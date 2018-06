Vlašské ořechy mají pozitivní vliv na naši náladu. Po mandlích se hubne

Tuky ve zdravém jídelníčku Příjem tuků by se měl rovnat zhruba 30 procentům denního energetického příjmu. Pro jedince, který by měl přijmout 2 500 kcal, je to tedy 750 kcal. A jelikož gram tuku obsahuje asi devět kcal, bude doporučený obsah tuků ve stravě poměrně nízký: asi 83 gramů denně. Nutriční specialistka Hana Lang vysvětluje, jak bychom měli s tuky v jídelníčku zacházet: „Tuky dělíme do tří základních skupin mastných kyselin (nasycené, nenasycené a více-nenasycené), jejichž obsah v našem jídelníčku by měl odpovídat poměru 1:1:1, tedy každá skupina mastných kyselin by měla zaujímat třetinu z objemu všech přijatých tuků.“ Pokud pracujeme na snížení hladiny cholesterolu, měli bychom složku nasycených kyselin omezit a doplnit zbylými dvěma. Tuky bychom neměli konzumovat bezprostředně před nebo po tréninku, jelikož zpomalují trávení, které by tak nemohlo dostatečně rychle vstřebat bílkoviny a sacharidy, důležité pro energii při aktivitě, pro formování svalů i pro regeneraci. Jako dlouhodobý zdroj energie jsou ale ideální a nezbytné.