně zhodnotí a upozorní na případné anomálie. Neměli byste se o běh snažit za každou cenu. Pokud je ale všechno v pořádku, začněte s běžeckou abecedou, a to pouze se cviky, které můžete dělat zcela bezchybně a bezbolestně. S opakováním nešetřete. Co nejde, odložte. Mně ochabl kotník, takže jsem se zaměřil na kotníkové odrazy, na měkkém podkladu, a dbal jsem na jejich perfektní provedení.

Do výkonů se pouštějte teprve ve chvíli, kdy je všechno stoprocentní

Postupně zkoušejte další cviky a vždy u sebe mějte někoho, kdo vaše cvičení objektivně vyhodnotí a poskytne vám k němu zpětnou vazbu. Pokud nikoho takového nemáte, můžete se sami nahrát na video nebo cvičit před zrcadlem. Pokud vidíte, že to ještě není ono, s cviky okamžitě přestaňte. Jen tak se budete moci vrátit k běhu v plném nasazení.

Radek Groh je vynikající běžec do vrchu a reprezentant ČR ve skialpinismu. Sedm měsíců po zranění vyhrál skialpový závod Noc tuleních pásů a v další sezóně několik běžeckých závodů.