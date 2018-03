Zdravé svačinky: energii doplní sušené ovoce a ořechy

Běhám na výkon a chci se zlepšovat, a to se neobejde bez pořádné dávky energie. Kromě pravidelných plnohodnotných porcí bychom neměli zapomínat ani na malé svačinky, díky kterým hned po tréninku nepadneme únavou. Jak na to, radí Ondra Starosta, trenér a atlet z CrossFit With Us.



Zvětšit fotografii Svačinka s ořechy, ovocem a jogurtem doplní energii lépe než cukry ve sladkostech | foto: Karolína Hornová, Rungo.cz