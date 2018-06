Jak poznat, že jsou vaše běžecké boty zralé na odpočinek?

Určení životnosti výrazně komplikuje fakt, že životnost běžeckých bot se nepočítá na dny, měsíce a roky, ale jen a pouze na naběhané kilometry. Lidé si životnost často pletou s dvouletou záruční lhůtou, ale tak jednoduché to není.



Za dva roky totiž různí běžci stihnou naběhat různý počet kilometrů. A těžko můžeme očekávat, že by bota vydržela stejný čas běžci, který za týden naběhá stovku, a tomu, kdo za sedm dní stihne sotva třetinu této porce.

Maximální porce kilometrů

Často se můžeme setkat s tím, že pro určitý typ běžeckých bot je jasně určený maximální náběh. Například u objemových tréninkových bot se obvykle setkáme s hodnotou jednoho tisíce kilometrů a u závodek se doporučená porce kilometrů pohybuje od dvou do pěti stovek. I tyto hodnoty jsou však pouze orientační, do hry vstupuje celá řada dalších faktorů, jako je materiál tlumicí vrstvy, vaše hmotnost, technika a v neposlední řadě i povrch, po kterém budete běhat.

Celkovou životnost běžeckých bot lze ve výsledku pouze odhadovat a výše zmíněné hodnoty byste měli brát jenom jako orientační doporučení. Jak ale poznat, že jsou vaše běžecké boty zralé na výměnu?

Prodřená podrážka a prasklý svršek

Dosluhující životnost běžeckých bot se může projevit na třech různých místech. Na podešvi, svršku nebo tlumicí vrstvě.

Poměrně jasným a zřetelným projevem konce životnosti je prošlapání gumové podešve skrz naskrz. Pokud se s botami dostanete až do tohoto stadia, pak už je bota velmi pravděpodobně dávno „po smrti“. Pokud byste se rozhodli v botách běhat i nadále, zbývá vám pouze několik málo kilometrů, než obrousíte i obnaženou tlumicí pěnu.



Dalším místem, na kterém se může projevit blížící se konec životnosti, je svršek. Ten je obecně nejzranitelnějším místem na běžeckých botách a je třeba rozeznat, zda závada vznikla přirozeným opotřebením, nebo chybou materiálu.

Závada svršku, kterou byste měli ihned reklamovat, se nejčastěji projeví už v raném stádiu používání boty (nejpozději po několika málo stovkách kilometrů). Pokud se vám ale svršek prodře až po velké porci naběhaných kilometrů (u objemových bot bych za určující hranici považoval již zmíněných tisíc kilometrů), pak se s největší pravděpodobností jedná o přirozené opotřebení a případná reklamace skoro určitě nebude uznána, i když v botě neběháte ještě ani rok. Určující je zejména celkový stav opotřebení vycházející z naběhané porce kilometrů. V tomto případě však záleží na prodejci, respektive výrobci, každý přistupuje k reklamačnímu procesu trochu jinak.

Životnost tlumicí vrstvy

Dojde-li k prodření svršku až postupem času, pak je velmi pravděpodobné, že takto vzniklé závadě napomohla deformace boty v oblasti tlumicí vrstvy. Běžecké boty se totiž po naběhání velkého množství kilometrů zkroutí, což má za následek zkrabacení svršku a jeho následné prodření.

Právě tlumicí vrstva je pak z hlediska životnosti běžeckých bot nejzásadnější. Většina běžců totiž své boty neroztrhá ani neprošlape jejich podrážku. To ale bohužel neznamená, že je bota stále plně funkční. Tlumicí vrstva je schopná absorbovat pouze určitý počet nárazů a postupem času přestává plnit své tlumicí povinnosti.

Že jsou vaše boty zralé na odpočinek, se dá poznat podle toho, že už netlumí tolik jako dřív a začnou vás bolet paty, nárty, holeně, kolena nebo záda. To vše vlivem přílišné tvrdosti a nedostatečného tlumení. Kromě pocitu výrazně nižšího pohodlí se dá prošlapaná tlumicí vrstva poznat i podle celkového zkroucení běžecké boty v přední části nebo tak, že z boty vyndáte vnitřní stélku a v přední části nahmatáte zřetelně vyšlapaný důlek.

Ve výsledku doporučuji v botách běhat do té doby, dokud se na nich neprojeví viditelná závada nebo dokud vám to nezačne být nepohodlné. Pozor na to, že kromě bolestí z tvrdého dopadu se mohou objevit i puchýře nebo oděrky na místech, kde vám je boty do té doby nezpůsobovaly. Dokud je vše v pořádku a pocit ze svých bot máte stále dobrý, pak obvykle není potřeba pořizovat nový pár.