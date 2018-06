Ženy adidas Women’s Challenge: vyberte jednu z účastnic

Veronika Paláčková Proč se chcete přihlásit do adidas Women's Challenge? Protože se snažím naučit běhat, ale nemám žádné vedení, nevím, co dělám dobře nebo špatně, a protože bych se někdy časem chtěla nějakého závodu zúčastnit, když už jsem se do toho jednou opravdu pustila. Všechno jde, když se opravdu chce. Jaký je váš osobní příběh, motivace, cíl? Vůbec nikdy jsem nijak nesportovala a váha tomu samozřejmě odpovídala, dostala jsem se až na 126 kilo. Před rokem a půl jsem si řekla, že to už není vůbec zdravé a že bych s tím měla začít něco dělat. Začala jsem tedy pravidelně chodit a upravila jídelníček. Od té doby jsem zhubnula 16 kilogramů. Ale chůze už mě nebaví. Vždycky jsem cítila, že bych se chtěla rozběhnout (i když jsem k běhu nikdy neměla žádný vztah), takže když jsem na Rungo.cz četla nějaký článek o běhu pro začátečníky, vyzkoušela jsem to. Začínala jsem na minutě běhu spojeného s chůzí, dnes uběhnu pět minut v kuse. Je to těžké, přece jen tahám víc než 40 kil navíc, ale cítím, že mě to postupně začíná bavit, i když to pořád hodně bolí. Ráda bych se naučila opravdu běhat, chtěla bych, aby se to stalo mou přirozeností - už nechci sedět celé dny doma u počítače a kynout. Věřím, že to půjde a že jednou budu přirozeně štíhlá a zdravá, ale mám před sebou ještě velmi dlouhou cestu. Popište sama sebe. Jaká podle vás jste? Jsem veselá a optimistická, mám velmi slabou vůli, ale umím se pro věci velmi nadchnout, a když mi dávají smysl, tak u nich vydržet. Jsem poměrně rázná a energická, ale umím naslouchat. Občas jsem přecitlivělá, těžce nesu kritiku, ale když je konstruktivní a má smysl, přenesu se přes ni.