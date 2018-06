Běžcova chladná rána: jak je přežít a co dělat, když se nám nechce ven

Základem je správná volba oblečení. Otravná poučka o tom, že není špatného počasí, ale je jen špatně oblečený běžec, je pravdivá – ať se nám to líbí, nebo ne. (O tom, jak a proč vyladit vrstvy oblečení na běhání v chladných měsících, jsme psali třeba v tomto článku, přehledné tipy na oblečení podle venkovní teploty si můžete pročíst zde.)



Dobrý výběr oblečení vám pomůže odbourat i počáteční nevoli vytáhnout paty z domu. Soňa Karásková doporučuje se doma zbytečně nezdržovat, už vůbec ne rozcvičovat. Rozklusání před vlastním během je však podle ní nutností v jakémkoli počasí. A stejně tak alespoň krátké rozcvičení, kterým rozhýbeme svaly předtím, než nasadíme tempo.

V zimě můžeme mít také pocit, že se nám déle zahřívají svaly. „Nastartovat“ je můžeme i instantně – především na začátku výběhu se nám pak poběží mnohem lehčeji. „K prohřátí lze využít speciální přípravky, jako je třeba hřejivý krém Emspoma na stehenní svaly,“ doporučuje trenérka.

Zimní tempo? Přizpůsobte ho podmínkám

Na začátečnickou otázku, zda máme chladnému počasí přizpůsobovat své tempo, odpovídá Soňa Karásková jasně: Základem je poslouchat svoje tělo, vnímat, jak se cítíme v zimním oblečení, ale myslet i na možnou změnu povrchu, po kterém běžíme.

„V zimě můžeme běhat tak, jak jsme zvyklí, záleží hlavně na pocitu každého běžce. Když napálíme běh v chladném počasí a budeme moc oblečení, může se stát, že nám bude horko. Každý běžec by měl zvážit i běhání v mrazu, kdy může být namrznutý povrch a hrozit úraz. Dýchat ledový vzduch také nemusí být úplně příjemné a zdravé,“ shrnuje trenérka.

Pokud tedy cítíme jakýkoli diskomfort, zkusme nejdříve přizpůsobit tempo. Pokud nejsme dostatečně zběhlí ve volbě oblečení nebo zjistíme, že nám kloužou boty po namrzlé cestě, je někdy lepší se „zbaběle“ vrátit domů, než být chvíli za hrdinu a pak skončit v posteli s nachlazením nebo i zraněním.

Moc velká zima? Nezahálejte a doplňte běh jiným cvičením

Skvělou zimní alternativou k běhu je klasické běžecké lyžování (jemuž jsme se loni věnovali například v tomto článku), které ti šťastnější z nás už letos na podzim mohli vyzkoušet. „Jenže kdo se dostane do hor, když musí sedět minimálně přes týden ve městě v kanceláři?“ ptá se Soňa Karásková a hned doporučuje vhodné ingredience k běhání ze své crossfitové kuchyně. Dobrou volbou může být podle ní návštěva crossfitové tělocvičny, kde se jako součást tréninku využívá takzvaný SkiErg trenažér. Při cvičení na něm se zapojuje celé tělo. Dalšími vhodnými doplňky jsou nejen pro běžce také cyklo nebo veslovací a další kardio trenažéry, které v crossfitové tělocvičně také najdete.

I výmluvu, že se nám nechce vyběhnout do zimy, můžeme využít jako motivaci: Co třeba běhat trochu méně, ale o to více se vrhnout na silový trénink, který jsme během roku trochu zanedbávali? „Silová cvičení by v zimní běžecké přípravě určitě neměla chybět. Je důležité svaly správně posílit a připravit opět na hlavní běžeckou sezónu. Prostě jen běhat v zimě rozhodně nestačí,“ uzavírá Soňa Karásková.