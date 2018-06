Pivařova běžecká termínovka pro rok 2017

Pivo a běh jsou mnohdy spojeny více, než si myslíme. „Pivo je nejlepší ionťák,“ říká se. Nabídnou vám ho ostatně v cíli většiny závodů. S nadsázkou lze říct, že lístek na pivo a párek je součástí startovních balíčků stejně jako spínací špendlíky a startovní číslo. U delších trailových závodů se plechovka piva objevuje jako standardní občerstvení.

Jelikož jsou pivaři značně vynalézaví a svou vášeň pro „jedno orosený“ neopouštějí ani při oblíbeném sportu, vznikla spousta pivních běhů, pivních mílí, pivochodů a podobně. Z termínovky pro rok 2017 vybírám následující závody:

13. května 2017 Pražská relativní desítka (Praha)

Závod se sloganem „nechceme přilákat sportovce k alkoholu, ale alkoholiky ke sportu“ se běhá na čtyři okruhy a v každém z nich může závodník vypít jedno pivo. Za každý vypitý půllitr se odečítají od výsledného času tři minuty (maximálně 12 minut), proto relativní desítka. Výsledný čas je korigován na ideální běžeckou váhu 70 kilogramů. V rámci akce je pořádán i doprovodný závod pro děti.

červen 2017 MS v běhu z Dlouhé Třebové do Řetové

Svůj sací reflex můžete otestovat rovnou na mistrovství světa kousek od Ústí nad Orlicí. Běží se z Dlouhé Třebové do vesničky Řetová. Celá trať měří bezmála čtyři kilometry a je nutné cestou vypít dva lahváče. První pivo na vás čeká asi po 700 metrech a další po dvou kilometrech. Zvracení je zakázáno, trasa vede převážně po pěšinách mimo silnice. Mistři světa fasují putovní tuplák s logem závodu.

červenec 2017 Pivní maraton (Kladno)

Tento rok se bude konat už jubilejní dvacátý ročník pivního maratonu. Koná se přímo na kladenském stadionu Sletiště. Muži musí uběhnout nejdříve jeden kilometr, poté vypít čtyři piva (co pivo to pomyslných 10 kilometrů maratonu) a na závěr uběhnout 1,195 kilometru. Ženy mají zdolat poloviční porci kilometrů i piv. Tady vyhrává prostě ten, kdo do sebe dokáže co nejrychleji naklopit čtyři lahváče. O běžecké schopnosti jde až ve druhé řadě. Pokořitel traťového rekordu se honosí titulem Hovado, na který jsou majitelé pyšní. Na Kladně bývá každý rok veselo.

Je to etapový běh z pivovaru do pivovaru. Minulý rok byl závod pořádán jako nultý ročník na zkoušku a pro stanovení prvního rekordu trati, který činí 3:52:38. Pro milovníky malých pivovarů je tahle štafeta snad povinností. Celkem se běží čtyři úseky: Černokostelecký pivovar - SK Babice (15 kilometrů), zde není pivovar, ale zase je možné prohodit pár slov s fajn lidmi ze zavedeného atletického oddílu. Druhý úsek směřuje z Babic do pivovaru v Dolních Počernicích (16 kilometrů). Třetí část vede z Počernic do pivovaru Kolčavka (11 kilometrů) a poslední úsek z Kolčavky do Únětického pivovaru (18 kilometrů). Na všech stanovištích se při předávce pije. Celou trať lze absolvovat jako jednotlivec nebo v menších než čtyřčlenných týmech.

Pravděpodobný vrchol pivní sezóny pro opravdové ultratrail štamgasty. Závod nese oficiálně název „Z pivováru do pivováru aneb Svatováclavský pochodoběh o pohár pivovarských květoborců“. Kostelečtí pivovarníci vyznačí v okolí trasu na 21 nebo 42 kilometrů, po níž si dvou až čtyřčlenný tým nese na zádech sud piva o objemu 30 piv, úkolem je vypít ho na předem stanovených občerstvovačkách a po svých dorazit do cíle. Pro netrénovaného jedince (čti abstinenta) je to obtížné asi jako Western States 100 pro neběžce.

14. října 2017 Běžecká pivní štafeta (Praha)

Stejně jako P.R.D. (tedy Pražskou relativní desítku) i její podzimní alternativu pořádá běžecký oddíl neambiciozních běžců. Na trati se postupně vystřídají tři členové štafety. Každý běží jednu míli a pije jedno pivo, jako štafetový kolík slouží právě lahev piva. Štafeta se předává cinknutím prázdné láhve o plnou dalšího běžce. Z morálního kodexu oddílu si vypůjčím pravidlo, které ilustruje náladu celé akce: „Nepodlehni pokušení předběhnout soupeře za cenu ztráty úsměvu.“

Pokud se budete nějakého závodu účastnit, pamatujte na coubertinovské „není důležité vyhrát, ale udělat si žízeň“.

Na zdraví!