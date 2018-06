Pot je nepřítelem kůže. Pomůže pravidelná sprcha i olivový olej

Osobní hygienu a různé názory na ni ovlivňovala po staletí móda, náboženství i vědecké objevy a dodnes o ní kolují různé teorie, pravdy i mýty. Zatímco staří Řekové se koupali a sprchovali poměrně pravidelně, barokní šlechtičny vlezly do lázně jen párkrát do roka. Sprchování přišlo masově do módy ve francouzské armádě koncem 19. století – což byla také doba, kdy lidé začali ve velkém sportovat a měli stále častěji k dispozici koupelny i doma. Dnes nám přijde naprosto samozřejmé skočit do sprchy či vany kdykoli se nám zachce. Myjeme se často dvakrát denně i častěji – především v horkých letních dnech a potom, co si dáme „do těla“ v parku nebo tělocvičně čekáme na sprchu a voňavé mýdlo jako na smilování. Bohatou pěnu a horkou páru si užíváme do sytosti někdy i desítky minut, a když vylezeme, máme pocit, že jsme zase jednou udělali něco pro svoje zdraví. Je to tak ale opravdu?

Nic se nemá přehánět

Ochranný film pokožky Kůže funguje jako bariéra, chránící náš organismus před škodlivými vlivy. Porušení její obranyschopnosti může vést k různým chorobným stavům – ekzémům, pupínkům, svědění, popraskání. Naši kůži chrání vrchní hydrolipidová vrstva, tvořená produkty mazových a potních žláz. Je mírně kyselá (pH 4,5 - 5,5), což usnadňuje obnovu pokožky. Tento ochranný film narušuje nadměrné působení zásaditých látek (obsažených především v klasickém mýdle) a silně odmašťujících látek, ale i kyseliny, které tělo vyplaví s potem během sportu. Ochranný film zdravé pokožky by se měl do hodiny úplně obnovit sám, pokožce namožené sportem či dlouhým pobytem ve vodě a také sušší a citlivější kůži musíme trochu „pomoci“ jednak sprchovým gelem či mýdlem s pH pokožky (a rozhodně ne vyšším, než neutrálních 7) a obsahem oleje nebo hydratační složky, jednak závěrečným ošetřením tělovým mlékem.

V současné ekologií posedlé době se střetávají dva názory: že kdo se nemyje (alespoň) dvakrát denně, je špindíra, a druhý, že sprchování je vlastně nepřirozený výdobytek moderní doby a že tělu bohatě stačí, když je umyto jednou za dva, případně i tři dny. Pokožka se o sebe postará nejlépe sama, sprchováním jen narušujeme její přirozenou obranyschopnost a navíc ušetříme spoustu vody a vypustíme do světa mnohem méně syntetických látek ze sprchového gelu. Myšlenka ekologie a přirozenosti má cosi do sebe, ale v zájmu našeho zdraví to nesmí znamenat, že se budeme vracet zpátky na stromy. Hlavním pravidlem v osobní hygieně je najít zlatý střed a zvolit vhodné přípravky. „Sprchování by mělo probíhat průměrně dvakrát denně, s použitím čistících gelů. Při intenzivní námaze, tedy především sportu, i častěji,“ říká doktorka Hana Duchková, primářka Kožního oddělení Sanatoria Europa v Teplicích. Večerní koupel či sprcha po náročném dni v pohybu může být intenzivnější, protože je to právě horkem a pohybem vzniklý pot, co přirozenou obranyschopnost naší pokožky narušuje. Ráno pak stačí jen rychlé opláchnutí pro osvěžení; klidně jen s minimem mýdla pro hygienu problematických partií.



Po plavání či běhu je sprcha nutností

Pokud holdujeme plavání nebo koupání – a je jedno, zda v rybníce, bazénu či moři – neměli bychom hygienu odkládat až na večer. „Déletrvající pobyt ve vodě vyplaví takzvané humektanty, což jsou látky v kůži rozpustné ve vodě. Patří sem látky podobné glycerinu. Po déletrvající koupeli je kůže kvůli tomuto procesu viditelně změněná a připomíná kůži dříve označovanou jako kůže pradlen,“ vysvětluje doktorka Duchková. Jsou to právě ony „varhánky“ především na dlaních, které můžeme po dlouhé koupeli pozorovat. Kůže si po čase mechanismem zpětné vazby pomůže sama, nicméně i tak je dlouhým pobytem ve vodě namáhána a vysušována. „Po plavání či koupání stačí krátká sprcha a důležité je pak zvláčnit kůži krémy nebo spreji s obsahem oleje,“ upozorňuje dermatoložka. Sprcha by také neměla být příliš horká, protože horká voda výše zmíněný stav jen zhoršuje, otevírá póry a uvolňuje z pokožky přirozené mastné látky.

Stejně jako naše kůže sama sebe chrání, může ale sama sobě i škodit. Sportovci a především běžci by teď měli číst o to pozorněji. Vždy když je nám horko (ať při sportu, nebo ve vedru, nebo v kombinaci obojího), naše kůže vylučuje pot. „Po sportovních výkonech je sprcha zcela povinná, protože se „doppingem“ vyplavuje nejen více potu, ale i mazu. Mnozí sportovci trpí například kyselým, nepříjemně páchnoucím potem, který stav kůže zhoršuje, což se pak projevuje mastnou pletí, akné, či ekzémy,“ vysvětluje doktorka Duchková a dodává: „Zmíněný maz ve větším množství ucpává folikuly – mohou se pak tvořit komedony (tzv. černé tečky), které ucpávají póry a zabraňují vylučování mazu.“ Kůže se tak dostane do nezdravého koloběhu, kdy nemůže správně „dýchat“ ani vylučovat odpadní látky. Sprcha bezprostředně po sportovní aktivitě je tedy namístě, musíme ale dát pozor i na to, čím se myjeme: některé gely mají sice osvěžující vůni, ale často bývají kyselé a pokožku vysušují.

Do tří minut namazat

Test odolnosti kůže Pokud si nejste jisti, jak na tom vaše kůže je, vyzkoušejte jednoduchý test. Osprchujte se s použitím sprchového gelu, osušte se a ničím se nemažte. Pravděpodobně ucítíte nepříjemný suchý pocit, který by měl po 10–15 minutách začít ustupovat a do hodiny byste neměli pociťovat žádný diskomfort. Pokud nepříjemný pocit neustoupí a stále budete mít nutkání se namazat, znamená to, že vaše kůže je citlivější a svůj ochranný film obnovuje pomaleji. Především po sportu tedy používejte přípravek s olejem pro posílení a obnovu ochrany. Skvěle funguje i čistý kokosový olej, který se rychle vstřebává, seženete ho ve větších drogeriích.

„Samotné sprchování by nemělo trvat déle než pět minut, neměli bychom to přehánět s teplotou vody a do tří minut po osušení by mělo následovat ošetření pokožky přípravkem s obsahem oleje. Bez těchto olejů je pokožka suchá a svědí,“ radí doktorka Duchková. K mytí doporučuje používat mýdla s vysokým obsahem nenasycených mastných kyselin, což jsou například mýdla a gely s obsahem olivového oleje, který zachová optimální hladinu pH a pokožku zvláčňuje. Běžná mýdla naopak mohou kůži vysušovat a i měnit pH, tedy poměr mezi kyselostí a zásaditostí kůže. Zdravý poměr pH v pokožce zajišťuje ochranu kůže proti prvním vypoceným kyselinám při sportu, ale i při noční tělesné regeneraci. Především lidé s citlivou pokožkou pocítí tyto změny nepříjemným zarudnutím, svěděním nebo ekzémem. Intenzivním sportem, jakým je třeba právě běh v horku, se pH naší pokožky ještě více odchyluje od této přirozené hladiny. Včasná sprcha zabrání další neprospěšné „práci“ kyselin a samozřejmě zbaví nepříjemného zápachu i pocitu. Šetrné tělové mléko nebo krém s olivovým či sezamovým olejem, krémy s bambuckým máslem nebo kokosovým olejem pak zmíněnou hladinu pH pomohou vrátit do normálu, vytvořit přirozený ochranný film a tím chrání pokožku před vysušením.