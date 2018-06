Zkušenost s největším půlmaratonem v Krakově

Tauron Arena Krakow je největší sportovní hala Polska a je trochu podobná O2 areně v Praze. Velikostně je na tom taky podobně. Kapacitu má okolo 15 tisíc sedících diváků. V pátek a sobotu před nedělním závodem v Expu kromě stánku převážně s oblečením neuvidíte nic extra, bylo jako jiné Expa třeba u RunCzech. Samotný stánek RunCzech tam byl taky. To co bylo zvláštní je, že v hale probíhal turnaj Mistrovství světa v karate, vstupné se neplatilo, ale diváků dorazilo minimum.

Běžel jsem i noční běh na 10 kilometrů v Krakově v květnu a to bylo v naprostém lijáku a větrnu. Bohužel i tento půlmaraton byl v podobném počasí, jen nepršelo tak moc. Počasí tedy nevyšlo. Bylo i dost chladno. Běžců bylo lehce přes sedm tisíc. A bohužel trasa byla vedena jen ze začátku přes silnice, hodně se běhalo přes cyklostezky u a nedaleko řeky. A při tom davu byl obrovský problém se někde protlačit, bohužel trať byla špatná vzhledem k tomu davu běžců, a to po celou dobu až do cíle.

Krakow má pěkné centrum, ale jinak toho pěkného zas moc k vidění nebylo. Běží se kolem dvou větších fotbalových stadionů, přes pěkný most. Diváci fandili jen v cíli a v centru na Rynku Glowném. Jinak divácká podpora nebyla nic extra. Nejsilnější byl zážitek doběhnout do teplé haly před pár diváky a celkovým kraválem. To jsem ještě nezažil. Bohužel hned po doběhu nás směrovali všechny běžce zase ven.

Takže celkově bych napsal, že to bylo zklamání. Počasí ještě více ukázalo nedostatky zvolené trasy. Dodám ještě pár statistik. Registrovalo se přes devět tisíc běžců, ale jen sedm tisíc vyběhlo a dokončilo. Poměr žen byl 28%. Nejvíce bylo v poli mužů ve věku 30-40 let. Čechů bylo celkem šestnáct, Slováků jedenáct. Nejvíce cizinců bylo z Itálie a to 40 a Anglie 33. Můj výsledný čas byl 1:37.53. Samotná trať byla celkem rychlá.

Doufám, že v Krakowě ještě zapracují na negativech, protože potenciál mají velký, hlavně ve spojení závodu se sportovní arénou.