Deset sportů, díky nimž nejlépe zhubnete

Léto je ideální dobou na to začít se opravdu pravidelně hýbat. Výmluvy v podobě padajících vloček, pokročilé zimomřivosti a klouzavosti podložky odpadají, všude kolem se objevují sportovní lákadla v podobě půjčoven kol, lodiček a přátelských utkání v plážovém volejbale.

Pokud si slibujete už několik let, že toto léto zhubnete do plavek, ale grilovačky a lenora vám vaše dobré předsevzetí vždycky tak nějak zatrhly, máme pro vás deset letních sportů, které spalují kalorie nejrychleji a budou mít na vaše tělo největší efekt. A navíc si při nich užijete tuny legrace a vaše peněženka u toho nevykrvácí.

1. Běh (3 400 kJ za hodinu aktivity u průměrně vzrostlého těla)

Proběhněte si brněnskou zoo Kopeček a sladká odměna v cíli vás neminou. Zafandí vám medvědi, pořadatelé i opice! Více se dozvíte ZDE.

Nejvíce kalorií spálíte usilovným během. Při běhu totiž pracují největší svaly v těle a ty na svoji práci adekvátně spotřebují nejvíce energie. Současně samozřejmě spotřebují i nejvíce kyslíku, takže pocit vyčerpanosti přichází u netrénovaného jedince poměrně záhy. Klus nebo indiánský běh sice spálí asi o dvacet procent méně kalorií, ale právě pohyb na aerobním prahu, kdy spalujete především tuky, ne cukry, z vás vyštíhlí vysněného borce či borkyni.

Na to, abyste poznali tento zlatý střed, přitom nepotřebujete ani trenéra, ani drahé hodinky. Pohybujte se klusem tak, abyste byli schopni mluvit v jednoduchých větách, a postupně natahujte dobu pohybu od půlhodiny až k hodině. Přečtěte si, jak začít tak, abyste rovnou neskončili.



2. Plavání (2 800 kJ za hodinu při stylu prsa)

Pokud neplavete čubičku stylem paní Radové a nebojíte se strčit hlavu pod vodu, můžete proměnit rodinnou návštěvu prázdninového koupálka v plnotučný trénink. Nechte děti a partnera dovádět na skluzavce nebo u pivního stánku a místo toho si dejte půlhodinku souvislého plavání. Možná si při tom funění od jednoho okraje bazénu k druhému budete připadat jako křeček v kolečku, ale i tahle rutina se dá ozvláštnit.

Už jste zkoušeli spočítat všechny dlaždičky na dně? A spočítat, na kolik záběrů v kterém stylu přejedete celý bazén? Nebo na kolik nádechů ho celý podplavete a ještě přitom okouknete všechny ponořené krasavce a krasavice? Půjčte si od plavčíka destičku a vraťte se zpátky na lekce plavání na základní škole. Bavte se a vězte, že stylem kraul spálíte ještě o něco více než u stylu prsa, zvlášť pokud ho pořádně neumíte. Odměnou za plavání místo koupání vám bude krásné opálení, vyrýsovaná ramena a uvolněná páteř.

3. Tenis (2 800 kJ za hodinu hry)

Tenisový mač nemusí být jen společenská záležitost. Většina Čechů holduje spíše squashi, ale na ten je v létě dost horko, zatímco pronájem kurtu a půjčení rakety nekoštuje v nějakém maloměstském klubu až takovou raketu a má zvláštní příchuť vzdálené noblesy.

Můžete si vzpomenout na Saturnina, najmout si trenéra nebo si jen tak z legrace zapinkat – výsledek bude stejný. Rychlé krátké sprinty a komplexní zapojení celého těla vám pomohou spálit celý oběd i s dezertem a díky zaujetí hrou vydržíte v pohybu déle než třeba při poněkud monotónním běhu.

4. Basketbal (2 500 kJ za hodinu hry)

Konzumovat kalorie v dobré společnosti umí každý. Chcete-li je v dobré společnosti i spalovat, vyzvěte kamarády na basketbalovou půlhodinku. Na rozdíl od volejbalu si dobře zahrajete i jeden na jednoho, pokud budete hrát na jeden koš, a díky větší běhavosti se víc zapotíte.

Basketbal se dá hrát na každém plácku, a i když moc neznáte pravidla, spolehlivě se za chvíli uhoníte do bezvědomí. Vyšší váhová kategorie tu není na škodu, protože vás od míče jen tak někdo neodstrčí a přes vaše zavazející tělo se bude na koš střílet poměrně obtížně. Proto se toho nebojte a v případě nutnosti zaveďte svá vlastní pravidla – například to, že o hlavu a více menší protihráč má právo vystřelit na koš s jedním opravným pokusem.

5. Cyklistika (2 500 kJ za hodinu svižné jízdy)

Šlapání na kole zapojuje velké svaly v těle a posiluje vaše stehna i lýtka bez toho, aby přitom byly namáhány vaše klouby. Proto je vhodné v každém věku a v téměř každém zdravotním stavu. Samozřejmě, pokud jím chcete výrazněji hubnout, nesmíte se na něm pohybovat stylem „stará Voráčková jede v šest ráno do konzumu pro rohliky“.

Dosáhnete-li průměrné rychlosti dvaceti kilometrů v hodině a nebudete-li zastavovat každých pět kilometrů na jedno pětipivo, uděláte pro svoje srdce i svaly opravdu hodně.

Kromě prázdninových vyjížděk zkuste vzít kolo na milost nejen jako sportovní kratochvíli, ale jako plnohodnotný dopravní prostředek. Zkuste na něm jet v teplém letním dni do práce, na nákup nebo na koupaliště – třeba si z prázdnin odvezete nový zvyk a po klíčcích od auta budete sahat daleko méně často. A stejně tak po zaručených radách na rychlé hubnutí.

6. Horolezectví (2 300 kJ za hodinu)

Silové pojetí sportovního lezení zapojuje svaly celého těla, a to i ty, o kterých vůbec nevíte, že je máte. Samozřejmě můžete posilovat tupým zvedáním železa v klimatizované posilovně nebo zvolit zajímavější variantu posilování vlastní vahou ve venkovní tělocvičně. Jenže lezení po stěně či skále posílí nejen vaše tělo včetně tolik potřebného „core“, ale především vaši morálku.

Není to samoúčelné cvičení, ale smysluplná činnost, při které překonáváte lecjakou fyzickou i psychickou výzvu. Stojíte-li na miniaturním stupu, rukou šátráte nad sebou v blahé naději, že se tam vyskytne cosi vytrčeného a neklouzavého, za co se můžete přitáhnout o pár decimetrů výše, abyste po krátkém pohledu na hloubku pod sebou a delší modlitbě vyslyšeli volání parťáka nad sebou a krok vzduchem k imaginárnímu chytu riskli, spálíte všechna piva, která na oslavu vylezené cesty večer vypijete.

Ze začátku se do lezení sice nemůžete pustit sami, potřebujete buď absolvovat kurz, nebo se zapsat do oddílu, kde vás naučí základy jištění a pohybu na skalách, ale zvláště pokud jste hezká slečna, kterých je v lezeckých vodách stálý nedostatek, rozhodně nezůstanete bez spolulezce.

7. Kanoistika a veslování (2100 kJ za hodinu)

Veslování je jedním z fyzicky nejnáročnějších sportů, ale jen málokdo se bez předchozí praxe dokáže udržet a svézt na úzké lodi bez občasného vykoupání. Veslovací trenažér je sice přítomen v každé posilovně, ale vlezte na něj, když je venku třicet stupňů a sluníčko vás láká ven.

Naštěstí se už dají půjčit i lodě, které jsou širší a pro začátečníka ovladatelnější. V případě, že nemáte půjčovnu veslic zrovna u nosu, zkuste kanoistiku. Energetický výdej je podobný, jen musíte mít na paměti, že musíte stále zabírat, ne se po zvyku českých vodáků vézt po oleji a každý kilometr svědomitě zapít půllitrem rumu.

8. Chůze po horách (1650 kJ za hodinu svižnější chůze)

Trekování po horských hřebenech sice nespálí tolik kalorií jako běh, ale zase se mu z logických i logistických důvodů budete věnovat několik hodin v kuse. Pozorovaná panoramata odvedou vaši pozornost od únavy i klubajících se puchýřů, za odměnu slupnete tu borůvkový koláč, tam Krakonošovy kapky, a díky náročnosti pohybu v kopcovitém terénu budete stále v energetickém mínusu.

Pokud nedokážete svoji mlsnou ovládnout při průchodu okolo každého bufetu, sbalte si na záda do batohu věci a jídlo na tři dny a „natěžko“ zdrhněte do divočiny. Pak budete mít nad příjmem kalorií dokonalou kontrolu a zažijete to pravé prázdninové dobrodružství.

9. Bruslení (1640 kJ za hodinu)

Bruslení na kolečkových či in-line bruslích, při kterém budete opravdu bruslit, nikoliv vystavovat své tělo oděné jen do miniaturních šortek, spálí překvapivé množství kalorií. Pokud sport podpoříte použitím hůlek a budete si hrát na letní verzi běžeckého lyžování, rozhodně si po sezóně miniaturní šortky budete moci dovolit. Jen, prosím, myslete na to, že lékařské zkušenosti z posledních let ukazují, že při tomto sportu dochází k největšímu počtu vážných úrazů. Na hlavu si nezapomeňte vzít helmu, ať v příští sezóně neděláte parádu s jizvou přes celé čelo v podobě Frankensteinova monstra, a i když nesnášíte ty divné chrániče, které vás omezují ve volnosti pohybu, vemte zavděk alespoň těmi na zápěstí.

10. Badminton (1470 kJ za hodinu hry)

Všichni narození ještě v minulém století měli jako prázdninovou hračku badmintonovou sadu, kterou s gustem otloukali na plážích jezer, rybníků a v případě dobrého roku a devizového příslibu i moří. Dřevěné, případně plastové pálky vyrobené v Číně a ochmýřený míček létaly vzduchem celé léto a pravidelně padaly sousedům do zahrad, což zavdalo spoustu podnětů k neplánovaným návštěvám a tajným ochutnávkám cizích třešní. Vezměte pálky do ruky i dnes a rozbalte to u vody nebo rovnou ve vodě. Badminton se dostává do stále většího povědomí a leckde si dokonce můžete pronajmout speciální kurt.

Nezáleží na tom, jak energeticky náročný je sport, který jste si pro hubnutí vybrali, ale to jak moc vás baví. I když je pravdou, že na to, abyste při šachu zhubli jednu koblihu, byste museli u hrací desky sedět asi tak dva dny, vyberte si především to, co vám udělá radost. Ať to bude kriket nebo hod kládou po skotském způsobu, jen tak docílíte pokroků – protože to bude zábavné prázdninové bláznění, nikoliv trénink. Nebo, nedejbože, dieta.