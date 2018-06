Rady zkušenějších: sportujte tak, aby vás to bavilo, radí Drahotová

Co by měl člověk udělat, než poprvé vyběhne?

Úplně poprvé? Nejdůležitější je mít na běh chuť a náladu, zvolit správné obutí a vyhovující terén. Určitě bych napoprvé nevyběhla do největšího kopce, to by mohlo mnohé odradit.

Anežka Drahotová věk: 19 bydliště: Rumburk, částečně též Jilemnice oddíl: USK Praha běhám od: 12let úspěchy: hlavně v chůzi: WR = 1. MSJ Eugene 2014, 1. MEJ Rieti 2013, 3. ME Zürich 2014, běh: Sportissimo Prague Halfmarathon 1. česká žena (čas 1:14:25)

Jak začít s během, na co si dát pozor?

Myslím že je důležité si pro začátek zvolit vhodné tempo, ve kterém je člověk schopen vydržet aspoň 40 minut, a teprve časem (v průběhu několika týdnů) zrychlovat, dobré je si hlídat tepovou frekvenci tak, aby se běžec-začátečník pohyboval v aerobní zóně. Jak jsem již zmínila, důležitá je zejména kvalitní obuv jak na silnici, tak do terénu. To, do čeho se oblečeme, je spíš otázka stylu, na začátku tréninku by měl člověk cítit lehkou zimu, protože jinak se posléze takzvaně „uvaří“.

Podle čeho si vybíráte boty?

Co se týče běžeckého vybavení, podporuje mě PIM, a tedy firma adidas. Z jejich bot si vybírám lehčí modely, které mě nikde netlačí a jsou pohodlné. Pro trénink volím botu, která poskytuje dobré tlumení, abych nohy nevystavovala zbytečně velkým nárazům, pro závod to jsou pak „šlupky“- nejlepší modely s nízkou podrážkou.

Poraďte, co je dobré jíst a co naopak ne?

Před během bych se určitě vyvarovala těžkým jídlům, co se týká mě, knedlo- vepřo-zelo nebo svíčková neprobíhají. Pro mě je ideální vyběhnout tři hodinky po snídani, k níž si dám vločky, nějaké ovoce a jogurt. Na odpolední fázi volím lehčí oběd: těstoviny, rýži (více méně sacharidy), syrovou zeleninu nebo luštěniny si schovejte na večer, dlouho se tráví a pro běh to není ideální.

Jsou závody vhodné i pro rekreační běžce? Na co si během prvního závodu dát pozor, na co nezapomenout?

Určitě jsou, já sama jsem začínala spíše závody než tréninky. Člověka to motivuje, zvláště závody PIM mají skvělou atmosféru. Důležité je ale závod „nepřepálit“, zvolit vhodné tempo, nepodcenit pitný režim ani doplnění energie běhen nebo po závodě.



Jak nejlépe odbourat únavu?

Vhodné jsou jak masáže, tak vířivky či sauny. Na mě nejlépe působí plavání, člověka to krásně protáhne a zregeneruje .

Ideální sport, který doplní běžecký trénink?

Sama se věnuji chlavně chůzi, těžko říct, zda je to ideální volba pro každého, přece jen je potřeba naučit se správnou techniku. Dále se intenzivně věnuji cyklistice, je to skvělý prostředek jak natrénovat objem a nezatěžovat tolik klouby, které při běhu relativně trpí. Důležité je si po kole dát pořádný strečink, bez něj se svaly zkracují. A to nechceme.

Rada na závěr?

Všem svým přátelům doporučuji sportovat, ať už zvolí běh, kolo, nebo plavání. Člověk se naučí znát své tělo, cítí se fit a taky může sníst, na co má chuť. Ať vás to baví, protože to děláte pro sebe.