Problém, o kterém se nemluví: bežecký průjem

Možná to znáte taky. Zrovna když jste dobrých pár kilometrů od domova, ozve se nutkavá potřeba odskočit si na záchod. Často nám tak nezbývá než stáhnout kalhoty na více či méně veřejných místech. Některé snad uklidní, že je to úplně běžný problém, s nímž se setkala řada amatérských, ale i profesionálních sportovců. Například britská atletka Paula Radcliffe musela dokonce během Londýnského maratonu vykonat svou potřebu přímo na trati před přihlížejícími diváky.

Na vině může být nepřiměřená zátěž, výživa nebo nervozita

Co však za průjem může?„Zažívací potíže mají především běžci, kteří nejsou vzhledem k dané zátěži dostatečně trénovaní. Souvisí to zejména se změnou hladiny hormonů při zátěži a s přesunem krve z oblasti zažívacího ústrojí do pracujících svalů,“ vysvětluje gastroenterolog Ondřej Urban.

Běžecký průjem pravděpodobně bude trápit především ty, kteří se snaží překonat svá maxima, ať už co se týče vzdálenosti, nebo rychlosti. To je také důvodem, proč si zažívací problémy nevybírají ani v závodech. Tím, že se snažíme dosáhnout co nejlepších výsledků, můžeme velmi snadno našemu zažívání zavdat příčinu k tomu nás pořádně pozlobit.

Průjem mívá však často na svědomí také jídlo, které si dopřejeme před tréninkem. „Na problémech se podílí dehydratace nebo nevhodný stravovací režim, ať už co se týče kvality, množství, nebo načasování potravy. Například tučná strava opouští žaludek mnohem pomaleji než potrava na bázi sacharidů. Samostatnou kapitolou jsou pak různé potravinové doplňky,“ říká doktor Urban.

Před závodem tak raději neexperimentujte a nezařazujte do svého jídelníčku nic, na co byste nebyli zvyklí. To platí i o výživových doplňcích pro sportovce. Ty raději prvně otestujte při tréninku. Pokud vám totiž nesednou, je lepší si problémy odbýt během přípravy než v ostrém závodě.

Na startovní čáře závodů nás však do svízelných situací může dostat také nervozita. Průjem z nervozity není jen dominantou sportovců, ale často jím trpí i lidé, které čeká například zkouška ve škole nebo důležitá pracovní schůzka. V těchto případech však většinou odezní stejně rychle, jako přišel, po prvním kilometru závodu už ani nevíme, že jsme kdy měli zažívací problémy.

Jak problémům předcházet

Běžeckému průjmu můžeme zamezit tím, že budeme zařazovat jen takovou zátěž, na kterou stačíme. Většina sportovců však nechce zůstat na jednom místě a neustále vylepšování jejich rekordů je pro ně hnací silou. V takovém případě musíme počítat s tím, že nás průjem může sem tam potrápit, a jedinou osvědčenou radou je vzít si do kapsy kousek toaletního papíru. To platí také u průjmu z nervozity. Léky jako například Endiaron vám v těchto případech příliš nepomohou. Používají se totiž především při průjmech s infekčním původem, avšak vaše problémy infekce nezpůsobila.

Ondřej Urban připomíná, že svůj vliv může mít kromě zátěže také výživa a hydratace před tréninkem. „Většině běžců vyhovuje, když se nají nejpozději dvě hodiny před výběhem. Nevhodné je jíst tučná jídla, naopak bychom si měli dát sacharidy například ve formě těstovin. Před aktivitou je také nutné se dostatečně hydratovat. Je-li běh delší než jednu hodinu, neměli bychom zapomínat na průběžnou hydrataci a doplnění iontů. Tekutiny je lepší pít častěji v malých objemech,“ radí. Při dlouhých výbězích nezapomínejte na doplnění energie, například v podobě tyčinky nebo gelu, které v přiměřeném množství zažívání nepoškozují.

Pálení žáhy si nevybírá

Dalším zažívacím problém, který umí řadě běžců také pořádně otrávit trénink, je pálení žáhy. To sice není našemu zdraví nějak škodlivé a na rozdíl od průjmu nás nedostává do svízelných situací, avšak pocit je to bezesporu nepříjemný.

„Pálení žáhy při běhu je způsobeno zpětným tokem kyselého žaludečního obsahu do jícnu. Je-li tento příznak přítomen pouze u běhu, jsou nejvhodnějším lékem antacida, která jsou běžně dostupná v lékárně,“ doporučuje Urban. Pokud vás však trápí pálení žáhy i mimo tréninky a během aktivity se stává ještě intenzivnější, konzultujte svůj stav s lékařem. Mohlo by se totiž jednat o refluxní chorobu jícnu, která vyžaduje jiný přístup.

Ať už běžecký průjem, nebo pálení žáhy jsou poměrně časté problémy, s nimiž se za svůj život setkal už nejeden běžec. Pokud vás trápí nárazově, není nutné vyhledávat lékaře. Tyto zažívací problémy totiž našemu zdraví v zásadě neškodí. Pokud máte však potíže i mimo tréninky, obraťte se na odborníka.