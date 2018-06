Zkřížil vám běh zkřížený vaz? Poradíme, jak dál

Poranění předního zkříženého vazu je častou sportovní komplikací, v Česku ho lékaři ošetřují u tří až čtyř tisíc pacientů ročně. Nejčastěji vzniká insultací při kolektivních sportech jako fotbal či házená nebo při lyžování.

Přední zkřížený vaz (LCA – ligamentum cruciatum anterius) a zadní zkřížený vaz jsou vazivové pruhy, které uvnitř dutiny kolenního kloubu spojují kost stehenní s holenní. LCA ovlivňuje pohyb kolenního kloubu dvěma způsoby. Jeden je mechanický (brání mezi jiným prolomení kolene směrem vzad) a druhý regulační.

Neuroanatomické studie zjistily, že jedno až dvě procenta hmotnosti tohoto vazu tvoří speciální receptory, které informují mozek o poloze či pohybu v koleni. Pokud dojde k poranění, jsou tyto funkce poškozeny. Jen u asi 15 procent lidí s rupturou předního zkříženého vazu koleno funguje plnohodnotně, ostatní většinou čeká operace. Ta se zvažuje s přihlédnutím ke stupni nestability kolene, vykonávané aktivity, dle věku a motivace pacienta.

Před operací rozhodně neběhat

V době mezi úrazem a operací není běh vhodný. Operační rekonstrukce se většinou neprovádí okamžitě po úrazu, ale s odstupem několika týdnů, během nichž se vstřebá krevní výron, který se v kloubu často vytvoří. Během této fáze jsou užitečné posilovací cviky, které zamezí hypotrofii (zhubnutí) svalů dolní končetiny, a cílené posilování svalů zadní strany stehna –hamstringů, které mají podobnou funkci jako LCA.

V této fázi také myslete na to, že jakmile budete znát termín nástupu do nemocnice, objednejte se už s předstihem na rehabilitaci – obvyklé jsou totiž několikatýdenní čekací doby a včasnou rezervací si ušetříte spoustu nervů, neboť s ambulantní rehabilitační léčbou je třeba začít v přímé návaznosti na léčbu nemocniční.

Nenapodobujte dr. House

Prasklý vaz se nesešívá, ale nahrazuje vazem novým, který operatér vytvoří buď z úponové šlachy čtyřhlavého svalu stehenního (jizvu pak máte přes střed kolene, jedná se o BTB plastiku), nebo ze šlachy svalu pološlašitého nebo svalu štíhlého stehenního. V tomto případě je jizva na vnitřní straně kolene a zákrok je označován jako ST nebo ST/G plastika.

Hned druhý den po operaci se budete učit chodit o berlích. Dbejte na správnou techniku, minimalizuje se tak riziko vzniku špatných pohybových stereotypů, které se mohou následně přenášet i do běhu, pak může vzniknout jednostranné přetížení nebo dokonce další úraz. Berle se odkládají podle instrukcí operatéra, v zásadě platí, že pokud bez berlí kulháte, urychleně se k nim zase vraťte. Pokud se již dostanete k chůzi o jedné berli, noste ji v opačné ruce, než máte operované koleno, žádný dr. House!

Podrobný průběh rehabilitace není náplní tohoto článku a měl by ho určovat fyzioterapeut, který vaši léčbu povede. Obecně lze říct, že by nový cvik nebo nová pohybová aktivita měla být zařazována samostatně, protože pokud bude koleno negativně reagovat, okamžitě víte, po čem to bylo. Negativní reakcí rozumíme otok, bolest, zčervenání, omezení hybnosti, zvýšenou teplotu kůže (nastat nemusí vše najednou, ale pokud máte smůlu, může). V onom případě okamžitě snižte zátěž, chlaďte, polohujte ve zvýšené poloze, lze využít i kineziotapu v lymfatické technice (snižuje otok).

Záchytné body v pooperační rehabilitaci

Plné natažení kolene přichází v úvahu od konce prvního týdne do konce šestého týdne (záleží na pracovišti), pokud však u vás byla použita technika tzv. zarakveného štěpu, je postup odlišný.

Do konce druhého týdne pokrčíte koleno o 90 stupňů, na konci čtvrtého týdne o 120 stupňů.

Asi o pátého týdne můžete plavat (jen styl kraul nebo znak).

Jde-li o běh, podle některých autorů ho můžete zařadit v průběhu osmého týdne, jiní ho doporučují až v týdnu šestnáctém. Vyberte si (a já asi tuším, která varianta to bude).

Pozor, šestý až osmý týden je rizikové období z hlediska zvýšené náchylnosti vazu k prasknutí (dochází totiž k avaskularizaci vazu, což je určitá změna struktury vazu s ohledem na jeho cévní zásobení), v této době zátěž navyšujte minimálně.

Ještě k běhu: zátěž je třeba lineárně navyšovat, ať vás ani nenapadne vrhnout se na víc než čtvrtinu, maximálně třetinu předúrazové zátěže. (Neplatí pro ultramaratonce, těm ubereme samozřejmě víc.) Zkuste pomalý běh (na rovném terénu!) řádově 10 až 15 minut a vyčkejte dva dny. Pokud bude vše v pořádku, postupně přidávejte po asi 10 minutách. Pomalu a s rozmyslem!

Tato doporučení se týkají i situace, kdy je úraz léčen konzervativně, tedybez operace. Časové horizonty jsou však obecné – každé lidské tělo je jiné a i rehabilitace je jiná.

Nepostradatelnými jsou balanční cviky (na bosu, čočce, overbalu..) a cviky stabilizační, z nichž některé naleznete v již publikovaných článcích týkajících se problematiky iliotibiálního traktu.

Ze sportovních aktivit se během šesti až dvanácti měsíců po operaci vyhněte předkopávání v posilovně (vytahuje vaz) a plavání styl prsa. Návrat k plné sportovní aktivitě (mimo výše zmiňované) se podle zdrojů liší, osobně se nejvíce přikláním k následujícím parametrům:

koleno je bez otoku

síla čtyřhlavého svalu stehenního je asi 85procentní ve srovnání se zdravou končetinou

síla hamstringů (svalů zadní strany stehna) je asi 85–90procentní ve srovnání se zdravou končetinou

rozsah pohybu je plný

v ideálním případě bez bolesti

Doporučovaná doba návratu ke sportu se liší od čtyř měsíců od operace (v případě špičkových moderních operačních postupů a akcelerované rehabilitace), devíti měsíců (zlatý střed) až po striktní zákaz plné sportovní zátěže až do konce prvního roku od operace (to je velice časté doporučení). Vždy je třeba zvažovat individuálně. Obecným doporučením je také požívání ortézy po dobu jednoho roku od operace.

K běhu přistupujte v pooperační fázi s rozmyslem a s akceptováním linearity zátěže buď od konce 8. pooperačního týdne, nebo až od týdne šestnáctého (doporučení se liší dle pracovišť, vaše božstvo je váš operatér, ve většině případů se hodí ho i poslouchat).

Neběhejte, pokud nemáte plné propnutí kolene, ošetřujte jizvu – a pozor, ošetřování nerovná se mazání, ale i uvolňující techniky, které zabrání přichycení jizvy k podkoží, to totiž může být zdrojem stále se vyskytujícího otoku nebo bolesti. Pokud vám to nikdo ne a ne ukázat, ptejte se cíleně. Nutné je začít nejpozději hned po vytažení stehů.

A do běhu s radostí!