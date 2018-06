Nenechte se nachytat, dietní pití může způsobovat chuť na sladké

Nekalorické verze sladkých limonád většinou hrdě hlásí „nulové skóre“ na viditelném místě na etiketě a poté ještě jednou v podrobném rozpisu energetických hodnot. „Jak je možné, že nemají vůbec žádné kalorie? Mají přece stejnou nebo skoro stejnou chuť jako jejich kaloričtí sourozenci a něco v tom přeci být musí,“ řekne si možná laik.

„Je to jednoduché. Limonády neobsahují cukr, který je v běžných limonádách nositelem energie, ale pouze umělá sladidla, která energii neobsahují. Příkladem jsou acesulfam K, aspartam nebo i cyklamát. Jejich výhodou je, že nezvyšují hladinu krevního cukru a mají nulovou kalorickou hodnotu, ale nesou s sebou jiná možná zdravotní rizika,“ říká nutriční specialistka.



Zároveň dodává, že rozdíl mezi „light“ a „zero“ limonádou není v podstatě žádný. Myslet si, že jedna z nich bude zdravější, protože nemá kalorie, by byla chyba. Stejně jako sáhnout po té, která přiznává nějaký ten cukr, a nechat se ošálit domněnkou, že je lepší si dopřát spíše přírodní cukr než umělá sladidla. Ty jsou ale v light verzích limonád také – cukr zde hraje pouze „epizodní“ roli a spíše upravuje chuť a celkový dojem na spotřebitele.

Limonáda bez kalorií vás nutí jíst

Představa „nuly kalorií“ s sebou přináší háček: spousta lidí se k těmto limonádám uchyluje častěji, než by to dělalo v případě jejich kalorických verzí. Někteří jsou přesvědčeni, že takovou limonádu mohou pít jako vodu a doplňovat s ní pitný režim.

Expertka to však vyvrací. Nejde totiž jen o přijaté kalorie, ale také o látky chemického původu, které organismu pitím těchto limonád dodáváme. „Nejzdravějším nápojem bude vždy voda,“ říká a dodává: „Limonády s umělými sladidly sice nemají velké množství kalorií, ale některá sladidla jsou podezřelá z negativního působení na zdraví. Například cyklamát je v USA zakázaný americkou agenturou FDA, protože je podezřelý z karcinogenity.“

Dalším velkým problémem umělých sladidel je jejich schopnost ošálit naše tělo, které si bude myslet, že dostalo dávku cukru, a bude se podle toho také chovat: „Umělá sladidla v limonádách s označením light nebo zero matou organismus, aby si myslel, že konzumuje skutečné jídlo se skutečnými cukry. V těle však nevyvolává stejné reakce jako klasický cukr a výsledkem je větší chuť k jídlu, především na sladké. Už i vědecké studie potvrdily, že pravidelní konzumenti light limonád jsou náchylnější k nadváze,“ upozorňuje Bartolomějová.

Při sportu raději vodu nebo neslazený „ionťák“

Nabízí se otázka, jak je to s pitím takových limonád při sportu nebo třeba před či po aktivitě. Pokud se chystáme na větší výdej energie a máme opravdu nezvladatelnou chuť na skleničku coly, nic závažného se nám nestane. I když jsou samozřejmě desítky dalších a lepších způsobů, jak doplnit energii pomocí sacharidů (třeba pár kousků ovoce, oslazený čaj nebo tyčinka s obilninami a ovocem). Co se týče pouze přijatých kalorií, nemusíme se bát, že bychom je „nevyběhali“. Jako zdroji sacharidů po výkonu bychom se ale sladkým limonádám měli vyhnout, a to jak těm kalorickým, tak „odlehčeným“. V takovém případě tělo potřebuje spíše kvalitní, „pomalé“ sacharidy, než se nechat „ohloupnout“ umělým sladidlem a dostat záchvat hladu.

Tím spíše bychom se ke konzumaci limonád neměli uchylovat během sportovní aktivity. I když jsou bez kalorií, nejsou rozhodně dobrým nápojem pro hydrataci organismu. „Nejúčinnější metodou hydratace nejen při sportu je voda. V případech extrémního pocení nebo dlouhotrvající aktivity lze doporučit ještě iontové nápoje, ale vybírejte ty bez umělých sladidel,“ radí Monika Bartolomějová.

Chuť na limonádu? Sáhněte po domácí

A co tedy dělat, když máme v létě chuť na osvěžující a třeba i sladší nápoj? „Sáhněte po domácí limonádě,“ radí odbornice, „skvělou limonádu si můžete vytvořit i doma, bez zbytečného cukru a chemických aditiv. Co takhle perlivou vodu ochutit mátou a limetovou a citronovou šťávou? Nebo zalít horkou vodou plátky zázvoru, zakápnout citronem a nechat vychladit? Variant je bezpočet.“

Svému tělu tak dopřejete nápoj, na který máte chuť a jehož složení máte pod kontrolou – kromě osvěžení do sebe dostanete i nějaké ty vitamíny. Lehce přisladit můžete nápoj medem nebo javorovým sirupem, které vám sice nějaké ty kalorie dodají, ale zase se nemusíte bát chemie.

Nepleťte si ale pojmy – domácí limonáda rozhodně není přeslazený sirup z láhve se spoustou éček na etiketě, zalitý vodou a ozdobený plátkem citrónu, jakého se vám dostane v nejednom podniku s občerstvením. Pokud chcete mít jistotu, ptejte se, jak limonádu vyrábějí, a pokud je ze sirupu, ujistěte se, že je to kvalitní přírodní produkt bez umělých sladidel.